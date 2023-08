Winactie: maak kans op de bomvolle iPhoned-rugzak (t.w.v. 1650 euro)

Het is weer tijd voor onze Back to School-winactie! Heel augustus maak je kans op een tot de nok toe gevulde rugzak met daarin toffe apparatuur en gadgets. Meedoen kan tot en met 31 augustus 2023.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhoned heeft een toffe Back to School-winactie

De hele maand augustus staat iPhoned weer in het thema van Back to School. Ook dit jaar maak je weer kans op prachtige prijzen. We hebben een goedgevulde rugzak geregeld die tot de nok toe gevuld is met allerlei toffe producten. Opgeteld hebben deze producten een waarde van maar liefst 1649,28 euro!

Wil je ook meedoen? Dat doe je door het Google-formulier in te vullen via onderstaande knop. Uiteraard kun je maar één keer meedoen per persoon (en dat checken we uitvoerig). Geen student? Wees gerust, ook dan kun je een gokje wagen.

De hoofdprijs: de goedgevulde iPhoned-rugzak t.w.v. 1650 euro!

Hoe neem je het beste al je spullen mee naar school? In een ruime rugzak natuurlijk! We hebben een Kapten & Son-rugzak voor je geregeld, waarin je alles wat je nodig hebt overzichtelijk meeneemt dankzij de verschillende compartimenten.

In de rugzak stopt Swappie een refurbished iPhone 12. Je ontvangt hem in de vorm van een waardebon ter waarde van 469 euro, zodat je zelf de kleur kan bepalen. Liever een nieuwer model? Ook dat is mogelijk. Je betaalt dan het verschil in prijs bij.

Verder luister je je muziek via de Honor Earbuds 3 Pro. Ideaal om je te concentreren op je huiswerk, want door de actieve ruisonderdrukking sluit je alle geluiden om je heen buiten. En ga je sporten, dan stop je de Airy Sports TWS-oordopjes in je oren die door Teufel geleverd worden. Je haakt ze comfortabel over je oren heen, zodat ze extra stevig blijven zitten tijdens het bewegen. Je geniet tot 31 uur lang van muziek met de oplaadcase.

Tijdens het maken van huiswerk heb je natuurlijk een stabiele internetverbinding nodig. Daar zorgt de FRITZ!Repeater 3000 AX voor, maar hij vergroot ook het bereik van het wifi-netwerk. Zo heb je ook in de verste uithoeken van je huis goed internet. Verder doet Ajax Systems hun StarterKit in de prijzenpot, waarmee je je huis via bewegingsdetectoren beveiligt. Zo blijven je nieuwe gadgets, ook als je er niet bent, veilig in je huis.

‘s Ochtends wordt je wakker gemaakt door de Lenovo Smart Clock met fast charger. De handige wekker heeft een fijn display en je vraagt hem bijvoorbeeld meteen naar het weer van vandaag of welke afspraken je op de planning hebt staan. En natuurlijk is een vullende lunch en genoeg water drinken belangrijk om productief te kunnen zijn op school. Daarom doet iPhoned een broodtrommel en bijbehorende Dopper in de rugzak.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo doe je mee aan de Back to School-winactie

Meedoen met de Back to School-winactie is heel makkelijk en kan van 1 tot en met 31 augustus 2023. Het enige dat je moet doen, is het Google-formulier invullen. Na afloop wordt de winnaar willekeurig gekozen. Die krijgt meteen bericht en de rugzak wordt daarna zo snel mogelijk opgestuurd. Namens team iPhoned en alle partners: veel succes!

Mede mogelijk gemaakt door: