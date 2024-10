Tijdelijke actie: sim only voor slechts 1 euro per maand

Het is maandag en dat betekent dat het Magic Monday bij Belsimpel is! Vandaag staat er weer een topdeal voor je klaar: een extra voordelig sim only-abonnement. iPhoned vertelt je alles over deze aanbieding.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag is het Magic Monday bij Belsimpel! Soms krijg je een flinke korting op een populair toestel, andere keren een gratis smartphone bij je abonnement. Vandaag is er een speciale actie: sluit je een tweejarig sim only-abonnement van 50+ Mobiel af, dan betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand ongeacht de grootte van het aantal mb’s!

Wees er snel bij: deze deal is namelijk beperkt geldig!

1 jaar sim only voor 1 euro per maand

Wil je gebruik maken van deze deal? Goed nieuws, want de deal geldt op alle sim only-abonnementen van 50+ Mobiel. Je betaalt daardoor dus slechts 1 euro per maand voor het eerste jaar ongeacht de grootte van je bundel.

Kies je bijvoorbeeld voor de bundel met 15 GB aan data, dan betaal je slechts 12 euro voor het hele jaar in plaats van 108 euro. We hebben de reguliere prijzen hieronder voor je op een rij gezet.

Aantal MB’s Normale prijs Actieprijs 3 GB 6 euro 1 euro 8 GB 7 euro 1 euro 15 GB 9 euro 1 euro 25 GB 10 euro 1 euro 40 GB 15 euro 1 euro

Dit wil je weten over 50+ Mobiel

50+ Mobiel biedt sim only-abonnementen aan voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Met hun sim only-abonnementen profiteer je van een betrouwbare verbinding via het Vodafone-netwerk, zodat je altijd goed bereikbaar blijft. 50+ Mobiel is daarnaast vaak voordeliger dan Vodafone zelf en bevat handige hulpvideo’s voor als je problemen hebt met jouw toestel.

Daarnaast zorgt de Buiten Bundel Buffer ervoor dat je abonnement een kostenplafond heeft. Mocht je je bundel opmaken, dan wordt je internet automatisch geblokkeerd. Zo heb je volledige controle over je kosten en geen verrassingen achteraf.