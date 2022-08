De beste Back to School-deals voor Apple-gebruikers en studenten

De vakantie is (bijna) voorbij en het is tijd voor het nieuwe schooljaar. Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, iPad, Macbook of AirPods? Wij hebben de beste Back to School-deals met Apple-producten voor studenten al voor je op een rij gezet!

De beste Back to School-deals voor Apple-gebruikers

Het nieuwe schooljaar begint weer! Dit is natuurlijk ook hét moment om een nieuwe iPhone, Macbook of iPad te kopen. iPhoned vertelt je wat de beste deals zijn, zodat je straks ook nog wat geld over hebt voor andere zaken!

1. De beste iPhone-aanbiedingen

Even (tijdens de les) met je vrienden WhatsAppen of in de trein naar muziek luisteren: de iPhone is natuurlijk onmisbaar voor studenten. Daarom hebben we de beste iPhone-deals al voor je bij elkaar gezet.

Tot en met 4 september zijn er de Slimme Keuze weken bij Mobiel.nl. Je heb dan onder andere de iPhone 13 Mini nu extra voordelig als los toestel (719 euro).

Wil je liever een iPhone 13 in combinatie met een abonnement? Dan moet je ook bij Mobiel.nl zijn. Je krijgt nu €265 voordeel op dit toestel met een abonnement van Vodafone.

Ben je op zoek naar een iPhone 12 of iPhone 11? Kijk dan ook eens in onze prijsvergelijker waar je hem het voordeligst in huis haalt.

Ook wel eens aan een refurbished toestel gedacht? Hiermee bespaar je nog meer op een iPhone. Een refurbished iPhone is eigenlijk een soort tweedehandse iPhone die van top tot teen is gecontroleerd. Hierdoor werkt het toestel ook als nieuw. Zo krijg je bij Swappie 30 euro korting op de iPhone SE 2020 en kost deze ‘zo goed als nieuw’ nog maar 239 euro.

Ga je liever voor de iPhone 8, dan bespaar je bij Swappie nu tot 20 euro en kost deze ‘zo goed als nieuw’ nu maar €169.

2. De beste deals voor iPad

Een iPad is stiekem het handigste hulpmiddel tijdens je studie. Notities maken tijdens een college, een presentatie in elkaar zetten of lekker op de bank je series kijken: met de iPad kan het allemaal. Wil je binnenkort een iPad kopen? Check dan de volgende deals!

Bij Apple heb je nu onderwijskorting en ontvang je bij aanschaf van een iPad een cadeaubon t.w.v. €100. Zo kan je deze cadeaubon later inzetten bij bijvoorbeeld een Apple Pencil of een toetsenbord.

Daarnaast krijg je bij Amac 5% studentenkorting op een iPad. Deze korting is alleen geldig wanneer je studeert aan het mbo, hbo of het wo én 18 jaar of ouder bent.

3. Macbook-aanbiedingen voor studenten

Als student heb je natuurlijk ook een goede MacBook nodig. Verslagen typen of even in een Zoom-meeting duiken met je medestudenten gaat natuurlijk het fijnst op een MacBook. Ook daarvoor hebben de beste deals op een rij gezet.

De Back to School-actie van Amac geeft niet alleen korting op iPads, maar je krijgt tot 10% korting op Macbooks. Met deze korting haal je de nieuwste Macbook Air nu voor 1.367,10 euro in huis! En de Macbook Air uit 2020 kost voor studenten 1.097,10 euro.

Ook hier geldt weer: de aanbieding is alleen geldig wanneer je studeert aan het mbo, hbo of het wo én 18 jaar of ouder bent.

Wil je een Macbook liever bij Apple zelf kopen, dan krijg je als student een cadeaubon t.w.v. 150 euro. Leuk als je bijvoorbeeld op zoek bent naar Airpods voor erbij. Let wel op dat je deze bon pas bij een volgende aankoop kan inzetten.

4. Deals voor AirPods, Apple Watch en Airtag

Er zijn niet alleen leuke deals voor iPhones, iPads en Macs: ook voor AirPods, Apple Watch en AirTag zijn er volop aanbiedingen. Zo heb je al een setje AirPods voor 122,95 euro!

Tot en met 4 september profiteer je bij Mobiel.nl van de Slimme Keuze weken en zijn de volgende Apple-Producten extra voordelig.

5. Overige aanbiedingen

Naast de Apple-producten in deze Back to School-deals zijn er nog veel meer interessante aanbiedingen.

Ga je een studie doen waarbij fotografie een onderdeel is, dan krijg je als student nu tot wel €700 cashback op Canon producten bij Art & Craft.

Kijk hieronder voor een overzicht van alle aanbiedingen en meer Back to School-deals bij webshops als MediaMarkt, Coolblue en Bol.com!

