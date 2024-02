Waarom een MagSafe powerbank een must-have is

Is je batterij bijna leeg en geen zin in gedoe met kabels? Dan biedt een MagSafe-powerbank uitkomst! Zo’n powerbank klik je gewoon op de achterkant van je iPhone en blijf je deze gewoon gebruiken. We hebben de beste voor je op een rij gezet.

Batterij leeg en nu?

Typisch. Net wanneer je wilt betalen met Apple Pay, is je toestel leeg. Ook al houdt je iPhone het normaal gesproken een dag vol zonder opladen, gebeurt het toch soms dat je op ongelegen momenten zonder accu zit.

Op zo’n moment komt een MagSafe-powerbank goed van pas. Deze draagbare opladers voor je iPhone kunnen je toestel (vaak meerdere keren) opladen, waar je ook bent. Dit is vooral handig als er geen stopcontact of usb-aansluiting in de buurt is.

Anker: 622 MagGo powerbank (5000 mAh)

Met deze 5000 mAh MagSafe powerbank van Anker kun je jouw iPhone gemakkelijk van stroom voorzien door de powerbank simpel op de achterkant te bevestigen. Hij laadt op met een maximaal laadvermogen van 5 watt en je zet hem daarnaast gemakkelijk neer dankzij de handige standaard.

Bovendien zorgt de MultiProtect-functie ervoor dat deze Anker-powerbank veilig oplaadt. Dat voorkomt dat jouw telefoon oververhit raakt of kortsluiting veroorzaakt. Geen paniek dus als je even niet oplet! De powerbank is er in vijf verschillende kleuren, namelijk: zwart, groen, blauw, roze en paars. Op dit moment haal je de zwarte variant het voordeligste in huis bij Amazon, daar kost deze nu 54,99 euro.

Belkin: BPD004 powerbank (5.000 mAh)

De volgende is de Belkin-powerbank. Hij is in staat een capaciteit van 5000 mAh te leveren. Daarmee kijk je weer zo’n 19 uur lang aan video’s op je iPhone. Je klikt hem eenvoudig vast achterop je telefoon dankzij MagSafe en vervolgens laad hij met maximaal 7,5 Watt.

Net als de MagSafe powerbank die we hierboven al noemen, heeft de Belkin BPD004 powerbank een handige standaard, maar dan wat kleiner. Hierdoor blijft hij lekker compact om hem overal mee naartoe te nemen. Je koopt hem in wit of zwart voor 44,99 euro bij Amazon.

iMoshion: MagSafe powerbank (10.000 mAh)

Als laatste hebben we de iMoshion MagSafe-powerbank voor je. Deze heeft een led-schermpje waarop je precies ziet hoeveel procent batterij hij nog in zich heeft. Hij heeft een capaciteit van 10.000 mAh en heeft daarmee genoeg energie om je iPhone een aantal keren op te laden.

Bovendien ondersteunt hij snelladen, waardoor hij in een half uurtje alweer voor 50 procent opgeladen is. Verder is het mogelijk om meerdere apparaten tegelijkertijd van stroom te voorzien, dankzij meerdere usb-poorten. De iMoshion MagSafe powerbank is er voor de kleurrijke personen, want je hebt keuze uit wel acht verschillende tinten: geel, blauw, lila, mintgroen, paars, roze, wit en zwart. Momenteel is hij het voordeligst bij Bol, waar je 39,99 euro voor de powerbank betaalt.