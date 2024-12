Dit is hoe je alleen vandaag gratis Sony WF-1000XM5 oordopjes krijgt

Elke maandag heeft Belsimpel een steengoede deal voor je en de laatste van 2024 is een knaller. Je krijgt namelijk gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes bij een KPN sim only vanaf 15 GB data. Wacht niet te lang, want de deal is er alleen vandaag.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. De ene keer betekent dit dat je een sim only voor een euro afsluit, de andere keer krijg je een gratis koptelefoon. Op deze laatste maandag van 2024 heeft Belsimpel weer een hele goede aanbieding voor je.

Alleen vandaag krijg je de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes (t.w.v. 320 euro) helemaal gratis bij een nieuw KPN sim only-abonnement. Hierbij kies je voor minimaal 15 GB aan data.

Let op: deze aanbieding is écht alleen vandaag geldig, op maandag 30 december 2024. Wees er dus snel bij!

Gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes

De Sony WF-1000XM5 oordopjes zitten comfortabel in je oren, leveren een uitstekende geluidskwaliteit en de beste noise cancelling van dit moment. Ze zijn compact en lichter dan andere modellen en hebben een IPX4-certificering. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken in de regen: ze kunnen tegen een spatje water.

In totaal gaan ze zo’n acht uur mee op een enkele acculading. Schakel je noise cancelling uit, dan rek je dit met nog een paar uurtjes. In de oplaadcase zit voor nog ongeveer zestien uur aan luisterplezier. Het is zelfs mogelijk om de Sony WF-1000XM5 met je stem te bedienen, maar dat kan ook gewoon via aanrakingen op de oortjes zelf. Dankzij Adaptive Sound Control passen ze het geluidsniveau automatisch aan je omgeving aan, ideaal voor wie veel onderweg is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom je kiest voor KPN

Naast de mooie actie van vandaag, zijn er natuurlijk nog veel meer redenen om te kiezen voor KPN. Allereerst werkt de provider al heel lang in Nederland op een eigen netwerk. Dat zorgt voor stabiele en betrouwbare verbindingen én standaard 5G-snelheden.

Er zijn veel bundels om uit te kiezen: van helemaal geen data tot onbeperkt internetten. Heb je al internet van KPN op je adres? Dan profiteer je bovendien van leuke voordelen. Je ontvangt tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, maar krijgt ook een gratis extra tv-pakket en 5 euro korting per maand op een streamingdienst. Denk hierbij aan Netflix, Viaplay of Spotify.