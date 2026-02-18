Apple Pencil: dit zijn de beste alternatieven

Op zoek naar een eenvoudige stylus om jouw iPad gemakkelijker te bedienen? De Apple Pencil is dan een redelijk prijzige optie. Bij iPhoned hebben we daarom de beste alternatieven voor de Pencil op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is een Apple Pencil

Met de Apple Pencil bedien je jouw iPad met nét meer precisie dan met je vingers. Dit heeft een aantal voordelen, zoals het vermijden van vingerafdrukken op je scherm en de optie om specifieke onderdelen op je tablet nauwkeuriger te selecteren.

Daarnaast kun je de Apple Pencil gebruiken voor het maken van notities in apps zoals Goodnotes of Notability. Voor creatievelingen is de stylus daarnaast een onmisbaar hulpmiddel, omdat tekenen en schetsen op een iPad natuurlijker aanvoelt met een stylus in apps zoals Procreate.

Apple Pencil in het kort

Verschillende versies

Er zijn vier verschillende varianten van deze Pencil beschikbaar: de Apple Pencil eerste generatie, Apple Pencil tweede generatie, Apple Pencil met usb-c-aansluiting en tot slot de Apple Pencil Pro. De eerste Apple Pencil wordt opgeladen via de Lightningpoort van jouw iPad, terwijl dat bij de tweede generatie Apple Pencil en de Apple Pencil Pro draadloos gebeurt. Voor de Apple Pencil met usb-c heb je een usb-c-kabel nodig om de stylus te verbinden met de iPad en om het apparaatje op te laden.

Met alle generaties van de Apple Pencil kun je eenvoudig notities maken en tekenen op de iPad. De nieuwere uitvoeringen beschikken over extra functies, zo kun je in de Apple Pencil Pro knijpen om het tekenpalet te openen op de iPad. Daarnaast werkt de Apple Pencil Pro met de Zoek mijn-app. Deze functies ontbreken bij eerdere uitvoeringen van de Apple Pencil. Vind je dat niet erg? Dan kun je ook voor een eerdere Apple Pencil of een stylus van een ander merk kiezen.

Let wel op: de eerste en tweede generatie van de Apple Pencil werken alleen met eerdere uitvoeringen van de iPad, iPad Air, iPad Pro en iPad mini. De Apple Pencil met usb-c en Apple Pencil Pro werken wél met de nieuwste modellen.

Prijzen van de Apple Pencil

De prijs van de Apple Pencil is vaak wel iets om rekening mee te houden. Het instapmodel, de Apple Pencil 1 kost bijvoorbeeld 119 euro. Voor de Apple Pencil 2 betaal je nog meer, namelijk 149 euro. De Apple Pencil Pro krijg je voor dezelfde prijs. Heb je liever een Apple Pencil met usb-c aansluiting, dan betaal je al gauw 89 euro. Bekijk hieronder waar je alle Apple Pencil-modellen kunt bestellen:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alternatieven voor de Apple Pencil

Er zijn inmiddels ook verschillende alternatieven voor de Apple Pencil beschikbaar. Het voordeel van deze alternatieven is dat ze doorgaans veel goedkoper zijn. Wij hebben er hieronder twee (met de beste prijs) voor je uitgezocht!

#1. Logitech Crayon: het beste alternatief

De Crayon van Logitech is het beste alternatief. Deze stylus doet zeker niet onder voor de duurdere Apple Pencils. De stylus is voorzien van een aluminium buitenkant met een brede grip, daardoor ligt deze stevig in de hand. Wil je de dikte van de lijn aanpassen? Dan kantel je de stylus, dat werkt op dezelfde manier als bij de Apple Pencil.

De Crayon maakt direct verbinding met de iPad zodra deze is ingeschakeld, waardoor je meteen kunt beginnen met tekenen. Met één acculading gaat de Crayon maar liefst zeven uur mee.

Voor de Logitech Crayon reken je normaal gesproken 80 euro af. Deze stylus haal je nu echter in huis met een kleine korting. Zo kost de pen bij Amazon nu 66 euro. Dat is natuurlijk nog steeds een flink stuk goedkoper dan een Apple Pencil.

#2. Buddi Wave Stylus: de betaalbare Apple Pencil

Deze stylus combineert eigenschappen van zowel de Apple Pencil 2 als de Apple Pencil met usb-c. Dat hij best veel op de ‘echte’ Apple Pencil lijkt, is natuurlijk mooi meegenomen, maar nog veel mooier is de prijs van deze stylus. Je betaalt slechts 27,95 euro voor deze Buddi-pen.

Net zoals de Apple Pencil met usb-c, is ook de Buddi-pen uitgerust met een usb-c-poort aan het uiteinde van de pen. Dit is echter altijd zichtbaar, in tegenstelling tot bij de Apple Pencil usb-c. Verder beschikt de stylus van Buddi over kantelgevoeligheid, zodat je eenvoudig een dunne of dikke lijnt tekent. Dat kan met je hand op het scherm, want de Buddi Active Stylus heeft handpalmrejectie.

De stylus van Buddi werkt met alle iPads uit 2018 en nieuwer. Binnen vijftien minuten is de Buddi Active Stylus weer opgeladen voor twaalf uur gebruik. Je krijgt dus veel functies tegen een erg lage prijs, zeker in vergelijking met de Apple Pencil. Bekijk het voordeligste alternatief van de Apple Pencil hier: