Dit zijn de beste AirPods Max alternatieven van dit moment

Ben je op zoek naar een alternatief voor de AirPods Max maar weet je niet zo goed welke koptelefoon nou het beste is? iPhoned legt in deze koopwijzer uit wat de beste alternatieven zijn voor deze prijzige koptelefoon van Apple.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een nieuwe koptelefoon kopen

Deze koopwijzer is opgesteld voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe koptelefoon en wil weten welke koptelefoon in 2024 het beste alternatief is voor Apple’s AirPods Max. De keuze voor de juiste koptelefoon hangt natuurlijk grotendeels af van jouw persoonlijke smaak, behoeften en budget.

Om je te op weg te helpen, delen we in deze koopwijzer een overzicht van de sterke en zwakke punten per alternatief. Lees snel verder om te ontdekken welke koptelefoon het beste aansluit bij jouw wensen en behoeften.

De AirPods Max in het kort

De AirPods Max is Apple’s luxe over-ear koptelefoon, ontworpen voor de beste luisterervaring. Ze bieden actieve ruisonderdrukking (ANC) om omgevingsgeluid te blokkeren, samen met een transparantiemodus om het omgevingsgeluid juist door te laten wanneer dat nodig is.

Dankzij de H1-chip in beide oorschelpen krijg je functies zoals ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking voor een meeslepend 3D-geluid, ideaal voor films en muziek. De koptelefoon heeft een comfortabel ontwerp met ademende mesh-kussens en biedt tot 20 uur batterijduur. Ze zijn verkrijgbaar in stijlvolle kleuren zoals zilver, spacegrijs, groen, roze en blauw.

AirPods Max prijzen

Aan de AirPods Max hangt momenteel nog steeds een flink prijskaartje. Daarom hebben we de beste alternatieven voor je op een rijtje gezet in dit artikel. Heb je toch liever de AirPods Max? Hieronder vind je de beste deals voor de AirPods Max.

#1 – Beste Noise-Cancelling: Sony WH-1000XM5

Pluspunten Verbinden met meerdere apparaten tegelijk

Verbinden met meerdere apparaten tegelijk ‘Zoek mijn’ functie Minpunten Niet gemakkelijk in te klappen

Niet gemakkelijk in te klappen Geen IP-certificering (waterdichtheid)

De Sony WH-1000XM5 in het kort

Deze nieuwste Sony koptelefoon is de opvolger van de geliefde (en inmiddels twee jaar oude) Sony WH-1000XM4. Deze nieuwe Sony-headset heeft een vernieuwd ontwerp gekregen, waarbij de hoofdband nu moeiteloos verstelbaar is, in tegenstelling tot eerdere versies waarbij je nog een klik hoorde (en voelde) bij het verstellen.

Met de WH-1000XM5 van Sony kun je verbinding maken met twee apparaten tegelijkertijd, zoals je laptop en smartphone. Als je bijvoorbeeld naar muziek luistert op je laptop en er komt een telefoongesprek binnen, dan hoef je alleen maar op de Sony-koptelefoon te tikken om over te schakelen naar je smartphone.

Bediening

Net als de AirPods Max, is de Sony WH-1000XM5 uitgerust met verschillende knoppen aan de zijkant, maar de manier waarop je het volume regelt (en de muziek bedient) is anders. Deze koptelefoon maakt namelijk gebruik van aanraakgevoelige bediening in de oorschelp.

Uitblinker in noise-cancelling

De Sony WH-1000XM5 blinkt vooral uit in de noise cancelling. De geluidskwaliteit is prima, maar de koptelefoon onderscheidt zich met name door de uitstekende onderdrukking van omgevingsgeluid. Achtergrondgeluiden, zoals het geronk van een auto of het dreunen van een trein, zijn vrijwel onhoorbaar, vooral tijdens het luisteren naar muziek. Hoewel stemmen ook goed worden gefilterd, zijn ze soms nog enigszins hoorbaar. De combinatie van deze pluspunten maakt deze koptelefoon tot een van de beste alternatieven voor de AirPods Max. Via een van de onderstaande buttons scoor je de beste deal voor deze koptelefoon.

#2 – Het goedkoopst: JBL Tune 510BT

Pluspunten Batterijduur van 40 uur

Batterijduur van 40 uur Meerdere apparaten verbinden Minpunten Geen noise-cancelling

Geen noise-cancelling Geen AUX ingang

De JBL Tune 510BT in het kort

Met de JBL Tune 510BT koptelefoon geniet je van geluid in hoge kwaliteit. Deze hoofdtelefoon levert het kenmerkende Pure Bass-geluid van JBL, en dit alles voor een betaalbare prijs.

JBL levert geen oplader bij de koptelefoon, hier zul je dus zelf voor moeten zorgen. Daarnaast is er geen aux-ingang op de koptelefoon aanwezig. Daardoor kun je dus niet verder luisteren met eenkabeltje, wanneer de batterij van je koptelefoon leeg is. Tot slot biedt de JBL Tune 510BT geen actieve ruisonderdrukking, dus het geheel afsluiten van omgevingsgeluiden is niet mogelijk met deze koptelefoon.

De batterijduur

Een voordeel van deze koptelefoon is de lange batterijduur. Op een volle accu geniet je tot veertig uur lang van jouw favoriete muziek. Koptelefoon leeg? Leg hem dan vijf minuutjes aan de stroom en je kunt weer twee uur vooruit. Het volledig opladen doet de koptelefoon in twee uur.

De goedkoopste koptelefoon

Voor de JBL Tune 510BT betaal je bij JBL zelf 45 euro. Bij andere webshops kan deze prijs iets lager zijn, daarom hebben we hieronder de beste deasl voor je uitgelicht. Naast de standaard kleuren zoals zwart of wit komt de koptelefoon ook in een aantal vrolijke kleuren zoals roze of blauw.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#3 – Beste accuduur: Teufel Real Blue Pro

Pluspunten Goede accuduur

Goede accuduur Komt met case Minpunten Prijskaartje

Prijskaartje Matige touch bediening

De Teufel Real Blue Pro in het kort

Deze koptelefoon van Teufel is op dit moment de beste van dit Duitse audiomerk. De Real Blue Pro is uitgerust met diverse functies en meerdere microfoons, waardoor geluid kan worden gefilterd wanneer je de actieve ruisonderdrukking of de transparantiemodus gebruikt.

Ruisonderdrukking

In de transparantiemodus wordt geluid juist doorgelaten, zodat je gesprekken kunt voeren zonder de koptelefoon af te zetten. Tijdens het wisselen tussen de modi hoor je wel een geluidje, maar het kan soms onduidelijk zijn in welke modus je precies zit. Het zou handiger zijn geweest als een stem je dit exact had verteld.

De beste accuduur

Deze koptelefoon van Teufel blinkt uit in de accuduur. Met de koptelefoon kun je tot wel 56 uur lang luisteren op één enkele acculading. Als je de ruisonderdrukking inschakelt, wordt dat echter iets verkort tot 44 uur. Daarnaast beschikt hij over een snellaadmodus, waardoor je de koptelefoon snel weer kunt gebruiken. Deze Teufel-koptelefoon heeft een langere accuduur dan de AirPods Max, wat hem zeker een waardig alternatief maakt.

#4 – Beste prijs- kwaliteitverhouding: Sony WH-CH720N

Pluspunten Noise-cancelling

Noise-cancelling Batterijduur van 35 uur Minpunten Komt zonder opberghoes

Komt zonder opberghoes Komt zonder stekker

De Sony WH-CH720N in het kort

De geluidskwaliteit van deze draadloze koptelefoon is al goed, maar met de Sony Headphones Connect-app wordt het nog beter. Met deze app kun je bijvoorbeeld de equalizer aanpassen, zodat het geluid perfect aansluit bij jouw favoriete muziekgenre. Ook kun je instellen welke digitale assistent je wilt gebruiken en welke apparaten met je koptelefoon zijn verbonden.

Bediening

Je bedient ‘m met de fysieke knoppen die op de oorschelpen te vinden zijn. Dat werkt prima, maar vaak moet je zoeken waar de knopjes precies zitten. Verder is het ook jammer dat er geen sprake is van oordetectie, want muziek speelt gewoon door als je de hoofdtelefoon van je hoofd haalt. Verbinden met twee apparaten tegelijk is dan wel weer mogelijk, wat handig is als je op een ander apparaat een telefoontje binnenkrijgt.

Batterijduur

Volgens Sony heeft de koptelefoon een batterijduur van 35 uur met active noise cancelling ingeschakeld en zelfs 50 uur in de gewone modus. Opladen kan aan de hand van een USB-C-kabel, maar je moet wel zelf voor de stekker zorgen. Het volledig opladen duurt iets meer dan drie uur. Kun je niet zo lang wachten? In slechts drie minuten aan de lader is de koptelefoon weer voorzien van genoeg energie voor een uur aan luisterplezier.