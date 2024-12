Alleen vandaag: de iPhone 15 voor minder dan 200 euro

Het is weer maandag en dat betekent dat Belsimpel een steengoede deal voor je heeft. Vandaag is het opletten geblazen voor alle Apple-liefhebbers, want de iPhone 15 scoor je voor slechts 456 euro. Heb je een iPhone om in te ruilen? Dan ontvang je nog eens tot wel 257 euro korting en kost-ie je maar 199 euro!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag staat bij Belsimpel een goede aanbieding klaar, die alleen die dag geldig is. De ene keer is dat een extra voordelig sim only-abonnement of een gratis gadget. Vandaag is het een hoge korting op een populair toestel: de iPhone 15.

Schaf je vandaag de iPhone 15 aan, zorg dan dat je direct een abonnement van Vodafone afsluit bij Belsimpel! Je ontvangt tot wel 350 euro voordeel, waardoor je hem in huis haalt vanaf 456 euro. Het maximale haal je eruit door een zo groot mogelijke bundel te kiezen, maar ook met een kleiner abonnement is de iPhone 15 vandaag voordelig.

Heb je ook een telefoon om in te ruilen, bijvoorbeeld de iPhone 13? Dan krijg je nog eens 257 euro korting, waardoor hij nog maar 199 euro kost! Ziggo-klanten profiteren van nog meer voordeel en krijgen tot 7,50 euro korting op hun abonnement.

Let op: deze aanbieding is écht alleen vandaag, op 9 december 2024, geldig. Wacht dus niet te lang met beslissen.

Dit is de iPhone 15

De iPhone 15 is het instapmodel van de serie en heeft veel van de functies die de iPhone 14 Pro ook heeft. Denk bijvoorbeeld aan een verbeterde camera. Eerdere modellen hadden een 12 megapixel-hoofdcamera, maar de iPhone 15 maakt nu foto’s met een maximale resolutie van 48 megapixel. Pak je voor foto’s met minder licht graag je iPhone? Die zijn vanaf nu ook scherper door de verbeterde nachtmodus.

Ook de processor is – met enkele aanpassingen – dezelfde als die in de iPhone 14 Pro is gebruikt. Daardoor is hij enorm krachtig en voert hij alle taken snel uit. We zien ook het Dynamic Island. Daar zie je al je meldingen binnenkomen en de feature werkt interactief. Afhankelijk van de app die je op de achtergrond gebruikt, zie je hier informatie. Tijdens het luisteren naar muziek, zie je hier welk nummer je hoort. Telt een timer af, dan zie je hier precies hoeveel minuten het nog duurt.

Bij de introductie had de iPhone 15 een adviesprijs van 969 euro. Inmiddels kost een los toestel je zo’n 750 euro. Kies je vandaag echter voor een abonnement van Vodafone bij Belsimpel, dan haal je hem in huis vanaf 456 euro! Daarmee bespaar je al 294 euro. Lever je ook nog eens een telefoon in, dan wordt-ie nog goedkoper. Wees er snel bij.