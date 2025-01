Sim only-aanbieding: 10 GB data alleen vandaag voor slechts 1 euro per maand

Maandag blues? Niet bij Belsimpel! Vandaag kun je profiteren van een geweldige deal: sluit een sim only-abonnement af bij Lebara met 10 GB data en ontvang maar liefst 150 euro cashback. Hierdoor betaal je uiteindelijk slechts één euro per maand voor 10 GB!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag is het Magic Monday bij Belsimpel! Soms ontvang je een flinke korting op een populair toestel, andere keren krijg je een gratis smartphone bij je abonnement. Vandaag hebben we een speciale aanbieding: sluit een tweejarig sim only-abonnement van Lebara af en betaal voor 10 GB slechts één euro per maand.

Let op: deze deal is alleen vandaag geldig wees er daarom snel bij!

Sim only voor slechts 1 euro per maand: dat doe je zo

Deze week krijg je maar liefst 150 euro cashback bij Lebara wanneer je een tweejarig sim only-abonnement afsluit met minimaal 10 GB aan data. Door deze cashback komen je maandelijkse kosten neer op slechts 1,06 euro wanneer je kiest voor 10 GB data! Maar wees snel, want deze geweldige aanbieding is alleen vandaag beschikbaar!

Heb je meer data nodig? Geen probleem, ook dan ben je bij Lebara aan het juiste adres! De cashbackactie geldt voor alle tweejarige sim only-abonnementen met minimaal 10 GB data.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wil je weten over sim only van Lebara

Lebara is populair door de betaalbare en flexibele abonnementen. Met lage tarieven voor internationale gesprekken en datagebruik in het buitenland biedt deze provider veel voordelen, al is het natuurlijk niet verplicht om van deze diensten gebruik te maken.

In Nederland maakt Lebara gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk, wat zorgt voor een snelle en stabiele verbinding. Bovendien kun je jouw abonnement maandelijks aanpassen of opzeggen, zodat het altijd past bij jouw persoonlijke behoeften.