Amazon Prime Day 2024: tijdelijk hoge kortingen op Belkin MagSafe oplader, powerbank en meer

Bekijk snel de nieuwste deals voor Amazon Prime Day 2024, want er zijn opnieuw veel producten, voor aantrekkelijke prijzen te vinden. iPhoned heeft de beste aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Amazon Prime Day 2024

Amazon Prime Day 2024 is hét moment om te profiteren van de beste aanbiedingen op Amazon, inclusief die voor Apple-producten. Dit jaar vindt Prime Day plaats op dinsdag 8 oktober en woensdag 9 oktober. Gedurende deze periode kun je genieten van scherpe aanbiedingen en duizenden fantastische deals.

Let op: om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je een Amazon Prime-lid zijn. Heb je nog geen Amazon Prime? Meld je dan aan voor een gratis proefabonnement van 30 dagen en profiteer van alle aanbiedingen!

De voordelen van Amazon Prime

Als Amazon Prime-lid profiteer je van verschillende voordelen, zoals snelle en gratis Priority Delivery voor geselecteerde artikelen. Daarnaast krijg je toegang tot exclusieve en bekroonde Prime Original-series, evenals populaire films en tv-series via Prime Video.

Heb je net een nieuwe iPhone 16 aangeschaft? Dan hebben we goed nieuws! Je profiteert tijdens de Amazon Prime Days namelijk van flinke kortingen op Belkin-accessoires. Wat dacht je bijvoorbeeld van een nieuwe Magsafe-oplader of supersnelle powerbank voor de helft van de prijs? We hebben de beste deals hieronder voor je op een rij gezet.

1. Belkin MagSafe 3-in-1 oplader: voor 99 euro

De Belkin MagSafe 3-in-1 draadloze oplader is perfect voor Apple-gebruikers en kan tegelijkertijd je iPhone, Apple Watch en AirPods opladen. Dankzij de MagSafe-technologie biedt hij tot 15W laadsnelheid voor iPhones en tot 33% snellere oplading voor de Apple Watch Series 7 en later.

Het moderne, compacte ontwerp maakt het de ideale reisgenoot en de LED-indicator toont de laadstatus van je AirPods. Deze MagSafe draadloze oplader kost normaal 149,99 euro. Maar tijdens de Prime Days betaal je slechts 99 euro voor deze super handige oplader. Dat is een besparing van maar liefst 50 euro.

2. Belkin MagSafe 50000 mAh-powerbank: voor 29,99 euro

Deze Belkin 5000mAh magnetische powerbank is een krachtige en handige oplossing voor onderweg. Dankzij zijn magnetische bevestiging is hij te gebruiken met MagSafe-apparaten, waardoor je eenvoudig je iPhone draadloos kunt opladen zonder gedoe met kabels.

De powerbank ondersteunt pass-through opladen, wat betekent dat je zowel de powerbank als je apparaat tegelijkertijd kunt opladen. Deze compacte en stijlvolle powerbank is perfect voor dagelijks gebruik of als je veel onderweg bent. Deze MagSafe-powerbank kost normaal gesproken 59,99 euro maar tijdens de Amazon Prime Days 2024 betaal je slechts 29,99 euro.

3. Belkin Boost Charge 3-poorts USB-C oplader: voor 24,99 euro

De Belkin BoostCharge USB-C wandlader is een krachtige snellader die je apparaten in recordtijd van stroom voorziet. Dankzij de Power Delivery (PD) technologie levert deze lader tot 30W vermogen, waardoor hij ideaal is voor het tegelijk snel opladen van smartphones, tablets en andere USB-C apparaten.

Het compacte ontwerp maakt hem perfect voor zowel thuis als onderweg. Deze snellader is bovendien veilig in gebruik dankzij geavanceerde bescherming tegen overspanning en oververhitting, wat je apparaten goed beschermd houdt tijdens het opladen. Voor deze supersnelle oplader betaal je tijdens de Prime Days slechts 24,99 euro in plaats van 44,99 euro.

4. Belkin magnetische draadloze autolader: voor 19,99 euro

De Belkin BoostCharge magnetische draadloze oplader biedt een eenvoudige en efficiënte manier om je MagSafe-compatibele iPhone op te laden. Met een sterke magnetische bevestiging blijft je toestel stevig op zijn plaats, wat zorgt voor stabiel draadloos opladen.

Deze oplader ondersteunt tot 7,5W vermogen voor je iPhone en is compact genoeg om overal mee naartoe te nemen. Bovendien wordt er een USB-C kabel van 2 meter meegeleverd, zodat je voldoende bewegingsvrijheid hebt tijdens het opladen. Perfect voor dagelijks gebruik of op reis, en ideaal voor wie snel en zonder gedoe wil opladen.

Niet gevonden wat je zocht?

Natuurlijk zijn er nog veel meer deals te scoren. Zo luister je je favoriete muziek via een nieuwe koptelefoon van Beats of scoor je een Apple Pencil voor een leuke prijs. Dit zijn de beste overige Amazon Prime Day-deals.