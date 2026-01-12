Zo scoor je een sim only van Ben met 10 GB data voor slechts 2,79 euro

Ben jij op zoek naar een betaalbare sim only voor je iPhone? Alleen vandaag krijg je bij Belsimpel maar liefst 125 euro cashback als je kiest voor een Ben sim only met minimaal 10 GB data. Hierdoor betaal je al vanaf 2,79 euro per maand voor een betrouwbare verbinding.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday: 125 euro cashback

Vandaag is het weer Magic Monday bij Belsimpel, en dat betekent een extra scherpe aanbieding. Als je nu een Ben sim only afsluit met minimaal 10 GB data, ontvang je 125 euro cashback. Deze korting zorgt ervoor dat je maandelijkse kosten flink omlaag gaan.

Let op: deze aanbieding geldt alleen vandaag, op maandag 12 januari 2026. Wacht dus niet te lang als je interesse hebt.

Deze prijzen betaal je met de cashback

Door de cashback van 125 euro zakken de maandelijkse kosten aanzienlijk. Dit zijn de gemiddelde prijzen die je betaalt:

10 GB data: 2,79 euro per maand (normaal 8 euro)

2,79 euro per maand (normaal 8 euro) 20 GB data: 3,29 euro per maand (normaal 8,50 euro)

3,29 euro per maand (normaal 8,50 euro) 30 GB data: 3,79 euro per maand (normaal 9 euro)

3,79 euro per maand (normaal 9 euro) 40 GB data: 6,79 euro per maand (normaal 12 euro)

Alle abonnementen bevatten standaard 200 belminuten en 200 sms’jes. Voor 2 euro extra per maand kun je onbeperkt bellen.

Waarom kiezen voor Ben

Ben maakt gebruik van het betrouwbare Odido-netwerk, wat betekent dat je altijd een stabiele verbinding hebt voor je iPhone. De standaard internetsnelheid ligt op 200 Mbit/s, wat meer dan voldoende is voor dagelijks gebruik.

Heb je behoefte aan nog sneller internet? Dan kun je voor 1 euro extra per maand je snelheid verhogen naar 400 Mbit/s. Dit is vooral handig als je veel video’s streamt of grote bestanden downloadt.