De beste Wi-Fi-router en tips voor razendsnel internet overal in huis (ADV)

Denk je een goed internetabonnement afgesloten te hebben, werkt de Wi-Fi op sommige momenten alsnog traag! Er is weinig zo vervelend als een haperende verbinding. Gelukkig voorkom je dat met deze tips en de beste Wi-Fi-routers van FRITZ!.

Versterk je Wi-Fi-verbinding met FRITZ!

Een film die constant blijft hangen, een game die maar blijft laden … als je Wi-Fi niet in orde is merk je dat direct. FRITZ! helpt je graag een optimale verbinding tot stand te brengen in elke woonsituatie, met powerline-adapters, Wi-Fi-versterkers en natuurlijk routers.

Bovendien vind je in de webwinkel van FRITZ! ook smarthome-producten. Die werken naadloos samen met de FRITZ!Box. Automatiseer je thermostaat of breng sfeerverlichting in je huis, en bedien je apparaten waar je ook bent met de FRITZ!App Smart Home.

Razendsnel internetten

Waar gebruik je tegenwoordig geen internet meer voor? Waarschijnlijk is het op één hand te tellen. Je iPhone, Mac en Apple Watch hebben natuurlijk een internetverbinding nodig, maar denk ook eens aan je televisie of smart home-apparatuur. En ook voor het op afstand bedienen van je apparaten is een stabiele verbinding nodig.

Kortom; er is een flink aantal apparaten in je huis aanwezig dat allemaal een goedwerkende Wi-Fi-verbinding als eerste levensbehoefte heeft. En om die verbinding helemaal optimaal te krijgen, is het een slim idee om eens een kijkje te wagen bij wat FRITZ! allemaal te bieden heeft.

Hoewel FRITZ! een enorm assortiment heeft, kan je met maar twee apparaten al een superstabiel Wi-Fi 6-netwerk opzetten. En dat is zo gepiept.

FRITZ!Box 4060

Als je een stabiel en vlot netwerk tot stand wil brengen, heb je om te beginnen een goede router nodig – en het liefst met een goede ingebouwde modem. De FRITZ!Box 4060 biedt precies dat. Met Wi-Fi 6 heeft hij de snelste Wi-Fi-standaard: deze is tot 40 procent sneller dan voorheen. De router haalt hierdoor hoge snelheden tot 2.400 Mbit/s (5 Ghz) en 1.200 Mbit/s (2.4 Ghz). En ondanks de vele apparaten die wat van je netwerk vragen, zorgt de FRITZ!Box ervoor dat de gegevensoverdracht altijd snel blijft gaan.

Verbindingen zijn met de FRITZ!Box ook veiliger. De router heeft namelijk een ingebouwde firewall, maar neemt nog meer maatregelen. Gasten krijgen bijvoorbeeld wel toegang tot internet, maar niet tot het thuisnetwerk.

Je andere apparaten moeten natuurlijk ook overweg kunnen met Wi-Fi 6, maar gelukkig wordt het steeds gangbaarder. Waarschijnlijk ondersteunt jouw iPhone het ook, want het werkt al met de iPhone 11 en alle nieuwere modellen. En bovendien kun je ook apparaten op je FRITZ!Box aansluiten met een oudere standaard, afhankelijk van je instellingen, dus je oudere apparaten staan niet in de kou.

Smart home-apparaten koppel je direct aan de Fritz!Box 4060 en er is ook een NAS-functie aanwezig. Daardoor heb je belangrijke bestanden veilig opgeslagen, maar zijn ze wel altijd en overal toegankelijk.

FRITZ!Repeater 3000 AX

Waar je ook in je huis zit, of dat nu op zolder of achterin je tuin is, even iets opzoeken of streamen moet ook daar soepel verlopen. Daarom gebruik je de FRITZ!Box 4060 als middelpunt van je wifi-netwerk en zet je een zogenaamd mesh-netwerk op. Samen met een repeater, zoals de FRITZ!Repeater 3000 AX, bereikt je Wi-Fi zo zelfs de verste uithoeken van je huis.

Met deze repeater zorg je ervoor dat je écht overal snel draadloos internet hebt. Natuurlijk kan ook de FRITZ!Repeater 3000 AX overweg met de Wi-Fi 6-standaard.

In totaal weet de repeater een snelheid van 4.200 Mbit/s te bereiken. Dat is verdeeld over drie Wi-Fi-banden, die automatisch gekozen worden zodat je apparaat altijd de beste verbinding heeft. En zet je meerdere repeaters in, dan kun je het bereik nog groter maken.

Versterk je verbinding met meer apparaten van FRITZ!

Het assortiment van FRITZ! is natuurlijk veel uitgebreider dan alleen de FRITZ!Box 4060 en FRITZ!Repeater 3000 AX. Er zijn routers speciaal voor glasvezel- of kabelverbindingen, of maak je huis slim met handige smart home-producten. Bekijk snel het gehele aanbod: