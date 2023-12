De top 3 MacBook’s van 2023 (inclusief de goedkoopste prijs)

Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook maar weet je niet waar je moet beginnen? iPhoned helpt je bij het maken van de juiste keuze! We hebben de beste MacBooks van 2023 voor je op een rijtje gezet.

De beste MacBooks

De MacBook, een populaire laptop van Apple, is geliefd om zijn combinatie van krachtige prestaties en het elegante en strakke design. Dankzij geavanceerde chips zoals de M1 en M2 biedt de MacBook een soepele en snelle gebruikerservaring. Het slanke en lichte ontwerp maakt de laptop daarnaast gemakkelijk om mee te nemen, ideaal voor mensen die onderweg werken of studeren.

Het Retina-display van de MacBook levert scherpe beelden en levendige kleuren, waardoor je foto’s, video’s en documenten in de hoogste kwaliteit bekijkt. Dankzij de indrukwekkende batterijduur kunnen gebruikers daarnaast de gehele dag doorwerken zonder zich zorgen te hoeven maken over tussentijds opladen.

#1. Beste keus: MacBook Air 2022

De MacBook Air 2022 was de eerste MacBook met de nieuwe M2-chip. Deze chip maakt de laptop niet alleen energiezuiniger maar ook nog eens 18% sneller dan de vorige chip, de M1.

Niet alleen aan de binnenkant is er iets veranderd, maar ook aan de buitenkant. Het scherm is nu groter met dunne randen, en er zit een inkeping bovenin voor de webcam. De MacBook Air 2022 is leverbaar in verschillende kleuren zoals zilver, goud, donkerblauw, of spacegrijs. Verder heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 256GB, 512GB of zelfs 1TB.

#2. Beste budget keus: MacBook Air 2020

Als je liever wat minder wilt uitgeven en niet per se de allernieuwste versie nodig hebt, is de MacBook Air 2020 in 2023 nog steeds een prima keuze! De M1-chip in deze versie doet bijna niet onder voor de M2 in de 2022 variant.

Je kunt kiezen tussen opslagcapaciteiten van 256GB of 512GB. Verder wordt de laptop standaard geleverd met 8GB aan werkgeheugen. Tot slot is deze laptop verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs en zilver.

#3. Beste desktop alternatief: MacBook Pro 2023

De MacBook Pro 2023 is de allernieuwste MacBook Pro van Apple. Deze razendsnelle laptop is uitgerust met de nieuwste Apple-chip, de Apple M3. Dankzij deze nieuwe chip gaat de batterij langer mee en is de laptop zelf ook nog eens sneller geworden. Een extra voordeel is dat Apple’s meest luxe MacBook nu ook aanzienlijk betaalbaarder is geworden.

Hoewel het design van deze MacBook weinig verandering heeft ondergaan, heeft Apple wel een nieuwe kleur toegevoegd. De MacBook Pro is nu verkrijgbaar in een elegante spacezwarte variant. Deze nieuwe kleuroptie is beschikbaar wanneer je kiest voor de M3 Pro- of M3 Max-chip. Als je de voorkeur geeft aan de M3-chip, kun je de MacBook in de bekende kleuren spacegrijs en zilver aanschaffen.

Macbook-accessoires

Voor de MacBook zijn er diverse accessoires beschikbaar die het werken op deze laptop nét nog wat fijner kunnen maken. Werk je bijvoorbeeld liever met een muis dan met het touchpad op jouw laptop? Dan is de Apple Magic Mouse zeker een aanrader! Deze draadloze en oplaadbare muis gaat op een volle batterij een maand lang mee.

Heb je niet genoeg poorten op jouw MacBook zitten dan is een USB-C Hub ook zeker handig. Dankzij deze adapter breidt je gemakkelijk het aantal poorten uit op de laptop.

Niet gevonden wat je zocht?

