Ziggo, Odido of KPN: dit is de beste internet- en tv-aanbieding

Internet & Tv met korting

Internet en televisie zijn tegenwoordig een stuk duurder in vergelijking met vroeger. De prijzen blijven stijgen, waardoor het vinden van een betaalbaar abonnement steeds moeilijker lijkt. Ben jij ook op zoek naar manieren om te besparen op je maandelijkse kosten voor internet en tv? iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

1. Ziggo internet en tv: 12 maanden 50 procent korting

Tijdelijk profiteer je van een aantrekkelijke Ziggo internet- en tv-aanbieding: bij een 2-jarig abonnement ontvang je 12 maanden lang 50 procent korting of €450 aan Bol.com-tegoed. Kies je voor een 1-jarig abonnement, dan krijg je de eerste 6 maanden 50 procent korting.

Of je nu kiest voor een 1-jarig of 2-jarig abonnement, de gemiddelde kosten per abonnement blijven gelijk. Daarnaast krijg je een jaar lang gratis toegang tot een extra pakket naar keuze, zoals Sport Compleet, SkyShowtime, Disney+, HBO Max, of Film1.

Internetsnelheden

Bij Ziggo kun je kiezen uit 4 verschillende internetsnelheden: Lite, Start, XXL en Elite. ‘Lite’ is ideaal voor minder intensief internetgebruik, zoals het versturen van e-mails en berichten. Kies voor ‘Start’ als je zwaardere taken uitvoert, zoals het streamen van series op Netflix.

Voor de beste beeldkwaliteit bij het bekijken van series op zowel je telefoon als je televisie is ‘XXL’ de beste keuze. Met ‘Elite’ krijg je het allerbeste en geniet je van films en tv-programma’s in haarscherpe 4K-kwaliteit, game je supersnel, en download je razendsnel films en grote bestanden.

Combinatievoordel

Als je al een mobiel abonnement van Vodafone hebt, kun je profiteren van extra combinatievoordelen. Je ontvangt tot €7,50 korting per maand, krijgt dubbele data, en een gratis tv-pakket. Bovendien krijg je priority bij het bestellen van tickets voor de Ziggo Dome, waardoor je meer kans hebt om je favoriete artiesten live te zien.

Kies je liever je eigen welkomstcadeau?

Ben je niet geïnteresseerd in deze korting en kies je liever zelf je welkomstcadeau? Bezoek dan de website van Meervoordeel.nl. Hier kun je jouw eigen welkomstcadeau selecteren.

2. Odido internet en tv: eerste 10 of 12 maanden 30 euro per maand

Ook bij Odido kun je flink besparen op je internet- en tv-abonnement. Odido helpt je met een korte vragenlijst om te ontdekken welk pakket het beste bij jou past.Tijdelijk betaal je de eerste 10 of 12 maanden slechts 30 euro per maand, afhankelijk van de internetverbinding op jouw postcode.

Internetsnelheden

Standaard kun je kiezen uit vier verschillende internetsnelheden, waarvan de laagste 100 Mbit/s is. Voor de meeste huishoudens is deze snelheid voldoende om probleemloos te internetten en video’s te streamen op meerdere apparaten.

Glasvezel 100: 100Mbit/s download en uploadsnelheid

100Mbit/s download en uploadsnelheid Glasvezel 400: 400Mbit/s download en uploadsnelheid

400Mbit/s download en uploadsnelheid Glasvezel 1000: 1Gbit/s download en uploadsnelheid

1Gbit/s download en uploadsnelheid Glasvezel 2000: 2Gbit/s download en uploadsnelheid

Combinatievoordeel

Heb je al een mobiel abonnement van Odido of Ben op jouw adres? Dan heb je geluk, want je profiteert van extra voordelen. Je krijgt namelijk €5 korting per maand op je internet- en tv-abonnement. Deze korting kan flink oplopen; bij een abonnement van 2 jaar bespaar je maar liefst €120. Dus als je al klant bent bij Odido of Ben, is dit een slimme manier om je maandelijkse kosten verder te verlagen.

3. KPN internet en tv: eerste 10 of 12 maanden 30 euro per maand

Bij een KPN-abonnement van 2 jaar heb je de keuze om gedurende de eerste 9 maanden €35 per maand te betalen. Heb jij liever een korter abonnement? Dan kun je ook profiteren van 6 maanden lang korting als je een eenjarig abonnement afsluit. Je betaalt de eerste zes maanden dan slechts 35 euro per maand voor je Internet & TV abonnement.

Internetsnelheden

Bij het abonnement van KPN heb je de keuze uit vier verschillende internetsnelheden, de meest gekozen varianten zijn: Snel, Sneller en Superfiber1. Bekijk hieronder welke internetsnelheid jij thuis nodig hebt.

Snel – tot 100 Mbit/s: perfect voor minder intensief internetgebruik, zoals het versturen van mails en berichten.

– tot 100 Mbit/s: perfect voor minder intensief internetgebruik, zoals het versturen van mails en berichten. Sneller – tot 200 Mbit/s: voor de gemiddelde gebruiker. En voor het uittvoeren van zwaardere taken, zoals het streamen van series op Netflix op meerdere apparaten.

– tot 200 Mbit/s: voor de gemiddelde gebruiker. En voor het uittvoeren van zwaardere taken, zoals het streamen van series op Netflix op meerdere apparaten. Superfiber1 – tot 1 Gbit/s: voor de intensieve internetgebruiker. Ben je een fanatieke gamer of kijk je graag series in 4K? Dat kan allemaal tegelijk met deze snelhei

Combinatievoordeel

Als je gebruikmaakt van klantvoordeel, profiteer je van verschillende aantrekkelijke voordelen! Zo ontvang je maandelijks tot €7,50 korting op je mobiele abonnement en een Entertainmentkorting ter waarde van €5, die je kunt gebruiken voor diensten zoals Netflix, Spotify of ViaPlay. Daarnaast krijg je gratis toegang tot een Pluspakket met extra zenders en films bij een tv-abonnement. Een eenvoudige manier om geld te besparen!

Overige providers: Budet Thuis en Youfone

Naast KPN, Odido en Ziggo hebben kleinere aanbieders ook mooie internet- en tv-aanbiedingen. Bij Budget Thuis Alles-in-1 betaal je bijvoorbeeld de eerste 9 maanden maar 15 euro of ontvang je een cadeau ter waarde van maximaal €349. Bij Youfone betaal je de eerste 9 maanden slechts €19,75 per maand en ontvang je gratis aansluitkosten t.v.w. 20 euro.