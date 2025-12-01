Gratis AirPods 4 met ANC of 250 euro cashback scoor je hier

Bij Odido, via Belsimpel, kun je nu een nieuw abonnement met onbeperkt internet afsluiten en heb je de keuze uit diverse leuke cadeau’s. ​

Kies 250 euro cashback bij een sim only, of bundel met de iPhone 17 Pro voor gratis AirPods 4 met ANC (t.w.v. 199 euro).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo scoor je gratis AirPods 4 (of een cashback t.w.v. 250 euro)

Wil je overstappen naar een nieuw sim-only abonnement met onbeperkt internet? Bij Odido, via Belsimpel, zijn er twee interessante keuzes voor een tweejarig abonnement dat perfect past bij veel data-gebruik.​

Neem je alleen het sim-only abonnement, dan krijg je 250 euro cashback, of combineer het met de iPhone 17 Pro en ontvang gratis de AirPods 4 met ANC (normaal 199 euro). Zo kies je zelf wat het beste bij je past: geld terug of deze nieuwe oordopjes bij je nieuwe telefoon

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is hoe de deal werkt

Als je alleen een nieuw tweejarig Odido sim-only abonnement met onbeperkt internet afsluit bij Belsimpel, krijg je een cashback van 250 euro. Hierdoor dalen je maandelijkse abonnementskosten flink: van de normale prijs van 24,95 euro naar slechts 14,53 euro per maand voor het goedkoopste Unlimited-abonnement. Dit maakt het een aantrekkelijke deal voor wie voordelig wil overstappen naar onbeperkt internet van Odido, zonder gelijk een nieuw toestel te hoeven aanschaffen.

Toch liever gratis AirPods 4?

Als je het Unlimited abonnement combineert met een iPhone 17 Pro, krijg je daar gratis de AirPods 4 bij, met actieve ruisonderdrukking ter waarde van 199 euro bij. Deze AirPods bieden hoogwaardige geluidskwaliteit, effectieve ruisonderdrukking en handige functies zoals transparantiemodus en adaptieve audio.

Dus je krijgt niet alleen je nieuwe iPhone 17 Pro met abonnement, maar ook gratis de AirPods 4 met ANC als bonus, zonder dat dit extra geld kost. Deze oortjes vormen een perfecte match met je nieuwe iPhone, omdat ze naadloos integreren in het Apple-ecosysteem met features zoals ruimtelijke audio en Siri-bediening. Voor Apple-fans is dit een slimme manier om je setup direct compleet te maken met deze draadloze oordopjes.

Alles wat je wil weten over de AirPods 4

De AirPods 4 met ANC kosten 199 euro en blokkeren storend geluid zoals verkeer of vliegtuigen met actieve ruisonderdrukking, terwijl een transparantiemodus juist geluiden om je heen doorlaat. Adaptieve audio schakelt slim tussen beide modi afhankelijk van je omgeving, en gespreksdetectie pauzeert muziek als je praat. Ze hebben de H2-chip voor beter geluid met diepere bas en 3D-ruimtelijke audio die met je hoofd meebeweegt.​

Zonder oortips blijven ze comfortabel zitten met een nieuw design en IP54-bescherming tegen zweet of regen, ideaal voor sporten. Batterij gaat 4 uur met ANC aan (5 uur uit) en tot 30 uur met de USB-C case, die een speaker heeft voor de Zoek mijn-app. Bedien alles makkelijk met knijpen op de steel of Siri.