De 5 beste draadloze oordopjes van dit moment (ook voor een klein budget)

Ben je toe aan een nieuw setje AirPods? Of wil je een keer andere draadloze oordopjes kopen? Wij hebben de 5 beste draadloze oordopjes voor je op een rij gezet. Daarnaast vertellen we je ook wat de beste budgetmodellen zijn. Zo betaal je nooit teveel!

De 5 beste draadloze oordopjes

Er gaat toch niets boven het luisteren naar muziek wanneer je naar school fietst, lekker ontspannen op de bank ligt of je even wilt afsluiten van het geroezemoes op de werkvloer.

Heb je nog geen draadloze oordopjes of ben je op zoek naar een nieuw setje? Zoek dan niet verder, want hier vind je de top 5 van beste AirPods en soortgelijke oordopjes. En vind je deze beste draadloze oordopjes te duur? Geen probleem, want we hebben ook een handvol draadloze budgetmodellen voor je bij elkaar gezet!

Bij elk setje draadloze oordopjes hebben we de beste prijzen voor je opgezocht. Daarnaast hebben we bij sommige ook een prijsvergelijker neergezet, waar je zelf de beste prijs kunt vinden. Zo weet je zeker dat je nooit teveel gaat betalen voor je nieuwe draadloze oordopjes. We wensen je alvast veel luisterplezier!

1. Winnaar beste draadloze oordopjes: Apple AirPods

Je ontkomt er niet aan, maar de beste oordopjes voor iPhone, iPad of Mac zijn de Apple AirPods. Ze werken ontzettend goed samen met al je Apple-apparaten, wat ze toch echt de beste keuze maken voor een Apple-fan. Je moet dan alleen nog wel kiezen welke je wilt hebben.

Als algemene oordopjes zijn de AirPods 3 (vanaf 179,95 euro) de beste keuze. De pasvorm en het geluid zijn beter dan bij de vorige (de AirPods 2). Daarnaast zijn Spatial Audio en MagSafe welkome aanvullingen. Alleen als je ook actieve ruisonderdrukking wil, zouden wij voor de AirPods Pro (vanaf zo’n 205 euro) gaan.

Wil je AirPods 3 kopen? Of wil je juist de AirPods Pro hebben? Hieronder vind je de beste prijzen voor beide AirPods in onze prijsvergelijkers!

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 179,95 Vergelijk prijzen

Apple AirPods Pro prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 204,99 Vergelijk prijzen

2. Beats Studio Buds

Ook de Beats Studio Buds zijn een uitstekende keuze wanneer je op zoek bent naar een setje oordopjes. Nummer twee in onze lijst met beste draadloze oordopjes heeft veel dezelfde functies als de AirPods Pro. Denk bijvoorbeeld aan de actieve ruisonderdrukking, maar ze zijn met 149,95 euro een stuk beter geprijsd.

Beats is een dochterbedrijf van Apple. Hoewel de Studio Buds geen officieel Apple-product zijn, mag je dus wel een goede samenwerking met je iPhone of iPad verwachten. Zo kun je de digitale assistent Siri handsfree activeren door “Hé Siri” te zeggen. Ook geniet je van het ruimtelijke Spatial Audio.

Omdat de Studio Buds geen Apple-chip aan boord hebben, mis je wel enkele functies. Als je een video op je iPhone kijkt en vervolgens een filmpje op je iPad aantikt, schakelen de oordopjes bijvoorbeeld niet automatisch over. Wil je deze functies wel bij je Beats-oordopjes? Dan zijn er nog de Beats Fit Pro voor 229 euro.

3. Teufel Real Blue

Ook Teufel heeft een setje oordopjes met active noise cancelling (ANC) voor een adviesprijs van 149,99. De dopjes hebben touchbediening op de oorschelp voor muziekbediening en een transparantiemodus, zodat je ook de buitengeluiden nog kunt horen. Op dit moment is er een sale gaande en kun je de oordopjes voor een lagere prijs (129,99 euro) kopen.

4. Sony WF-1000XM4

De premium oordopjes van Sony (WF-1000XM4 voor 249 euro) beschikken over een zeer goede noise cancelling, waarmee de omgevingsgeluiden worden gedempt. Het fijne aan de Sony oordopjes is dat je met de speciale Sony Headphones Connect-app de geluidsweergave geheel naar wens kan instellen. Er zit ook een pasvormtest in de app waarmee je de ideale maat voor de tips (de siliconen dopjes) kiest. Check de prijsvergelijker voor de beste prijs.

5. JBL Reflect Flow Pro Wit

De JBL Reflect Flow Pro (adviesprijs: 179 euro) is er in verschillende kleuren, maar wij vonden de witte het mooist. Als je een beetje rondkijkt zijn ze al voor 145 euro te koop.

Het fijne aan de JBL-oordopjes is dat ze waterdicht zijn (met IP68-certificering). Je kunt ze dus na het sporten meteen onder de kraan schoonmaken. Verder hebben ze actieve noise cancelling en met de speciale app pas je de geluidsweergave aan.

De beste draadloze oordopjes: budgetmodellen

Is de prijs van de bovenstaande top 5 van beste draadloze oordopjes toch net wat te hoog gegrepen? Dan hebben we nog een top 6(!) met betaalbare alternatieve opties. Je krijgt bij deze oordopes niet alle functies van de dure modellen, maar je bespaart dan vaak wel een boel geld.

1. Winnaar beste draadloze oordopjes (budget): AirPods 2

Je hebt bij de AirPods 2 niet alle functies van de AirPods 3 of de noise cancelling van de AirPods Pro, maar dat het goede draadloze oordopjes zijn is een ding dat zeker is. Daarnaast bespaar je ook nog eens aardig op de prijs. De adviesprijs van de oordopjes was 149 euro, maar ze zijn nu al voor 129 euro te koop.

Op zoek naar goede deals voor de AirPods 2? Je ziet in de AirPods prijsvergelijker:

2. JBL Tune 225TWS

Ook deze oordopjes van JBL zijn prima voor de kleine beurs. Je krijgt hiermee een prima setje voor je dagelijkse bezigheden. De dopjes maken deel uit van de ‘Pure Bass’-serie en hebben diepere bastonen dan vergelijkbare oordopjes van JBL. De adviesprijs is 79,99 euro, maar ze zijn inmiddels goedkoper te krijgen. Check daarvoor onze prijsvergelijker.

3. Sony WF-C500

Deze prima draadloze oordopjes waren oorspronkelijk 79 euro, maar zijn inmiddels overal te koop voor slechts 55 euro. Hiermee krijg je een goed setje earbuds om naar je muziek te luisteren. Net als bij de andere Sony-oordopjes kun je met de app de equalizer aanpassen. Ze zijn spatwaterdicht en verkrijgbaar in vier kleuren.

4. Sennheiser CX True Wireless

Ook de Sennheiser CS True Wireless (adviesprijs 99 euro) hebben een eigen app waarmee je de instellingen van de oordopjes aanpast. Ze zijn daarnaast waterbestendig en gaan dus niet stuk door regen of zweet. Ze zijn wel iets groter dan de gemiddelde oordopjes, maar wanneer je dat geen probleem vindt dan heb je een uitstekende setje.

5. Tribit FlyBuds NC True Wireless Earbuds

Een van de goedkoopste draadloze oordopjes in onze lijst, maar zeker niet slecht. Oorspronkelijk waren de Tribit Flybuds NC True Wireless Earbuds 49,99 euro, maar ze zijn nu al voor 29,99 euro te vinden. Opvallend is dat deze oordopjes ANC (active noise cancelling) hebben, dat je normaal alleen op dure oordopjes vindt. Het is niet de beste ruisonderdrukking, maar het kan er zeker mee door. De dopjes zijn wel wat groter en vallen hierdoor net wat makkelijker uit je oor tijdens het sporten.

6. Skullcandy Dime TW

Als laatste nog een extra budgettip: de Skullcandy Dime TW. Deze oordopjes hebben een adviesprijs van 39,99 euro maar zijn inmiddels voor 29,99 te koop. De oortjes zijn zweet- en waterbestendig (IPX4) en (volgens de fabrikant) kun je na een uur opladen ruim 12 uur genieten van je favoriete muziek.

Apple AirPods review

Wil je meer weten over onze winnaar(s)? Lees dan de review van de AirPods 3 nog een keer door. Of wanneer je besluit wat geld te besparen, hebben we hier ook nog de review van de AirPods 2 voor je om door te lezen! En wil je toch voor ruisonderdrukking gaan? Check dan de AirPods Pro-review!