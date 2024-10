Dit zijn de beste alternatieven voor AirPods

Wil je nieuwe oordopjes kopen maar niet de hoofdprijs betalen voor nieuwe AirPods? iPhoned zet de beste AirPods alternatieven voor je op een rijtje. Gebruik deze koopwijzer om te ontdekken welke oordopjes het beste bij jouw wensen en behoeften passen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste AirPods alternatieven

Deze koopwijzer is opgesteld voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe oordopjes en wil weten welke oordopjes in 2024 de beste keuze zijn als alternatief voor de AirPods. Deze keuze hangt natuurlijk grotendeels af van jouw persoonlijke smaak, behoeften en budget.

Om je op weg te helpen, delen we in deze koopwijzer een overzicht van de sterke en zwakke punten per geselecteerde oordopjes. Lees snel verder en ontdek welk AirPods-alternatief het beste aansluit bij jouw wensen en behoeften.

Beste alternatieven

Heb je niet per se oordopjes nodig van Apple of ben je op zoek naar een goedkoper alternatief? We hebben hieronder de beste alternatieven voor je op een rijtje gezet. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar de oordopjes met beste noise-canceling, beste prijs- kwaliteitverhouding en algeheel beste alternatief.

Beste AirPods alternatief: Beats Studio Buds Plus

Pluspunten Lange batterijduur

Lange batterijduur Active Noise Cancelling Minpunten Niet draadloos opladen

Met de Beats Studio Buds Plus heb je het beste alternatief in handen voor de AirPods Pro. Dankzij de meegeleverde oplaadcase gaan de oordopjes maar liefst 36 uur lang mee. Oordopjes onverhoopt toch bijna leeg? Na 5 minuten opladen in de oplaadcase ben je één uur lang weer voorzien van jouw favoriete muziek.

Bovendien beschikken deze oordopjes over drie luistermodi: actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en uit. Het wisselen tussen deze modi gaat moeiteloos dankzij de touch controls op de oordopjes zelf. Met een adviesprijs van 200 euro zijn ze ook een stuk goedkoper dan de AirPods Pro. Deze oordopjes zijn regelmatig te koop met flinke korting, de beste deals hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Beste noise-cancelling: Sony WF-1000XM5

Pluspunten Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit Actieve noise-cancelling Minpunten Aan de prijzige kant

Aan de prijzige kant Oortipje van harder schuim

Deze nieuwste oordopjes van Sony zijn 25 procent kleiner en 20 procent lichter dan het vorige model. Ondanks deze aanpassing is de accuduur hetzelfde gebleven. Hierdoor kun je met één acculading maar liefst 8 uur lang luisteren met de actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Als je deze functie uitschakelt, wordt de luistertijd zelfs nog verlengd met een aantal uren.

Batterij bijna leeg? In slechts drie minuten aan de oplader ben je alweer voorzien van een uur luisterplezier. In het doosje zit een interne accu, waarmee je de dopjes nog twee keer volledig kunt opladen. Het opladen van deze batterij kan zowel met een kabel als draadloos, wat vaak voorkomt in deze prijsklasse. De adviesprijs van de Sony WF-1000XM5 is 299,99 euro. Gelukkig worden deze oordopjes regelmatig aangeboden met flinke kortingen. Hieronder vind je een overzicht van de beste deals.

Beste prijs-kwaliteitverhouding: Sony WF-C700N

Pluspunten Compact

Compact Active Noise Cancelling Minpunten Korte accuduur

De Sony WF-C700N hebben een herkenbaar ontwerp wat we terugzien op meerdere Sony-oordopjes. De oordopjes zijn in-ear en worden geleverd met rubberen opzetstukjes. Dankzij de verschillende groottes van de oortips die worden meegeleverd kies je de perfecte pasvorm voor jouw gehoorgang.

De WF-C700N’s zijn IPX4-waterbestendig, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over kapotte oordopjes tijdens regenbuien of intense workouts. Met een simpele tik op de zijkant van de oordopjes kun je media bedienen, zoals het overslaan van nummers of het pauzeren van video’s. De Sony’s schakelen ook automatisch over van ruisonderdrukking naar transparantie. Begint iemand tegen je te praten, dan neemt de ruisonderdrukking af. Zo hoef je zelf de modus niet aan te passen.

Als je naar muziek luistert, gaan de oordopjes tot wel 10 uur mee voordat ze leeg zijn. Wanneer de batterij leeg is, kun je ze eenvoudig opladen in de meegeleverde oplaadcase, waardoor de totale luistertijd wordt verlengd tot 20 uur. Slechts 10 minuten in de oplaadcase geeft je alweer 60 minuten luistertijd. De adviesprijs van de Sony WF-C700N oordopjes bedraagt 119,99 euro maar ze zijn nu gelukkig een stuk betaalbaarder. De beste prijzen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Beste budgetkeuze: JBL Tune Flex

Pluspunten Active Noise Cancelling

Active Noise Cancelling Lange accuduur Minpunten Niet volledig waterdicht

Veel oordopjes bieden de keuze tussen losjes in het oor dragen of juist strak met siliconen tipjes voor meer isolatie van de buitenwereld. De meeste oordopjes draag je los in je oor of juist ‘in-ear’ aan de hand van rubberen opzetstukjes. Wat de JBL Tune Flex uniek maakt, is dat het beide opties biedt, dankzij wat JBL ‘Sound Fit’ noemt.

Wanneer je thuis bent en een ontspannen luisterervaring wilt, kun je de open stand kiezen. Ben je juist onderweg? Dan kun je de siliconen tips gebruiken voor een betere pasvorm en het afsluiten van omgevingsgeluid. JBL levert drie verschillende maten mee, zodat je altijd de juiste pasvorm hebt voor jouw gehoorgang. De adviesprijs van de JBL Tune Flex oordopjes is 149,95 euro, maar ze zijn momenteel ook bij de onderstaande webshops voor een lagere prijs verkrijgbaar.

Toch liever AirPods?

Heb je nou toch liever AirPods in plaats van een van de bovenstaande alternatieven? Dat kan natuurlijk ook! Hieronder hebben we de beste AirPods van dit moment voor je op een rij gezet.

Over de AirPods 4

Pluspunten Innovatieve bediening met hoofdgebaren

Innovatieve bediening met hoofdgebaren Comfortabele pasvorm Minpunten Prijsverschil met AirPods Pro 2 is klein

Prijsverschil met AirPods Pro 2 is klein Stemisolatie werkt nog niet perfect

De nieuwste AirPods 4 hebben actieve ruisonderdrukking (ANC), wat achtergrondgeluiden zoals ventilatoren en motorgeluiden vermindert, zodat je beter kunt luisteren in drukke omgevingen. De ruisonderdrukking werkt goed, maar is iets minder sterk dan bij de AirPods Pro, waardoor scherpe geluiden soms nog hoorbaar zijn. Door het open ontwerp zonder siliconen oordopjes zitten ze wel erg comfortabel, zelfs bij lang gebruik.

Daarnaast is de geluidskwaliteit verbeterd, met heldere stemmen en mooie details in de muziek. De batterij gaat met ANC aan ongeveer zes uur mee, en met de oplaadcase krijg je in totaal 30 uur. De case ondersteunt opladen via USB-C, MagSafe en Apple Watch-opladers. Dankzij Adaptive Audio, dat het volume aanpast aan je omgeving, zijn deze AirPods een geschikte keuze voor dagelijks gebruik.

Over de AirPods 3

Pluspunten Spatial Audio

Spatial Audio Lange batterijduur Minpunten Geen Noise Cancelling

Geen Noise Cancelling Niet waterdicht

De AirPods 3 leveren helderder geluid en klinken minder gedempt dan de vorige versies. Hierdoor wordt de verstaanbaarheid stemmen in muziek verbeterd en klinkt het geluid een stuk ruimtelijker. De oortjes hebben dezelfde pasvorm als de AirPods Pro, maar dan zonder de siliconen opzetstukjes. Bediening gaat via het indrukken van de korte steeltjes van de AirPods 3.

Verder beschikken de AirPods 3 over Spatial Audio, waarmee het lijkt alsof het geluid in films en series van alle kanten komt. Daardoor krijg je het gevoel alsof je middenin de scène zit. Ben je van plan om de oortjes ook buiten of tijdens het sporten te dragen? Dan kun je de AirPods 3 zonder zorgen tijdens het sporten of in de regen gebruiken, want Apple heeft de waterdichtheid verbeterd. Zo zijn zowel de oordopjes als de case beter bestand tegen water en zweet.

Over de AirPods Pro 2

Pluspunten Langere batterijduur

Langere batterijduur Verbeterde ruisonderdrukking Minpunten Redelijk prijzig

Redelijk prijzig Niet waterdicht

In vergelijking met de 1e generatie AirPods Pro filteren de AirPods Pro 2 maar liefst twee keer zoveel omgevingsgeluid weg. Ook zijn ze op een nieuwe manier te bedienen, het geluid regel je nu namelijk aan de hand van touchbesturing. Wil je het geluid harder of zachter zetten? Dit doe je door over het steeltje heen te vegen.

Andere verbeteringen voor deze oordopjes zien we onder andere terug in de oplaadcase. Bij deze vernieuwde versie van de AirPods pro heeft de case namelijk een usb-c-poort gekregen. Daardoor heb je nog maar één kabel nodig voor je AirPods, iPhone, iPad en Mac(Book).

Niet gevonden wat je zocht?

Niet gevonden waar je naar op zoek was in deze koopwijzer? Geen probleem! Op de audio overzichtspagina hebben we alle AirPods op een rij gezet met daarbij de beste deal. Neem hier zeker even een kijkje als je er nog niet helemaal uit bent of je uiteindelijk AirPods wil aanschaffen.