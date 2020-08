Back to School: de beste Apple-apparaten voor het nieuwe schooljaar! (ADV)

Ben je naast een iPhone ook op zoek een MacBook, iMac of iPad voor het nieuwe schooljaar? MediaMarkt licht de beste Apple-apparaten voor je uit. Deze producten zijn niet alleen stijlvol, maar je werkt er ook gemakkelijk al je schoolopdrachten mee uit.

De beste MacBooks bij MediaMarkt

Heb je een nieuwe laptop nodig voor school, maar weet je niet precies wat bij je past? MediaMarkt is een Authorised Apple Reseller en kan je adviseren na aanleiding van jouw wensen. Door het brede assortiment van zakelijke, studie- of gaminglaptops, zit er altijd wel iets voor je bij.

MacBook Pro

Een MacBook Pro is bij uitstek geschikt voor studenten die een grafische opleiding volgen. Dankzij de top kwaliteit schermen en specificaties, werk je soepel en snel met je favoriete ontwerpprogramma’s. De MacBook Pro is daarbij beschikbaar in een 16 inch-variant, wat perfect is om gedetailleerd te werk te gaan. Daarbij kun je kiezen uit werkgeheugen van 16, 32 of 64GB. Wat aangevuld wordt met een opslag variërend tussen 512GB en maar liefst 8TB. Zo weet je zeker dat er voldoende ruimte is voor al je creaties.

MacBook Air

Ben je op zoek naar een laptop die je overal gemakkelijk mee naartoe kunt nemen? Dan is een MacBook Air perfect voor jou. Een MacBook Air is erg licht qua gewicht en daarbij niet enorm groot van formaat. Hierdoor kun je de laptop makkelijk in je tas kwijt.

Vind je het aankoopbedrag van een MacBook groot om in één keer af te rekenen? Dan heeft MediaMarkt een oplossing voor je. Je kunt namelijk vanaf een bedrag van 250 euro in termijnen betalen.* Handig als je niet in één keer een groot bedrag kwijt wil zijn. Daarnaast kun je jouw gloednieuwe laptop bij MediaMarkt laten verzekeren voor slechts 4,99 per maand.

*Let op: geld lenen kost geld

De beste iPads bij MediaMarkt

Is een MacBook iets de groot en uitgebreid voor jouw wensen, maar wil je wel een apparaat dat je gemakkelijk mee kunt nemen onderweg? Dan is een iPad een goede oplossing. Ook bij iPads heb je keuze uit verschillende varianten. Zo heb je een iPad Air, iPad Pro, ‘reguliere’ iPad en iPad mini.

iPad Air

Net als de MacBook Air is de iPad Air redelijk compact en erg licht van gewicht vergeleken met de andere varianten. Zo kun je ‘m de hele dag overal mee naartoe nemen zonder dat het veel moeite kost. Qua hardware is het zeker geen lichtgewicht.

De iPad heeft tot 256GB aan opslag, een 8 megapixel-camera en accu waarmee je tot wel tien uur kunt internetten (via wifi), video’s kunt kijken en muziek kunt luisteren. Daarbij is deze iPad Air compatibel met een Smart Keyboard en de Apple Pencil (1e generatie).

iPad Pro

Wil je nog een iets uitgebreidere iPad met een groter scherm en meer mogelijkheden? Dan is de iPad Pro de juiste keuze voor jou. De iPad Pro heeft een groter scherm en opslag tot wel 1TB. Ook heeft de tablet een dubbele camera: een normale lens en een groothoeklens voor bredere fotos’s. Verder is deze iPad compitabel met het Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio en de Apple Pencil (2e generatie). Kortom, met deze iPad zit je voor een lange tijd goed.

De reguliere iPad

Vind je de bovenstaande iPads just wat te uitgebreid en ben je op zoek naar een betaalbare tablet? Dan is de ‘reguliere’ iPad de perfecte tussenoplossing. Deze iPad heeft net als de iPad Air een 8 megapixel-camera en is compatibel met Smart Keyboard en de Apple Pencil (1e generatie). Deze iPad heeft een iets kleinere opslag van maximaal 128GB, wat ruim voldoende is voor de doorsnee gebruiker. Het instapmodel heeft 32GB aan opslag.

iPad mini

Tot slot is er nog de iPad mini. Deze is uitermate geschikt als je een hele handzame iPad zoekt met toch krachtige hardware. Met een scherm van 7,9 inch kun je alles een stuk beter zien dan op bijvoorbeeld een iPhone, maar kun je ‘m nog steeds gemakkelijk met je meenemen.

De iPad mini heeft een 8 megapixel-camera, maximaal 256GB opslag en is compatibel met bluetooth-toetsen­borden en de Apple Pencil (1e generatie). Qua prijs zit hij tussen de reguliere iPad en de iPad air in.

kooptip Studeren met Apple! Advies nodig?

• In alle 50 winkels een Apple-specialist

• Ontdek Apple bij MediaMarkt

• Ruil je oude telefoon in voor een cadeaukaart!

Bekijk nu het Back to School-aanbod

iMacs bij MediaMarkt

Werk je liever thuis aan je bureau in plaats van onderweg? Dan is een iMac ook het overwegen waard. We zetten drie opties voor je op een rijtje.

iMac Pro

We beginnen bij het paradepaardje van Apple, de iMac Pro. Dit product heeft eigenlijk alles wat je je maar kunt wensen en ziet er ook nog eens prachtig uit. Met het enorme 27 inch-Retina-5K-display springen de kleuren van je scherm af. Ideaal voor designwerk, waarbij details van groot belang zijn.

Vervolgens heb je met maximaal 256GB aan geheugen en tot 4TB aan opslag ruim voldoende om alle verschillende versies van je designs op te slaan. Dankzij de (maximale) 18-core Intel Xeon W-processor vlieg je door alle applicaties en werkt alles enorm snel en soepel.

27 inch-iMac

De 27 inch-iMac heeft hetzelfde grote scherm als de iMac Pro. De processor gaat in deze variant tot een 10‑core Intel Core i9-processor. Minder snel dan die van de iMac Pro, maar nog steeds een erg goede en zuinige processor. Het geheugen bij deze 27 inch-iMac is maximaal 128GB met een opslagmogelijkheid tot 8TB. Ook bij deze variant hoef je je dus geen zorgen te maken dat je onvoldoende ruimte hebt.

21,5 inch-iMac

Vind jij een 27 inch-Retina-5K-scherm iets te veel van het goede? Een display van 21,5 inch is al best flink vergeleken met de Macbook-formaten. Deze iMac van 21,5 inch heeft een dual-core Intel Core i5-processor, wat voldoende is om de dagelijkse taken soepel uit te voeren. Daarbij heeft deze iMac tot 16GB aan geheugen en tot 1TB aan opslag, zodat je al je favoriete foto’s en video’s op kunt slaan.

