Exclusief vandaag: sim only met 10GB data voor maar 1 euro per maand

Elke maandag trakteert Belsimpel je op een geweldige topdeal, en vandaag is geen uitzondering! Op zoek naar een nieuw sim only-abonnement? Goed nieuws: vandaag sluit je een sim only af voor slechts 1 euro per maand!

Magic Monday bij Belsimpel: dubbel zoveel voordeel

Elke maandag heeft Belsimpel een geweldige topdeal voor je, en vandaag is daarop geen uitzondering! Zoek je een nieuw sim only-abonnement? Dan hebben we goed nieuws: vandaag sluit je een sim only-abonnement van Lebara af voor slechts 1 euro per maand! Je ontvangt namelijk 150 euro cashback op alle tweejarige abonnementen met minimaal 10GB aan data.

Met deze aanbieding kun je al een tweejarig 10GB-abonnement krijgen voor slechts 1 euro per maand! Meer data nodig? Geen zorgen, want Lebara biedt bundels tot 40GB, inclusief 150 euro cashback én korting gedurende de eerste 9 maanden.

Let op: deze cashbackactie is uitsluitend vandaag, 20 januari 2025, geldig. Wees er dus snel bij en scoor dubbel zoveel voordeel!

Dit wil je weten over sim only van Lebara

Lebara staat bekend om de betaalbare abonnementen waarmee je onbeperkt naar het buitenland te belt, maar ook zonder deze optie blijft het een voordelige provider. Met bundels variërend van 1GB tot maar liefst 40GB data is er voor ieder type smartphonegebruiker een geschikte sim only.

De standaard datasnelheid bedraagt maximaal 75 Mbit/s. Wil je sneller internet? Voor een kleine meerprijs kun je upgraden naar een snelheid van maximaal 150 Mbit/s. Voor bellen kun je kiezen uit 150 belminuten of onbeperkt bellen, perfect voor de fanatieke beller. Daarnaast maak je gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van KPN, wat staat voor een stabiele en snelle verbinding.