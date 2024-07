Philips Hue, Eufy deurbel en meer tijdelijk extra goedkoop

Ga je binnenkort op vakantie en wil je jouw huis op afstand beveiligen en monitoren? Automatiseer je Tado-thermostaat of zet al je slimme Philips Hue-verlichting aan met slechts één druk op de knop! iPhoned heeft de beste smart home-aanbiedingen voor je op een rij gezet.

Smart home-aanbiedingen: Philips Hue, Eufy en meer

Met de producten van Philips Hue en Eufy maak je je huis een stuk slimmer. Of je nu kiest voor een robotstofzuiger die het schoonmaken voor je doet of een slimme deurbel om geen pakketbezorger meer te missen, er zijn nu flinke kortingen op diverse smart home-artikelen beschikbaar.

1. Philips Hue lampen: van 39,99 euro voor 29 euro

Creëer de perfecte sfeer in huis met twee Philips Hue white and color LED-spots met GU10-fitting. Kies uit zestien miljoen kleuren en 50.000 wittinten om voor elk moment de juiste ambiance te creëren. Ontspan met warm wit licht of verhoog je focus met koelwit licht.

Met bluetooth en de bijbehorende app kun je tot tien lampen bedienen. Pas eenvoudig alle lampen aan naar helderder licht, gedimd licht of kies een van de vooraf ingestelde scènes. Tijdens de actieperiode kun je één duopack al in huis halen voor 29 euro in plaats van 39,99 euro. Op zoek naar een andere deal voor Philips Hue-producten? Hieronder hebben we de beste aanbiedingen voor je verzameld.

2. Eufy S220 deurbel: van 159 euro voor 129 euro

Met de Eufy Video Doorbell S220 set heb je altijd volledig zicht op wat er voor je deur gebeurt, zelfs wanneer je niet thuis bent. Deze slimme deurbel beschikt over twee camera’s: één die naar voren kijkt en één die naar beneden gericht is.

Hierdoor mis je geen enkel detail, zelfs niet de pakketten die op de grond liggen. De deurbel herkent mensen op basis van lichaamswarmte en beweging, zodat je altijd weet of het een familielid, huisdier of onbekende is die voor de deur staat. Deze set is inclusief de Homebase 2. Schaf je de set bij Bol aan dan bespaar je maar liefst 30 euro op de adviesprijs! Ben je op zoek naar meer aanbiedingen voor Eufy-producten? We hebben de beste deals hieronder voor je op een rij gezet.

3. Tado Starterskit V3+: van 219,99 euro voor 129 euro

Slimmer verwarmen voor meer comfort en moeiteloze besparingen. Tado° is jouw klimaatassistent, ontworpen om je leven aangenamer te maken. Deze klimaatassistent zorgt voor zowel comfort als besparingen in huis.

Met de tado°-app heb je eenvoudig toegang tot en controle over je verwarmingssysteem, waar en wanneer je maar wilt. Dankzij de unieke vaardigheden van de klimaatassistent kun je tot 31% besparen op je verwarmingskosten en een gezonder binnenklimaat bereiken. De beste aanbieding voor de Tado Starterskit V3 vind je bij Tink, waar de set nu slechts 129 euro kost in plaats van 219 euro. Wil je meer aanbiedingen voor Tado-producten? We hebben de beste deals voor je op een rij gezet.

4. SwitchBot Curtain 3: van 89,99 euro voor 80,99 euro

De SwitchBot Curtain is een innovatief apparaat dat je bestaande gordijnen slim maakt. Met deze slimme gordijnmotor kun je je gordijnen eenvoudig openen en sluiten via een smartphone-app, een timer instellen, of zelfs je stem gebruiken met slimme assistenten zoals Amazon Alexa, Google Assistant en Apple HomeKit.

Met de SwitchBot-app kun je je gordijnen op afstand bedienen, of je nu thuis bent of onderweg. Je kunt altijd controleren of je gordijnen open of dicht zijn en ze indien nodig aanpassen. De app biedt ook de mogelijkheid om een schema in te stellen, zodat je gordijnen automatisch openen bij zonsopgang en sluiten bij zonsondergang.