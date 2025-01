Gratis Sony WH-1000XM5-koptelefoon: zo scoor je hem alleen vandaag

Belsimpel begint de week weer met een topdeal! Sluit nu een Odido sim only-abonnement af en ontvang tijdelijk gratis de Sony WH-1000XM5-koptelefoon ter waarde van 349 euro.

Magic Monday bij Belsimpel: gratis koptelefoon t.w.v. 349 euro

Het is maandag en dat betekent weer een topdeal bij Belsimpel! Soms krijg je een mooie korting op een sim only-abonnement, andere keren scoor je een gratis gadget zoals een koptelefoon. Deze keer krijg je gratis de Sony WH-1000XM5-koptelefoon!

Deze premium koptelefoon, staat bekend om de uitstekende noise cancelling en heeft een waarde van maar liefst 349 euro. Hoe je deze premium koptelefoon gratis kunt scoren? Sluit een tweejarig Odido sim only-abonnement af met minimaal 20 GB aan data en deze koptelefoon is van jou!

Let op: wees er snel bij, want deze deal is alleen vandaag (13 januari 2025) geldig.

Sony WH-1000XM5: must-have voor audioliefhebbers

De Sony WH-1000XM5 combineert uitstekende geluidskwaliteit met geavanceerde noise cancelling, wat dit een van de beste draadloze koptelefoons van het moment maakt. Met een comfortabele pasvorm, dertig uur batterijduur en slimme functies zoals adaptieve geluidsregeling en multipoint-connectiviteit, is hij ideaal voor zowel dagelijks gebruik als lange reizen.

Of je nu wilt genieten van muziek, podcasts of rust in een drukke omgeving, de WH-1000XM5 levert een premium luisterervaring.

Odido: betrouwbare abonnementen voor iedereen

Odido, voorheen bekend als T-Mobile, biedt een betrouwbaar netwerk waar je al jaren op kunt rekenen. Of je nu kiest voor een kleinere bundel van 2 GB of gaat voor onbeperkt data, er is voor iedereen een passende optie. Bij Unlimited bepaal je zelf je internetsnelheid: van een voordelige 20 Mbit/s tot razendsnelle 1 Gbit/s. Ideaal voor wie altijd verbonden wil blijven, zonder zorgen over de bundel.

Wil je mobiel gamen of streamen in de hoogste kwaliteit? Kies dan voor een hogere snelheid, zoals 400 Mbit/s, 700 Mbit/s of 1 Gbit/s. Extra leuk: bij de snelste opties krijg je gratis toegang tot één tot drie streamingdiensten, zoals SkyShowtime of HBO Max. Zo haal je nóg meer uit je abonnement! Wil je die gratis Sony WH-1000XM5-koptelefoon scoren t.w.v. 349 euro? Bekijk dan snel de deal hieronder!