De beste koptelefoons van 2023: dit is onze top 3

Ben je op zoek naar een nieuwe koptelefoon maar weet je nog niet welke? Dan komt dat goed uit! iPhoned heeft voor jou de beste koptelefoons voor 2023 onder elkaar gezet.

De beste koptelefoons in 2023

We kunnen ons voorstellen dat je niet altijd gebruik wilt maken van AirPods wanneer er teveel ruis aanwezig is in jouw omgeving. iPhoned heeft daarom de 3 beste koptelefoons voor 2023 onder elkaar gezet. Nieuwsgierig geworden welke koptelefoons dat zijn? Je leest het in dit artikel!

De drie beste koptelefoons van dit moment zijn de Sony WH-1000XM5, de Sennheiser Momentum 4 en de Bose Quietcomfort 45. Bij het samenstellen van deze top 3 is er rekening gehouden met onder andere de noise cancelling, accuduur en de geluidskwalitiet.

#1. Beste noise cancelling: Sony WH-1000XM5 (vanaf 339 euro)

De WH-1000XM5 is de nieuwste versie in Sony’s populaire reeks koptelefoons. Opmerkelijke is dat deze nieuwe versie niet meer opvouwbaar is, in tegenstelling tot de voorgaande modellen. De bijgeleverde opbergdoos bevat een 3,5 mm-audiokabel en een usb-c-oplaadkabel. Hoewel deze doos redelijk groot is, biedt deze genoeg bescherming tegen krassen wanneer je de koptelefoon onderweg wilt meenemen.

Gebruiksgemak

De koptelefoon is zowel draadloos als bedraad te gebruiken. Voor aansluiting op je iPhone is echter nog steeds een verloopkabel nodig, deze was vroeger bij de iPhone inbegrepen maar zal nu apart moet worden aangeschaft bij Apple. Met een volledig opgeladen batterij gaat de Sony-koptelefoon ongeveer 30 uur mee (met ingeschakelde noise cancelling). Slechts 3 minuten opladen geeft je alweer zo’n 3 uur luisterplezier. Volledig opladen duurt ongeveer 3,5 uur.

De rechter oorschelp is aanraakgevoelig, waardoor je met veegbewegingen het volume kunt aanpassen of naar het volgende nummer kunt gaan. Aan de onderkant van de rechter oorschelp bevinden zich twee knoppen: een aan/uit-knop en een knop om de noise cancelling in te schakelen. Een andere handige optie is dat je de extra functies kunt aanpassen aan een van deze twee knoppen. Hoewel de opties beperkt zijn, is het handig dat je met een dubbelklik meteen een liedje op Spotify kunt starten (of naar een ander nummer kunt gaan).

Uitblinker in noise cancelling

De Sony WH-1000XM5 blinkt vooral uit in de noise cancelling. De geluidskwaliteit is prima, maar de koptelefoon onderscheidt zich vooral door de uitstekende onderdrukking van omgevingsgeluid. Achtergrondgeluiden, zoals het geronk van een auto of het dreunen van een trein, zijn vrijwel onhoorbaar, vooral tijdens het luisteren naar muziek. Hoewel stemmen ook goed worden gefilterd, zijn ze soms nog enigszins hoorbaar. Deze koptelefoon scoor je bij Coolblue nu al voor 339 euro.

#2. Beste accuduur: Sennheiser Momentum 4 (vanaf 279 euro)

De Sennheiser Momentum 4 is qua gewicht iets zwaarder dan de Sony-koptelefoon, waardoor de oorschelpen rond je hoofd iets strakker zitten. De koptelefoon past moeiteloos in de bijgeleverde opbergdoos. In deze doos vind je een usb-c-kabel, een koptelefoonkabeltje en een vliegtuigadapter, waardoor je de Sennheiser ook met een kabel kunt gebruiken.

Bediening

De Momentum 4 heeft slechts één knop op de koptelefoon. Met de touch-controls op de (rechter)oorschelp kun je onder andere het volume aanpassen of naar het volgende nummer gaan. Een opvallende functie is dat je aan de hand van een knijpbeweging de mate van noise cancelling kunt aanpassen, wat deze koptelefoon onderscheidt van de anderen in deze top 3. Hoewel de ruisonderdrukking uitstekend is, kan deze niet helemaal tippen aan die van Sony, vooral bij lage tonen. Wat betreft geluidskwaliteit presteert de Sennheiser even goed als zijn twee concurrenten.

Accuduur

In de bijbehorende app kun je met de equalizer het geluid naar wens aanpassen. Als je van meer bas houdt, kun je deze flink versterken. Telefoongesprekken verlopen prima met de Momentum 4. De ruisonderdrukking tijdens gesprekken is iets minder dan die van Sony, maar je stem is wel duidelijker te horen.

Een opmerkelijk sterk punt van de Sennheiser Momentum 4 is de buitengewoon lange accuduur. Met een volle accu kun je maar liefst tot 64 uur naar muziek luisteren (met ingeschakelde ruisonderdrukking). Bovendien gaat het volledig opladen snel: na twee uur is de batterij helemaal vol. Zelfs bij slechts 5 minuten opladen kun je zo’n 4 uur naar muziek luisteren. Bij Belsimpel haal je deze koptelefoon nu extra voordelig in huis voor 279 euro.

#3. Beste prijs-kwaliteitverhouding: Bose Quietcomfort 45 (vanaf 244 euro)

De QuietComfort 45 koptelefoon is een van de beste Bluetooth-koptelefoons van Bose. Deze koptelefoon is zowel bedraad als draadloos te gebruiken. Helaas laat de geluidskwaliteit soms te wensen over in vergelijking met de andere opties in deze top 3. Vooral op het gebied van hoge tonen, schiet deze koptelefoon soms tekort waardoor niet alle nummers altijd even goed te beluisteren zijn. Gelukkig compenseren de goede noise cancelling en de lange batterijduur van de koptelefoon voor deze mindere geluidskwaliteit.

Noise cancelling en batterijduur

Wat betreft de noise cancelling doet dit model zeker niet onder voor andere top modellen zoals de Sony WH-1000XM5. Dankzij de speciale ‘Quiet’ en ‘Aware’ modi heb je de mogelijkheid om precies in te stellen welke geluiden je wilt onderdrukken en in hoeverre je bepaalde omgevingsgeluiden juist wél wilt laten doordringen.

Bose levert de koptelefoon met een handige opbergcase waarin een 3.5mm-audiokabel en een USB A naar USB C oplaadkabel te vinden is. Ook wat betreft de batterijduur zit je goed met deze koptelefoon. Wanneer de noise cancelling ingeschakeld geniet je van meer dan 40 uur lang van jouw favoriete muziek. Batterij leeg? Dankzij de snellaadfunctie ben je in slechts 15 minuten laden weer voorzien van een batterijduur van 180 minuten. Deze koptelefoon op het oog? Je haalt hem nu in huis voor 244,95 euro bij Belsimpel.