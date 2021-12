De 5 beste accessoires voor je iPhone

De feestdagen staan voor de deur, maar wat heeft er nou echt een plek op je verlanglijstje verdiend? Wij hebben de beste iPhone-accessoires voor je op een rij gezet. En je mag ze ook cadeau geven natuurlijk.

iPhone-accessoires als cadeautje

Ben je nog op zoek naar een cadeau voor iemand die een iPhone heeft? Of weet je voor je zelf nog niet helemaal wat je moet vragen? Nou, we hebben wel een aantal ideeën. Want met een iPhone heb je wel de keuze uit een bijna oneindige hoeveelheid leuke accessoires. Hieronder zetten we leukste gadgets op een rij de iedere iPhone-fanaat moet hebben!

1. AirPods 3

De AirPods 3 zijn de langverwachte opvolger van Apple’s draadloze oordopjes. Deze hebben een compleet nieuw design dat doet denken aan een combinatie van de AirPods 2 en de AirPods Pro. Hierdoor zitten ze vaster in je oren en vallen er niet meer zo gemakkelijk uit. En in tegenstelling tot bij de AirPods Pro heb je geen siliconen opzetstukjes, waardoor je niks in je gehoorgang hoeft te duwen. Het geluid is ook een stuk beter geworden dan bij de voorganger. Bij Amazon krijg je de AirPods 3 tegenwoordig al voor 188,95 euro!

2. Apple Watch SE

Bij de Apple Watch SE hanteert Apple dezelfde filosofie als bij iPhone SE. Hiermee is het dé smartwatch van Apple met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

De Apple Watch SE helpt jou om als gebruiker een connected, actieve, veilige en gezonde levensstijl te hebben. Zo houd je er bijvoorbeeld al je work-outs en bewegingen bij. Hierdoor weet je of je actief en gezond genoeg bent. Wil jij de Apple Watch SE als jouw volgende of nieuwe wearable? Bij Bol.com kost deze momenteel maar 295 euro.

3. AirTag

Zoek je nog naar een cadeautje dat ook geschikt is voor een kleinere beurs? Maar staat er bij voorkeur wel een Apple-logo op? Dan is een AirTag wel hét cadeau om te geven of te vragen. Iedereen met een iPhone heeft wel baat bij een AirTag. Eenmaal geconfigureerd, kun je met de app Zoek mijn op je iPhone overal de locatie van je AirTag opvragen. Op die manier raak je dus nooit meer je sleutels kwijt. Of andere dingen waarvan je graag van op de hoogte blijft waar ze zijn. Een van de coolste iPhone-accessoires. Bij Appelhoes krijg zo’n AirTag al voor 34,90 euro.

4. MagSafe-accessoires

Alle waardevolle spullen zijn al voorzien van een AirTag? Maar jij of degene die je een cadeau wilt geven heeft wel een iPhone 12 of nieuwer? In dat geval kun je ook kiezen voor een van Apple’s talloze MagSafe-accessoires. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Leren Kaarthouder? Deze plak je magnetisch vast op de achterkant van je iPhone, en je bewaart er bijvoorbeeld je belangrijkste passen in. Kun je mooi zonder portemonnee op pad. Zo’n case kost bij Bol.com maar 38,20 euro.

5. iPad 2020

Ben je op zoek naar de goedkoopste iPad die je kunt krijgen? Dan is de iPad 2020 jouw kandidaat. Het design met thuisknop en dikke randen is dan wel een beetje gedateerd. De processor is echt niet meer de allersnelste. Maar het scherm is nog steeds ontzettend mooi en het gebruiksgemak van iOS ongeëvenaard. De goedkoopste manier om het Apple-universum te betreden, is deze iPad 2020. Een uitstekend kerstcadeau dus, waar je jaren iets aan hebt. Het goedkoopst is deze iPad nu bij Belsimpel, namelijk 429 euro.

Toch geen iPhone-accessoires?

Kom je na het lezen van deze coole gadgets erachter dat je eigenlijk toch het liefst een (nieuwe) iPhone wilt? En dan voor de laagste prijs? Daar hebben wij onze handige prijsvergelijker voor. Hier vind je zeker de laagste prijs voor jouw favoriete iPhone.