De beste iPhone-aanbieding van de week (iPhone-deal #8 2024)

Elke week laten we zien welke iPhone je het beste kunt kopen en waar die het goedkoopst is. Dit is de beste iPhone-aanbieding van de week!

De beste iPhone-aanbieding van de week

We geven je elke week de beste iPhone-aanbieding, zodat je meteen weet welke smartphone van Apple jij nu moet kopen. We vertellen je daarbij precies om welke iPhone het gaat en waar je hem het goedkoopst kunt scoren!

De beste iPhone-aanbieding van deze week is de iPhone 15 (128 GB) met een Odido-abonnement. Je betaalt dan voor het losse toestel 564 euro. Dit is 405 euro korting op de adviesprijs (969 euro).

iPhone 15 in het kort

De iPhone 15 is niet voor niets de beste aanbieding van de week. Apple heeft op het eerste gezicht misschien niet heel veel gesleuteld aan het uiterlijk, maar een echte Apple-fan ziet al snel de nodige verschillen. De achterkant heeft een matte afwerking en de randen zijn wat ronder en mooier.

Zet je de iPhone 15 aan dan zie je ook dat het ‘Dynamic Island’ nu ook op deze toestellen zit. Dit is een zwart balkje waarin allerlei informatie getoond kan worden. Wat je daarin ziet, hangt af van wat je met je iPhone doet. Dan kunnen meldingen van berichten zijn, maar ook de muziekspeler van Apple Music of een lopende timer.

De iPhone 14 Pro (Max) was de eerste iPhone die een camera met een 48 megapixelsensor aan boord had. Deze camera is nu ook beschikbaar op de iPhone 15. Bovendien is het met de iPhone 15 nu mogelijk om 2x optisch in en uit te zoomen en dat is natuurlijk ook mooi meegenomen.

iPhone 15 belangrijkste punten

Dynamic Island

48-megapixelcamera

Draait op de A16 Bionic-chip

Verkrijgbaar in blauw, roze, groen, zwart en geel

MagSafe

2x optisch inzoomen

Voorzien van usb-c-poort

6,1-inch scherm

Meer weten? Lees onze review van de iPhone 15.

