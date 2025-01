Scoor een sim only met 50 GB data voor slechts 2,50 euro per maand

Zorgeloos bellen en internetten voor een laag bedrag? Profiteer van deze sim only-deal bij Belsimpel, zodat je de eerste 12 maanden slechts 2,50 euro per maand betaalt! iPhoned laat je zien hoe je kunt profiteren van deze deal.

Flink veel voordeel op je sim only

Grootverbruikers van data, opgelet! Belsimpel heeft een geweldige deal voor je. Bij 50+ Mobiel krijg je nu 50 GB data voor slechts 2,50 euro per maand gedurende de eerste 12 maanden van een tweejarig abonnement. Perfect om onbeperkt te internetten en je favoriete films en series te streamen!

Een heel jaar onbeperkt bellen voor slechts 2,50 euro

Deze week scoor je bij Belsimpel een extra voordelig tweejarig sim only-abonnement van 50+ Mobiel! Het eerste jaar betaal je slechts 2,50 euro per maand, daarna geldt de standaardprijs. Kies bijvoorbeeld voor een abonnement met 50 GB data.

Normaal betaal je hiervoor 15 euro per maand, maar met deze deal betaal je het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand! Gebruik je bijna geen data? Geen zorgen, want ook dan kun je gebruikmaken van deze actie. We hebben de aanbieding hieronder voor je op een rij gezet.

Aantal GB’S Normale prijs Actietarief Bekijk deal 5 GB 7 euro p/m 2,50 euro p/m Bekijk deal 21 GB 8 euro p/m 2,50 euro p/m Bekijk deal 35 GB 10 euro p/m 2,50 euro p/m Bekijk deal 50 GB 15 euro p/m 2,50 euro p/m Bekijk deal

Dit wil je weten over 50+ Mobiel

Laat je niet misleiden door de naam, want 50+ Mobiel is geschikt voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Ze staan bekend om hun scherpe sim only-deals en handige hulpvideo’s die je stap voor stap begeleiden bij problemen met je toestel.

Met een sim only-abonnement van 50+ Mobiel maak je gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk, zodat je altijd uitstekend bereikbaar bent. Bovendien ben je via 50+ Mobiel veel voordeliger uit dan direct bij Vodafone, wat je elke maand flink wat geld scheelt.

Zorgen over onverwachte kosten als je over je bundel heen gaat? Dat is nergens voor nodig! Met de Buiten Bundel Buffer wordt je internet automatisch geblokkeerd zodra je bundel op is, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.