Dit zijn de beste slimme bewakingscamera’s onder de 100 euro (ADV)

Het vakantieseizoen is weer in aantocht en dat weten inbrekers ook. Houd je huis op afstand in de gaten als je weg bent met een slimme beveiligingscamera. We vertellen je alles over de beste onder de 100 euro.

Beste slimme beveiligingscamera

Wil je een extra oogje in het zeil houden? Dan is een slimme bewakingscamera een goed idee, maar welke koop je dan? Er zijn veel verschillende soorten, waardoor het een lastige keuze kan worden.

Wil je met een abonnement waar je een maandelijks bedrag extra voor betaalt, wil je hem binnen of buiten ophangen, draadloos of met een snoertje en ook je budget speelt natuurlijk mee. We hebben drie slimme bewakingscamera’s voor buiten met elkaar voor je vergeleken, zodat jij precies weet welke je moet kopen.

1. EZVIZ HB8 Lite: beste prijs-kwaliteit

De EZVIZ HB8 Lite noemen we in onze lijst als de beste optie wat betreft prijs-kwaliteitverhouding. Dat komt door de vele vernieuwende functies die de camera biedt voor een aantrekkelijke prijs. Je hebt hem namelijk al vanaf 95,45 euro bij je huis hangen.

Wat deze slimme beveiligingscamera zo bijzonder maakt, is de AOV-functie. Dit houdt in dat-ie gedurende de hele dag opnames maakt. Is er geen activiteit bij je huis, dan worden beelden in time-lapse snelheid opgenomen. Zodra je een bezoeker hebt, zie je beelden in normale snelheid. Dit heeft als voordeel dat je nooit meer iets mist, ook als de camera geen beweging oppikt.

Daarnaast gaat hij goed met bestandsgrootte om: de video’s vragen minder van het geheugen, zodat je meer beelden opslaat. Dit kan overigens in de cloud van EZVIZ met een abonnement, maar ook lokaal (en gratis!) door een geheugenkaartje in het apparaat te stoppen.

Die beelden hebben trouwens een haarscherpe 2K+-resolutie en ook ’s nachts zie je duidelijk wat er rondom je huis gebeurt met twee verschillende modi. Hij heeft verder een bereik tot wel 24 meter en kan tot 340 graden draaien. Hij is extreem weerbestendig, en werkt van -20 tot maar liefst 50 graden en tot 95 procent vochtigheid nog steeds.

2. TP-Link Tapo C425

De Tapo C425 van TP-Link is een geduchte concurrent voor de slimme beveiligingscamera van EZVIZ. Ook deze werkt op batterijen en is draadloos te plaatsen op iedere plek die je wenst. Die batterij gaat tot 300 dagen lang mee. Let op: dit is bij vier minuten aan opnames per dag. Bij meer activiteit zal dat dus korter zijn.

Hij herkent dieren, voertuigen en mensen met behulp van AI, zodat je minder loze meldingen krijgt. Met bezoekers praat je via de app. Zo weet de bezorger direct waar hij je pakket kan achterlaten, ook als je niet thuis bent. De TP-Link Tapo C425 is zowel te gebruiken met als zonder een abonnement. Houdt er rekening mee dat je wel een goed werkende wifi-verbinding moet hebben op de plek waar je de camera hebben wilt.

’s Nachts levert hij ook beelden in kleur en bovendien is hij IP66-gecertificeerd. Daardoor kan hij dus goed tegen een plensbui. De kijkhoek van de Tapo-beveiligingscamera is iets minder uitgebreid: 150 graden. Je haalt hem in huis voor 109 euro bij Coolblue.

Bekijk de TP-Link Tapo C425 bij Coolblue: voor 109 euro.

3. Eufy SoloCam 220

Met de Eufy SoloCam 220 hoef je je helemaal niet meer druk te maken om de batterij, want hij is uitgerust met een geïntegreerd zonnepaneel. Drie uur zon per dag is al genoeg om de slimme beveiligingscamera de hele dag oplettend te houden. Overdag zie je jouw beelden in een resolutie van 2048 bij 1080 pixels. Daarnaast hsocooudt hij ook ’s nachts een oogje in het zeil tot 8 meter. Deze is wat duurder dan de andere twee opties, maar ook het overwegen waard. Je schaft hem aan voor ongeveer 130 euro.

Bekijk de Eufy SoloCam 220 bij Coolblue: voor 129 euro

Beste slimme bewakingscamera: snel overzicht