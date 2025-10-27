Gratis sim only met 10 GB data: alleen vandaag

Belsimpel heeft nu een aantrekkelijke actie. Dankzij een flinke korting én cashback krijg je een Lebara sim only met 10 GB data nu helemaal gratis. Hieronder leggen we uit hoe de deal werkt.

Scoor gratis 10 GB data bij een sim only via Belsimpel

Een sim only waarbij je gratis internet? Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar het kan echt. Door een interessante combinatie van korting en cashback profiteer je alleen vandaag bij Belsimpel van een gratis sim only abonnement met maar liefst 10 GB aan data. De actie loopt alleen vandaag, dus je moet er snel bij zijn.

Dit is hoe de korting is opgebouwd

Bij Belsimpel krijg je momenteel 50 procent korting op alle Lebara sim only-bundels met minimaal 10 GB data. Het gaat om nieuwe contracten van twee jaar. Voor het pakket met 10 GB data betaal je het eerste jaar slechts 4 euro per maand in plaats van 8 euro. Het tweede jaar betaal je de normale prijs van 8 euro per maand.

Naast deze aanbieding profiteer je tijdelijk van nog meer voordeel, er komt namelijk nog een cashback van 150 euro bovenop. Deze cashback kun je claimen tot en met 17 november nadat je het contract hebt afgesloten.

We rekenen het uit voor je

Laten we even doorrekenen wat je precies betaalt. Het eerste jaar kost je 48 euro (12 keer 4 euro) en het tweede jaar 96 euro (12 keer 8 euro). In totaal betaal je dus 144 euro over twee jaar. Trek hier de cashback van 150 euro vanaf en je houdt zelfs 6 euro over.

Liever meer data?

Vind je 10 GB niet genoeg? Geen zorgen! Ook de grotere bundels zijn vandaag flink afgeprijsd. Zo betaal je voor 15 GB gemiddeld slechts 1,25 euro per maand, voor 25 GB gemiddeld 5 euro per maand en voor 45 GB maar 12,50 euro per maand. Een unieke kans! Vergeet niet: je kunt tot en met 17 november je cashback aanvragen. Wees er snel bij en profiteer alleen vandaag nog van deze extra voordelige Lebara-sim only deal bij Belsimpel.​