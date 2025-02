Alleen vandaag: 10GB sim only voor maar €2,79 per maand

Het is maandag, en dat betekent Magic Monday bij Belsimpel! Elke week wacht er een nieuwe deal op je die je zeker niet wilt missen. Sluit je vandaag een sim only-abonnement af van Simyo? Dan krijg je maar liefst €125 cashback!

10GB voor slechts €2,79 per maand tijdens Magic Monday

Elke maandag verrast Belsimpel je met een speciale Magic Monday-deal. Van gratis smartphones tot hoge kortingen op sim only-abonnementen, alles is mogelijk!

Deze week krijg je maar liefst €125 cashback bij Simyo wanneer je een tweejarig sim only-abonnement afsluit met minstens 10GB aan data. Daardoor betaal je slechts €2,79 per maand voor het abonnement met 10GB! Wees er snel bij, want deze deal is alleen vandaag geldig!

Dit wil je weten over sim only van Simyo

Simyo is een betrouwbare sim only-provider die gebruikmaakt van het sterke KPN-netwerk. Dit zorgt voor een uitstekende dekking en snelle internetverbinding in heel Nederland. De provider staat bekend om zijn scherpe prijzen, flexibele abonnementen en uitstekende klantenservice. Je kunt je bundel eenvoudig aanpassen en er zijn geen verborgen kosten.

Wat Simyo extra fijn maakt, is het gemak en de transparantie. Met de Simyo-app houd je je verbruik bij en pas je instellingen eenvoudig aan. Daarnaast biedt Simyo handige extra’s zoals eSIM, dataverdeling en maandelijks aanpasbare bundels. Of je nu een voordelige sim only of een prepaidkaart zoekt, met Simyo krijg je betrouwbare service en veel flexibiliteit.