Dit zijn de beste draadloze oordopjes voor je iPhone

Onderweg muziek luisteren doe je natuurlijk met je draadloze oordopjes, maar welke werken het beste met je iPhone? Wij laten zien welke oordopjes je moet kopen en waar ze het goedkoopst zijn!

Deze draadloze oordopjes leveren de beste muziekkwaliteit

Sleutels, portemonnee, iPhone en… muziek! Ga jij ook de deur niet meer uit zonder een lekker deuntje? Onderweg luisteren we graag naar de nieuwste hits of podcasts en sluiten we de geluiden van het drukke leven om ons heen af. En word je gebeld? Geen probleem! Dan voer je het gesprek lekker makkelijk via de ingebouwde microfoon. Tenminste, als je goede oordopjes hebt …

Wil je ook goede oordopjes voor je iPhone? Dan moet je bij Apple’s eigen AirPods of alternatieven zijn. Er zijn echter verschillende oordopjes die je kunt kopen met ieder zijn eigen voordelen (en nadelen). Wij vertellen je precies welke oordopjes je moet kopen en waar ze het goedkoopst zijn!

Allerbeste draadloze oordopjes: Apple AirPods Pro 2 – bespaar tot 54 euro

Staat kwaliteit hoog op jouw eisenlijstje? Dan haal je het beste van het beste in huis met de Apple AirPods Pro 2. Ten opzichte van zijn voorganger, de AirPods Pro, is de ruisonderdrukking en accuduur een stuk beter en krijg je nu ook een krachtigere bas. Dit komt door de vernieuwde chip die in deze oordopjes gebruikt zijn. Verder wordt ook ruimtelijke audio ondersteunt, waardoor het geluid echt van alle kanten lijkt te komen.

Ook nieuw is de bediening via aanrakingen op het steeltje van de oordopjes. Door te vegen pas je het volume aan en knijp je er eventjes in? Dan switch je tussen de noise cancelling-functie en adaptieve transparantie. Daarmee passen de AirPods de ruisonderdrukking aan op het omgevingsgeluid. Dan kun je tijdens het luisteren van muziek toch nog alles om je heen horen, maar wordt je playlist niet verstoord door een knetterende motor die net voorbij raast.

En ben je de AirPods Pro 2 even tijdelijk uit het oog verloren? Je vindt ze terug in de ‘Zoek mijn’-app. Met de ingebouwde speakertjes geeft het vernieuwde oplaaddoosje een geluid af, waardoor je hem snel weer terugvindt. Zo geniet je in een mum van tijd weer van je favoriete deuntjes. De AirPods Pro 2 hebben een adviesprijs van 299 euro, maar zijn ondertussen goedkoper te vinden via de volgende winkels:

Beste alternatief: Beats Studio Buds – bespaar tot 21 euro

De Beats Studio Buds werken uitstekend samen met je iPhone. Dat komt doordat Beats een dochterbedrijf is van Apple. Apple’s assistent Siri werkt dus gewoon via deze Buds. Ook hebben de oordopjes veel van dezelfde functies die ook op de AirPods Pro 2 te vinden zijn.

Denk hierbij aan actieve ruisonderdrukking, maar ook ruimtelijke audio. In totaal luister je op een enkele lading met de noise cancelling-functie ingeschakeld zo’n 5 uur naar je favoriete muziek. Met de oplaadcase laad je de Beats Studio Buds nog eens twee keer volledig op.

Veel functies komen dus overeen, maar de Beats Studio Buds hebben wel een heel ander design dan de AirPods Pro. De oordopjes zijn daardoor iets kleiner en lichter. En waar AirPods over sensoren beschikken om muziek te pauzeren of een telefoontje aan te nemen, hebben de Beats Studio Buds fysieke knoppen. Bovendien kun je kiezen uit drie kleuren: wit, zwart en rood. AirPods kun je alleen in het wit aanschaffen.

Deze draadloze oordopjes maken gebruik van veel zelf ontworpen technieken. Daardoor leveren ze krachtig en uitgebalanceerd geluid. Ze hebben een adviesprijs van 189,95 euro. Dat is dus een iets vriendelijker prijsje dan de AirPods Pro 2, voor bijna dezelfde functies.

Beste budget-oordopjes: Apple AirPods 2 – bespaar tot 49 euro

De AirPods 2 hebben niet alle functies die je op de AirPods 3 terugziet of de noise cancelling van de Pro-oordopjes. Toch zijn de Apple AirPods 2 nog altijd een goede aankoop. Dat komt door hun goede geluidskwaliteit en bovendien verbind je lekker snel met je iPhone.

De oordopjes zijn in twee varianten te verkrijgen. Laad je je apparaten graag draadloos op, dan betaal je extra voor een oplaadcase die dit ook kan. Maak je daar nagenoeg geen gebruik van? Dan laat je het bij de standaard oplaadcase.

Verder is de prijs het grootste pluspunt aan deze oordopjes. Bij het uitbrengen van de AirPods 2 lag de prijs nog op 179 euro, wat aanzienlijk lager is dan de prijs die Apple voor hun AirPods Pro 2 vraagt. Ondertussen is de prijs bij verschillende webwinkels nog lager: