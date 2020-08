Back to school: de beste deals voor Apple-gebruikers

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Hoog tijd om nog even extra van je vakantie te genieten en om alvast de nodige spullen in huis te halen. In dit artikel zetten we de beste Back to School deals op een rij.

Back to school deals 2020

In dit artikel maken we onderscheid tussen middelbare scholieren en studenten, omdat het begin van het schooljaar er dit keer anders uitziet dan anders. Veel studenten zullen vanuit huis hun colleges gaan volgen en daar heb je andere dingen voor nodig. Kijk dus even goed welke aanbiedingen voor jou relevant zijn.

Back to school: de beste deals voor middelbare scholieren

Met een zware tas, een fles drinken, schriften en je smartphone van les naar les lopen is vragen om valpartijen. Bescherm daarom je iPhone goed met een hoesje dat er ook nog eens leuk uitziet. Op Smartphonehoesjes is een breed aanbod beschikbaar voor alle huidige iPhone-modellen, in alle soorten en maten. Heb je een MacBook voor school? Bescherm dan met een stevige hoes.

Een ander iPhone-probleem als je continu van lokaal naar lokaal loopt: er is weinig tijd om je iPhone op te laden. Met een iPhone snellader en bijpassende kabel is je smartphone veel sneller bijgevuld dan met de oplader die in de doos zat. Zit je helemaal niet bij een stopcontact in de buurt? Dan is een kleine powerbank in je tas een fijn noodmiddel om achter de hand te hebben.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone voor het nieuwe schooljaar? Dan raden we de iPhone SE 2020 aan, deze relatief goedkope iPhone is gloednieuw en voorzien van de meest recente chip.

Daarnaast is de camera prima, gaat de accu lang mee en kun je er op rekenen dat de software jarenlang wordt ondersteund. De SE 2020 is bovendien een stuk goedkoper dan andere iPhones. Wie weet hou je dan nog wat geld over voor een setje AirPods, wat ons betreft het beste accessoire voor je iPhone of iPad.

Back to school: de beste deals voor studenten

Start je jouw studiejaar vanuit huis? Dan is het slim om een goede studieplek in te richten. Zo raden we een MacBook standaard aan, waarmee het scherm van de laptop meer op ooghoogte komt en waardoor het apparaat zichzelf beter gekoeld kan houden. Deze MacBook-standaard van TwelveSouth voldoet aan al deze criteria.

Naast een standaard voor je Mac zijn een goed toetsenbord, trackpad en muis ook onmisbare accessoires voor langdurige studiesessies. Wij zijn te spreken over het toetsenbord dat Logitech speciaal voor de Mac heeft gemaakt en net wat goedkoper is dan het Magic Keyboard van Apple. Wil je een extern trackpad, dan is het Magic Trackpad wel je beste keus. Ga je liever voor een draadloze muis dan is de MX Master van Logitech een uitstekend model die ook na uren studeren nog fijn in je hand ligt.

Heb je nog geen MacBook? Dan is de MacBook Air 2020 een uitstekende en de meest betaalbare optie. Met het nieuwe toetsenbord is dit een laptop waar je heel je studie mee kunt doen. Heb je meer kracht nodig? Dan kun je uiteraard ook voor de MacBook Pro 2020 gaan. Oudere modellen zouden we niet kiezen, omdat deze nog het kwetsbare oudere toetsenbord hebben.

Kies je liever voor een iPad? Dat kan nu iPadOS steeds meer een Mac-alternatief wordt natuurlijk ook. De iPad 2019 is de meest betaalbare optie, die je uitgebreid met een Smart Keyboard en Apple Pencil kunt veranderen van een tablet in een veelzijdig apparaat voor het uitwerken van grote documenten of het tekenen van je eigen ontwerpen.

Ben je op zoek naar een iPhone? Dan raden we de iPhone SE 2020 als meest betaalbare instapmodel aan. Kies je toch liever voor de iPhone 11? Check dan even het onderstaande artikel waarin we de voors en tegens op een rij zetten of het slim is om zo dichtbij de iPhone 12 nog een iPhone 11 te kopen. Een setje AirPods kan echter nooit kwaad omdat je daar gegarandeerd jaren plezier van zult hebben.

Dit maandthema wordt gesponsord door MediaMarkt. MediaMarkt heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.