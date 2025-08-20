5 tips om de nieuwe iPhone 2025 als eerste te bemachtigen (ADV)

De nieuwe Apple‑lancering komt steeds dichterbij. Wil jij het toestel als eerste in handen hebben? Kies voor Belsimpel, officiële Apple Authorised Reseller. Dankzij deze 5 tips is de kans groot dat jij jouw bestelling al op de lanceringsdag ontvangt.

Zo bemachtig je de nieuwste iPhone op de lanceringsdag

De volgende Apple-lancering komt steeds dichterbij en de verwachtingen voor de nieuwste iPhone zijn hoog. Zo verwachten we een slanker design, krachtigere A19-chip, verbeterde batterijduur en flinke camera-upgrades, waaronder hogere resolutie en betere zoom. Ook AI-functies voor beeldbewerking worden verwacht, terwijl Apple daarnaast nieuwe verbeteringen voor iPads en Apple Watch kan introduceren.

Wil je straks de nieuwste iPhone als één van de eersten in handen hebben? Dan is het verstandig om te kiezen voor Belsimpel. Zij zijn namelijk een officiële ‘Apple Authorised Reseller’, dat betekent dat alle producten 100 procent authentiek zijn, rechtstreeks bij Apple worden ingekocht en altijd worden geleverd met de volledige fabrieksgarantie en ondersteuning van Apple zelf. Deze officiële status is duidelijk herkenbaar aan het ‘Apple Authorised Reseller’-logo op de website van Belsimpel.

Het voordeel van een officiële ‘Apple Authorised Reseller’ zijn is de snelheid: Belsimpel ontvangt nieuwe modellen op precies dezelfde dag als andere officiële Apple partners, waaronder Apple zelf. Dat maakt de kans groter dat je jouw nieuwe toestel al op de officiële lanceringsdatum in huis hebt. Om die kans nóg verder te vergroten, hebben we hieronder vijf tips voor je op een rij gezet.

Op de website van Belsimpel kun je je eenvoudig aanmelden voor een pre-order alert. Zodra de verkoop van het nieuwe toestel start, ontvang je direct een melding per e-mail of sms. Zo hoef je niet constant zelf de website in de gaten te houden en weet je precies op het juiste moment dat je kunt bestellen. Hoe sneller je reageert, hoe groter de kans dat jij het toestel als één van de eersten in handen hebt.

2. Zorg dat je account compleet is

Zorg dat je je account bij Belsimpel volledig hebt ingevuld vóórdat de pre-orders starten. Denk hierbij aan je adres-, contact- en betaalgegevens. Wanneer alles klaarstaat, hoef je tijdens het bestelproces niet meer onnodig gegevens in te voeren en kun je met slechts een paar klikken je bestelling afronden.

3. Bestel zodra de pre-orders live gaan

Wacht zeker niet te lang af met bestellen, want de eerste voorraad van de nieuwe iPhone zal naar verwachting razendsnel uitverkocht zijn. Zeker bij de lancering is de vraag enorm. Door je bestelling al in de eerste minuten na de start van de pre-order te plaatsten, vergroot je de kans dat je jouw toestel als een van de eersten ontvangt.

4. Kies voor een snelle betaal- en verzendoptie

Kies voor een snelle en betrouwbare betaalmethode, zoals iDEAL of creditcard, zodat je bestelling direct kan worden verwerkt.

5. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Belsimpel

Meld je zeker aan voor de nieuwsbrief van Belsimpel, zodat jij altijd als eerste op de hoogte bent van belangrijk nieuws rondom de nieuwste iPhone en andere Apple-producten. Vaak worden deze updates als eerste gedeeld met nieuwsbriefabonnees, waardoor zij eerder de kans krijgen om te bestellen. Dit kan zeker het verschil maken bij grote lanceringen als deze, waarbij de vraag enorm is en de voorraad ook snel gaat.

Nieuwe iPhone kopen? Bij Belsimpel heb je ’m als eerste in huis

Met deze tips is de kans groot dat je de nieuwste iPhone straks direct op de officiële releasedag in huis hebt. Wil je alvast een indruk krijgen van wat je kunt verwachten? Bekijk dan de huidige iPhone 16-serie en meer bij Belsimpel. Als officiële verkoper van onder andere MacBooks, AirPods en Apple Watches biedt Belsimpel originele en betrouwbare Apple-producten aan.