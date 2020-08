Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone voor het aankomende schooljaar? In het kader van het maandthema ‘Back to School’ helpt MediaMarkt je bij het kiezen van het juiste toestel!

Welke iPhone moet ik kiezen?

Als je weer naar school gaat, is het fijn om goed contact te kunnen houden met je vrienden en medestudenten. Foto’s, video’s en documenten met elkaar delen, WhatsApp’en of TikTok-video’s maken; het moet allemaal snel en gemakkelijk gaan. Daarbij is het misschien ook wel eens nodig om een les via een livestream te volgen wegens de huidige situatie.

Het is aan te raden om hier een moderne en snelle iPhone voor te kiezen. Dit hoeft niet het duurste exemplaar te zijn, er zijn ook een aantal betaalbare iPhones met goede hardware.

De voordelen van MediaMarkt

Bestel je jouw nieuwe ‘Back to School’-toestel bij MediaMarkt, dan kun je rekenen op diverse voordelen. Zo kun je jouw gloednieuwe toestel voor slechts 4,99 euro laten verzekeren. Of je laat direct bij aankoop een screenprotector of folie plakken, zodat je toestel meteen goed is beschermd tegen krassen.

Heb je nog een oude smartphone die je niet meer gebruikt? Dan is het ook mogelijk om deze in te ruilen bij MediaMarkt. Je krijgt er een cadeaukaart voor terug en deze kun je dan weer gebruiken om iets leuks voor het nieuwe schooljaar te kopen!

iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 is de opvolger van de iPhone SE uit 2016 en tevens de goedkoopste iPhone van Apple. Het toestel heeft het design van de iPhone 8, maar de snelheid van de iPhone 11 en 11 Pro. Het toestel heeft een verbeterde camera, waar je ook portretfoto’s mee kunt maken. Video’s maak je zelfs in 4K-kwaliteit. Overige functies zijn Touch ID en dankzij de glazen achterkant kun je het toestel draadloos opladen.

De iPhone SE (2020) heeft een grote accu waar je gemakkelijk een hele (school)dag meer doorkomt. Mocht de batterij leeg raken, dan kun je het toestel binnen 30 minuten weer tot 50 procent opladen dankzij de snellaadfunctie.

De iPhone SE 2020 is al verkrijgbaar vanaf 489 euro voor de variant met 64GB opslagcapaciteit. Er zijn ook varianten beschikbaar met 128GB en 256GB aan opslag. Uiteraard zijn deze wel wat prijziger. Alles drie de opties zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en rood.

iPhone 11

Wil je liever een iets luxere iPhone met nog betere camera’s? Dan is de iPhone 11 wellicht iets voor jou. De iPhone 11 is in 2019 gelanceerd en verkrijgbaar vanaf 795 euro. Dit toestel is bij MediaMarkt beschikbaar in zes verschillende kleuren en wederom met drie verschillende opslagcapaciteiten.

kooptip Studeren met Apple! Advies nog? • In alle 50 winkels een Apple-specialist

• Ontdek Apple bij MediaMarkt

• Ruil je oude telefoon in voor een cadeaukaart!

Bekijk nu het Back to School-aanbod

De iPhone 11 heeft twee camera’s achterop: een primaire lens en ultragroothoeklens van beide 12 megapixel. De frontcamera heeft ook een resolutie van 12 megapixel. Daarbij kan de camera 4K-video’s opnemen en ondersteunt deze de slowmotion selfievideofunctie. Verder is de Face ID-gezichtsherkenning onder handen genomen: de iPhone 11 heeft een stuk minder tijd nodig om je gezicht te scannen en identiteit te bevestigen.

De accu van de iPhone 11 gaat gemakkelijk een hele dag mee; handig als je bijvoorbeeld online lessen moet volgen of veel in contact bent met je vrienden via verschillende apps. Verder is de iPhone 11 één van de stevigste en meest robuuste iPhones. Hij kan tegen een stootje én is waterdicht, al is het natuurlijk altijd aan te raden om een hoesje aan te schaffen.

Passen de iPhone 11 en de iPhone SE 2020 niet bij jou? Niet getreurd! MediaMarkt heeft een groot aanbod van heel veel verschillende iPhones. Bekijk snel het volledige aanbod en kies een toestel dat aan al je wensen voldoet.

Speciale actie bij MediaMarkt

Van 10 t/m 30 augustus kun je meedoen met de MediaMarkt Back to School game. Navigeer zo snel mogelijk door het doolhof en probeer onderweg zoveel mogelijk MediaMarkt-producten te verzamelen voor extra punten. Onderweg kom je ook diverse power-ups tegen om je te helpen. Speel jij de vijf levels het snelste uit?

Doe mee en maak kans op een van de volgende mooie prijzen!

1x AEG ÖKOMIX Wasmachine

3x Philips TV

1x Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

3x Acer Chromebook 13

1x Xiaomi Mi 10 Lite (128GB, grijs, 5G)

3x Logitech MX Master 3 (Graphite +MX Keys, draadloos)

3x Lenovo Tab M10 Plus (4GB, 64GB, grijs)

3x Seagate One Touch SSD 500GB (zwart)

1x Inventum Blender + receptenboek

11x MediaMarkt cadeakaarten

Win een Back to School-pakket

Voor het maandthema Back to School geeft iPhoned nu een rugzak vol Apple-spullen weg! Schrijf je snel in via het formulier en maak kans op deze rugzak, met onder andere een MediaMarkt-cadeaukaart ter waarde van 100 euro!

Dit maandthema wordt gesponsord door MediaMarkt.

