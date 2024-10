Refurbished iPhone kopen? Dit zijn de állerbeste

Op zoek naar een nieuwe iPhone? En wil je hier niet de hoofdprijs voor betalen? Dan is een refurbished iPhone dé oplossing. In deze koopwijzer zet iPhoned de beste refurbished iPhones voor je op een rij.

Een refurbished iPhone kopen

Als je op zoek bent naar een iPhone met prestaties die bijna gelijk zijn aan die van een nieuw toestel, maar voor een tweedehands prijs, dan is het antwoord een refurbished iPhone. Een refurbished iPhone is volledig opgeknapt en voorzien van nieuwe onderdelen, waardoor hij vrijwel niet te onderscheiden is van een gloednieuwe iPhone. Bovendien biedt het toegevoegde voordeel van twee jaar garantie en het gerenommeerde Refurbished-keurmerk extra zekerheid.

Soorten condities

Een refurbished partij hanteert vaak drie verschillende condities: zo goed als nieuw, lichte gebruikerssporen en zichtbaar gebruikt. Op basis van deze drie verschillende condities worden ook de prijzen bepaald van het toestel. Ben je op zoek naar meer informatie over refurbished toestellen? Bekijk dan zeker even de refurbished-pagina hieronder.

#1 – Refurbished iPhone 13

De iPhone 13 blijft een prachtig toestel met zijn 6,1 inch Super Retina Display, en met een verkleinde notch. De energiezuinige A15 Bionic-chip zorgt ervoor dat de batterij gemiddeld 2,5 uur langer meegaat dan die van de iPhone 12.

Bovendien beschikt het toestel over een ultragroothoeklens en een frontcamera met Face ID voor een moeiteloze ontgrendeling. Naast ondersteuning voor 5G is er ook de optie om je iPhone draadloos op te laden aan de hand van bijvoorbeeld een MagSafe-oplader.Het toestel is daarnaast leverbaar in vijf verschillende kleuren: blauw, rood, roze, zilver, zwart en groen Je hebt daarbij de keuze uit een opslagcapaciteit van 128GB, 256GB of 512GB.

Bij de lancering van de iPhone 13 was de adviesprijs van de 128GB variant 909 euro. Een refurbished iPhone 13 haal je nu echter al in huis voor minder dan 500 euro (afhankelijk van welke conditie je kiest). Meer refurbished prijzen voor dit toestel vind je terug in de refurbished vergelijker.

#2- Refurbished iPhone 12

De iPhone 12 blijft nog steeds een uitstekende keuze. De indrukwekkende opslagcapaciteit, camera’s en batterijduur werken allemaal razendsnel dankzij de A14-processor. Met ondersteuning voor 5G en een helder OLED-scherm biedt de iPhone 12 een fijne gebruikerservaring. Daarnaast is het toestel in veel verschillende kleuren beschikbaar.

De iPhone 12 kenmerkt zich door zijn stevige, rechtopstaande randen en metalen frame. De notch, waarin de selfiecamera is geplaatst, is iets smaller dan die van de iPhone 11, waardoor de schermverhouding verbetert. Bovendien is de IP68-certificering een pluspunt, waardoor het toestel stof- en waterbestendig is tot een diepte van wel 6 meter.

De adviesprijs van de iPhone 12 is 859 euro. Je haalt het toestel nu echter al voor minder dan de helft in huis. In de prijsvergelijker hieronder vind je de beste deals voor zo goed als nieuwe toestellen. Op zoek naar een nóg goedkoper toestel? Neem dan zeker even een kijkje in de refurbished vergelijker van de iPhone 12.

#3 – Refurbished iPhone 14

De iPhone 14 biedt krachtige prestaties en een betrouwbare gebruikerservaring. Deze smartphone is uitgerust met de A15 Bionic-chip, die zorgt voor snelheid en efficiëntie. De batterijcapaciteit van 3279 mAh biedt genoeg energie om de dag door te komen zonder tussentijds opladen.

Wat de camera betreft, beschikt de iPhone 14 over een geavanceerde 12 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens, waarmee je scherpe en levendige foto’s kunt maken. De selfiecamera is ook 12 megapixel, waardoor zowel je selfies als FaceTime-gesprekken van uitstekende kwaliteit zijn.

Hoewel de iPhone 14 niet het Dynamic Island van de Pro-versies heeft, behoudt hij de notch aan de voorkant. Het toestel is een mooie balans tussen prestaties, batterijduur en camera-opties, wat hem tot een goede keuze maakt voor gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare en niet al te ingewikkelde iPhone.

Bij de lancering had de 128GB variant van de iPhone 14 een adviesprijs van rond de 1.019 euro, maar je kunt het toestel nu refurbished vinden voor een veel scherpere prijs, afhankelijk van de conditie en opslagcapaciteit die je kiest.Voor meer refurbished prijzen van dit toestel kun je terecht bij de refurbished vergelijker.

#4 – Refurbished iPhone 15

De iPhone 15 is uitgerust met de geavanceerde A16 Bionic-chip, wat zorgt voor supersnelle en efficiënte presaties. Standaard komt de iPhone 15 met 128GB opslagruimte, wat voldoende ruimte biedt voor al je apps, foto’s en video’s.

Op het gebied van fotografie stelt de iPhone 15 zeker niet teleur. Het toestel beschikt over een dubbele 12-megapixel camera aan de achterzijde, met zowel een groothoeklens als een ultragroothoeklens, voor het maken van scherpe en levendige beelden. De 12-megapixel selfiecamera zorgt voor prachtige portretten en is ook ideaal voor FaceTime-gesprekken van hoge kwaliteit. Het 6,1-inch Super Retina XDR-display biedt een heldere en kleurrijke kijkervaring, perfect voor het streamen van video’s en het bekijken van foto’s.

De iPhone 15 is leverbaar in een aantal stijlvolle kleuren, waaronder blauw, zwart, zilver, rood en groen. Bij de introductie lag de adviesprijs rond de 979 euro, maar inmiddels kun je voordelige refurbished modellen vinden voor een fractie van de prijs. Als je op zoek bent naar de beste deals, is het zeker de moeite waard om de refurbished prijsvergelijker in de gaten te houden voor aantrekkelijke aanbiedingen.

Niet gevonden wat je zocht?

Niet gevonden waar je naar op zoek was in deze koopwijzer? Geen probleem! Op de refurbished iPhone overzichtspagina hebben we alle iPhones op een rij gezet met daarbij de beste deal. Neem hier zeker even een kijkje als je er nog niet helemaal uit bent welke iPhone je uiteindelijk wil aanschaffen.