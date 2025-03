iPhone draadloos opladen? Dit zijn de beste MagSafe-opladers

Wil je je iPhone draadloos opladen? Maar weet je niet welke oplader je moet kopen? Wij zetten de beste MagSafe-opladers voor je op een rij!

Geen gedoe met kabels: de beste MagSafe-opladers

Hoe herkenbaar! Je wilt je iPhone opladen, maar bent de oplaadkabel weer eens kwijt. Dat wordt zoeken! Maar dat hoeft helemaal niet, want recente iPhones kun je vrijwel allemaal draadloos opladen. Maar welke draadloze oplader moet je daarvoor hebben? Geen nood! iPhoned heeft de handigste MagSafe-opladers voor je op een rij gezet. Met deze draadloze opladers laad je het toestel eenvoudig op.

Anker MagGo MagSafe-oplader – voor 29,99 euro

Anker biedt een breed assortiment aan MagSafe-opladers, waaronder deze compacte en krachtige 15W draadloze oplader. Dankzij de MagSafe-technologie wordt je iPhone stevig vastgehouden voor een snelle en efficiënte laadervaring. Het minimalistische ontwerp maakt opladen eenvoudig en probleemloos, zonder gedoe met kabels. Hierdoor is de oplader perfect voor dagelijks gebruik, zowel thuis als onderweg.

OtterBox 3-in-1 oplader – van 39,95 euro voor 29,95 euro

Deze OtterBox 3-in-1 oplader is een magnetische draadloze lader met MagSafe-compatibiliteit, ontworpen voor iPhones, AirPods en Apple Watches. De sterke magnetische bevestiging houdt je iPhone stevig op zijn plaats voor een stabiele en efficiënte laadervaring.

Dankzij het compacte en stijlvolle ontwerp kun je meerdere Apple-apparaten op één plek opladen zonder gedoe met kabels. Dit maakt de oplader ideaal voor thuis of op kantoor. Normaal geprijsd op 39,95 euro, is hij nu tijdelijk verkrijgbaar voor slechts 29,95 euro bij Bol.

Belkin BoostCharge Pro – van 59,99 euro voor 44,99 euro

De Belkin Boost Charge Pro is een verstelbare, MagSafe-oplader met een vermogen van 15W. De oplader is een efficiënte oplader voor iPhones, AirPods en andere Qi-compatibele apparaten. De standaard is ideaal voor gebruik in huis of op kantoor, en heeft een strakke zwarte afwerking.

De oplader wordt geleverd met een adapter voor extra stroomvoorziening en is gemaakt van stevig materiaal. Het ontwerp laat je het apparaat in verschillende hoeken plaatsen, wat het gebruik vergemakkelijkt. Dit maakt de oplader ideaal voor snel opladen en handsfree gebruik. De reguliere prijs is 59,99 euro, maar momenteel kun je de oplader tijdelijk voor 44,99 euro aanschaffen bij Amazon.

iMoshion 4-in-1 – voor 31,99 euro

Met de iMoshion 4-in-1 MagSafe Powerbank laad je je iPhone, AirPods en Apple Watch tegelijkertijd op met een capaciteit van 10.000 mAh. Deze powerbank functioneert als een MagSafe-oplader, waardoor je apparaten moeiteloos en draadloos worden opgeladen zonder kabels.

Dit maakt deze powerbank perfect voor onderweg. Je scoort deze handige multifunctionele powerbank al voor 31,99 euro bij Smartphonehoesjes.nl