Dit zijn de beste oordopjes en koptelefoons voor je iPhone onder 500 euro

Luister jij je muziek via een koptelefoon of stop je toch liever oordopjes in je oren? Wij hebben de beste koptelefoons en oordopjes voor je iPhone onder 500 euro op een rij gezet.

Oordopjes of toch een koptelefoon?

Als je graag onderweg naar muziek luistert, heb je de keuze tussen oordopjes en een koptelefoon. Om een selectie te maken moet je jezelf een aantal vragen stellen. Wanneer ga jij de oordopjes of koptelefoon gebruiken?

Als je vaak onderweg bent, zijn oordopjes eenvoudiger op te bergen. Maar hecht je veel waarde aan extra features als noise-cancelling, dan is een koptelefoon waarschijnlijk de betere keuze. Omdat de schelpen volledig over je oor vallen én grotere speakers bevatten, is het makkelijker om geluiden buiten te sluiten. Ideaal dus voor op een rumoerig kantoor of in het vliegtuig.

Toch zijn oordopjes tegenwoordig ook heel goed in het filteren van achtergrondgeluid. Daarom wordt de uiteindelijke keuze bepaald door comfort: wat vind jij het fijnste zitten? Heb je eenmaal je keuze gemaakt? Dan hebben wij de beste koptelefoons en oordopjes voor je iPhone die minder dan 500 euro kosten op een rij gezet.

Beste koptelefoon: Sony WH-1000XM5 (vanaf 348 euro)

De Sony WH-1000XM5 is de meest recente versie van Sony’s populaire reeks koptelefoons. Hij blinkt vooral uit in noise-cancelling en is dus bij uitstek geschikt als je jezelf het liefste afsluit van de buitenwereld. Geluiden worden uitstekend weggewerkt, zeker wanneer je ondertussen naar je favoriete muziek luistert.

Dat doe je zo’n 30 uur lang. Is hij leeg? Dan kun je het meegeleverde audiokabeltje gebruiken. Om hem aan te sluiten op je iPhone heb je dan wel een verloopkabeltje nodig, maar dit is voor andere koptelefoons niet anders. Opvallend is dat je deze nieuwe versie niet meer opvouwt, waardoor hij niet compact in je tas te stoppen is. Je schaft hem aan vanaf 348 euro.

Beste budget-optie: Sennheiser HD 450BT (vanaf 113,95 euro)

Vind je de Sony WH-1000XM5 wat te duur? Gelukkig hebben we ook een budget-optie voor je: de Sennheiser HD 450BT. Deze is verkrijgbaar vanaf 113,95 euro en beschikt ook over een actieve ruisonderdrukking-functie die achtergrondgeluid prima wegfiltert. Je luistert met de functie ingeschakeld ongeveer 30 uur lang naar je favoriete deuntjes.

Ben je uitgeluisterd, dan vouw je hem makkelijk op. Daardoor neemt hij niet veel ruimte in beslag in je tas. Ook is hij lekker licht in gewicht. Via de bijbehorende app voor iOS stel je het geluid precies in zoals jij het het liefste hoort.

Beste oordopjes: Apple AirPods Pro 2 (vanaf 239,95 euro)

Toch liever oordopjes in je oren? De allerbeste voor je iPhone zijn natuurlijk de oordopjes van Apple: de AirPods Pro 2. De ruisonderdrukking is, in vergelijking met zijn voorganger, een stuk beter en de accuduur is ook opgekrikt. Dat komt door de vernieuwde chip die gebruikt is. Ook is de bas krachtiger bij deze nieuwe oordopjes.

Je bedient de oordopjes via aanrakingen op het steeltje. Veeg eroverheen en je past het volume aan. Switch tussen noise-cancelling en adaptieve transparantie door even in het steeltje te knijpen. Zo kan je toch een gesprek volgen, terwijl de muziek nog steeds afspeelt. De AirPods Pro 2 zijn verkrijgbaar vanaf 239,95 euro.

Beste zonder noise-cancelling: Apple AirPods 3 (vanaf 173,95 euro)

Maak je nagenoeg geen gebruik van noise-cancelling? Kies dan voor de AirPods 3. Deze oordopjes van Apple hebben een ietwat vriendelijker prijsje, maar laten je nog altijd genieten van muziek van degelijke kwaliteit.

Verder zijn ze net als de AirPods Pro 2 uitgerust met dynamische hoofdtracking en Spatial Audio. Als je een film kijkt via je iPhone en je beweegt je hoofd, dan lijken de stemmen altijd uit de richting van je smartphone te komen. Ook als je Apple Music hebt kun je met Spatial Audio nog meer van muziek genieten. Het lijkt dan net alsof je er echt bij bent!

Beste oordopjes van alternatief merk: Sony WF-1000XM5 (vanaf 319 euro)

Ben je op zoek naar de beste oordopjes die te vinden zijn? Dan is de Sony WF-1000XM5 een goede optie om te overwegen. Deze oordopjes zijn een ster in het onderdrukken van het achtergrondgeluid. Ook komt je stem beter door tijdens gesprekken dankzij de slimme software.

Je verbindt ze met meerdere apparaten tegelijk, zodat je snel kunt schakelen wanneer je switcht tussen je MacBook en iPhone. Verder is het ook handig dat ze tegen een druppeltje water kunnen, bijvoorbeeld tijdens het sporten of een regenbui.