De 3 beste iPads van 2023 (inclusief de goedkoopste prijs)

Ben je op zoek naar een nieuwe iPad maar weet je nog niet welke? Dan komt dat goed uit! We hebben de 3 beste iPads van 2023 voor je op een rijtje gezet.

De beste iPads van 2023

Bij de aanschaf van een nieuwe iPad heb je de keuze uit 4 verschillende modellen: de iPad, iPad Pro, iPad Air en iPad Mini. Naast dat deze verschillen in formaat zit er ook nog een verschil in de processor. Om je verder te kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze hebben we de beste iPads van 2023 voor je op een rijtje gezet.

Met de iPad heb je een veelzijdige Apple tablet in handen. Dankzij deze tablet geniet je overal van jouw favoriete films en series. Ben je veel onderweg? Met behulp van een aantal handige iPad-accessoires zoals de Apple Pencil, Magic Keyboard of Magic Mouse tover je jouw iPad ook nog eens om tot notitieblok of laptop.

#1. Beste keus: iPad Air 2022

Deze iPad Air 2022 is de nieuwste variant in de Air-reeks. Ondanks een aantal vernieuwingen is het ontwerp exact hetzelfde gebleven. De tablet is voorzien van een 10,9-inch lcd scherm en vingerafdrukscanner met Touch ID. Deze vingerafdrukscanner is geïntegreerd in de aan/uit-knop.

De verbeteringen zitten in dit nieuwe model vooral in de nieuwe processor. Dankzij de M1-chip (die we kennen van de iPad Pro 2021) is de iPad Air 2022 ook nog eens een stuk sneller en krachtiger. Je hebt de keuze uit een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB. Verder is de tablet leverbaar in de volgende kleuren: blauw, grijs, zilver, roze en paars.

#2. Beste prijs/kwaliteitverhouding: iPad 2021

Ben je op zoek naar een instapmodel iPad die ook nog eens budgetvriendelijk is? Dan is de iPad 2021 zeker een aanrader! Dit model is als laatste nog voorzien van de thuisknop met Touch ID-vingerafdrukscanner. Dankzij de A13-Bionic chip is de iPad 2021 zo’n 20 procent sneller dan de vorige varianten. Het ontwerp van de tablet bestaat uit een 10,2-inch scherm met een resolutie van 2160×1620 pixels. Verder zien we op de voorkant een 12-MP ultragroothoekcamera.

Ben je van plan veel notities te maken? Dan is deze iPad dankzij de ondersteuning voor de 1e generatie Apple Pencil ook geschikt om te gebruiken als notitieblok. Met apps zoals Goodnotes of Notability heb je jouw notities altijd en overal bij je. De iPad 2021 is leverbaar met een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB.

#3. Beste laptop alternatief: iPad Pro 2022

Met de iPad Pro 2022 heb je Apple’s krachtigste en snelste iPad in handen. Deze opvolger van de iPad Pro 2021 is maar liefst 15 tot 60 procent sneller dankzij de M2-chip. Dit is vooral handig wanneer je gebruik wil maken van zwaardere videobewerkingsprogramma’s zoals Final Cut Pro. Andere kleinere verbeteringen zijn de snellere wifi-verbinding en sommige modellen hebben 5G-ondersteuning.

De iPad Pro 2022 is leverbaar in twee verschillende formaten: 11-inch en 12,9-inch. Je hebt daarbij de keuze uit twee kleuren spacegrijs en zilver. Dit kleinste formaat is makkelijk mee te nemen in de tas of rugzak wanneer je veel onderweg bent. Dankzij een aantal accessoires zoals de Apple Pencil en het Magic Keyboard kun je deze zelfs omtoveren tot laptop.

iPad accessoires

Met de Apple Pencil noteer je jouw notities overal waar je bent. Er zijn drie verschillende varianten van deze Pencil beschikbaar: de Apple Pencil 1e generatie, Apple Pencil 2e generatie en tot slot de Apple Pencil met usb-c aansluiting. De 1e Apple Pencil laadt je op in de lightning poort van jouw iPad. Let wel op: de Apple Pencil 1 biedt geen ondersteuning voor de iPad Pro 2022 en de iPad Air 2022.

Onlangs presenteerde Apple de nieuwe Apple Pencil met usb-c. Deze nieuwe pencil lijkt op een kruising van de Apple Pencil 1 en Apple Pencil 2. Zoals de naam al doet vermoeden bevat de nieuwe versie een usb-c aansluiting. Ook is het mogelijk de pencil dankzij de magneet vast te klikken op onder andere de iPad Pro en iPad Air 2022

Dankzij het Magic Keyboard tover je jouw nieuwe iPad om tot een laptop. Met dit draadloze toetsenbord kan je nog sneller werken. De toetsen zijn voorzien van achtergrondverlichting en dankzij de geïntegreerde trackpad heb je altijd een muis bij de hand. Ben je klaar met werken? Dan vouw je het keyboard dicht en schuif je deze gemakkelijk in je tas of rugzak.