Beats: dit zijn de beste oordopjes en koptelefoons in 2024

De AirPods (Pro) en AirPods Max zijn de populairste oordopjes en koptelefoon van Apple. Er hangt helaas ook een flink prijskaartje aan beide modellen. Ben je op zoek naar een goedkoper alternatief? iPhoned heeft de beste Beats-alternatieven voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beats in het kort

Beats, voorheen Beats by Dr. Dre, is een bekend merk van oordopjes en koptelefoons en is sinds 2014 overgenomen door Apple. De koptelefoons zijn te herkennen aan de vrolijke kleuren en het strakke design. Ondanks de komst van de AirPods Max en de AirPods (Pro) is Beats nog steeds een populair merk en heeft daarnaast ook een uitgebreid assortiment aan oordopjes en koptelefoons. iPhoned heeft de beste alternatieven (inclusief de beste deals) voor je op een rij gezet.

De beste oordopjes: Studio Buds+

De Beats Studio Buds Plus zijn het beste alternatief voor de AirPods Pro. Met de meegeleverde oplaadcase gaan de oordopjes tot wel 36 uur lang mee. Zijn je oordopjes bijna leeg? Na 5 minuten opladen in de oplaadcase geniet je onderweg weer een uur lang van jouw favoriete muziek.

Verder zijn deze oordopjes uitgerust met drie luistermodi: actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en uit. Het schakelen tussen deze luistermodi kan gemakkelijk dankzij de touch controls op de oordopjes zelf. Met een adviesprijs van 200 euro zijn deze oordopjes ook nog eens een stuk goedkoper dan de AirPods Pro. Op dit moment haal je deze Beats Studio Buds Plus het voordeligste in huis bij Belsimpel. Daar betaal je 149,95 euro voor deze oordopjes.

De beste koptelefoon: Studio Pro

Draag je het liefste een koptelefoon? Dan is de Beats Studio Pro zeker interessant om eens naar te kijken. Deze high-end koptelefoon is een van de beste opties voor de Apple-liefhebber. Het grootste pluspunt is de lange batterijduur van maar liefst 40 uur, waarbij de populaire Sony WH-1000XM5 koptelefoon bijvoorbeeld maar 30 uur mee gaat.

De over-ear koptelefoon is zowel bedraad (usb-c) als draadloos (Bluetooth) te gebruiken. Met het commando ‘Hé Siri’ activeer je de spraakbediening. Verder is de functie ‘zoek mijn’ aanwezig waardoor je jouw koptelefoon makkelijk terug kan vinden wanneer je deze kwijtraakt. De Beats Studio Pro heeft een adviesprijs van 399,95 euro. Op dit moment haal je hem bij Amazon echter al in huis voor 299,95 euro.

De beste sport oordopjes: Powerbeats Pro

De beste oordopjes voor tijdens het sporten zijn op dit moment de Powerbeats Pro. Deze volledige in-ear oordopjes zijn uitgerust met een H1-chip waardoor deze automatisch verbinden met al jouw Apple-apparaten. Ga je hardlopen en zit je net midden in een plensbui? Geen probleem, deze oordopjes zijn namelijk waterbestendig.

Dankzij de comfortabele oorhaak blijven ze ook nog eens goed zitten en hoef jij je geen zorgen te maken dat ze uitvallen tijdens het sporten. Op een volle lading gaan deze oordopjes tot wel 9 uur lang mee. Daarnaast zijn ze binnen 5 minuten zo ver opgeladen dat je vervolgens weer 90 minuten lang verder kan luisteren. Je schaft de PowerBeats Pro al aan vanaf 219,99 euro bij Bol.

De beste budget-optie: Solo3

Heb je wat minder te besteden maar ben je wel op zoek naar een nieuwe koptelefoon? Dan is de Beats Solo3 zeker de moeite waard om eens naar te kijken. Deze on-ear koptelefoon gaat op een volledige accu tot wel 40 uur mee. Koptelefoon bijna leeg en heb je haast? Dankzij de ‘Fast Fuel’ techniek laad je de koptelefoon in 5 minuten op zodat je deze vervolgens 3 uur lang weer kunt gebruiken.

Dankzij het compacte en vouwbare ontwerp is deze koptelefoon ideaal om onderweg mee te nemen in jouw tas of rugzak. De koptelefoon wordt daarnaast geleverd met een beschermhoes, 3 audiokabels en een 6,3 millimeter adapter. Het bedienen van de koptelefoon doe je via de oorschelpen. Daarmee pauzeer je onder andere muziek, activeer je Siri en neem je inkomende telefoongesprekken aan. Klinkt deze budget-topper je nu als muziek in de oren? Je haalt hem al in huis vanaf 149,99 euro bij Amazon.