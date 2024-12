Dit is waarom jij een virusscanner en VPN moet hebben voor je iPhone (ADV)

We zijn steeds meer online te vinden en dat weten criminelen ook. Houd jouw gegevens en gevoelige informatie veilig met de AVG virusscanner. Tijdelijk ben je ook nog eens extra voordelig uit. We vertellen je alles over de aanbieding.

Beveilig je iPhone met AVG Ultimate

Het wordt steeds belangrijker om je mobiele apparaten goed te beveiligen. Onze MacBook of andere laptop is vaak wel voorzien van een antivirus, maar de iPhone is een ander verhaal. Apple is goed in het beveiligen van je informatie, maar niet zo goed dat je ontastbaar bent. Malware is nog altijd een reële bedreiging en ook oplichters weten je nog steeds te vinden.

We geven je tips om met meer zekerheid je iPhone te gebruiken. Zo is het handig om een goede antivirussoftware te installeren, bijvoorbeeld AVG Ultimate. Die software is nu ook nog eens 60 procent goedkoper dan normaal, waardoor je voor je eerste jaar slechts 51,99 euro betaalt voor deze totaaloplossing.

Deze risico’s lopen je Apple-apparaten

Eén verkeerde klik en het gevaar is al geschied. Malware installeert zich op je apparaat en verzamelt je gegevens. Dit kan als doel hebben om geld af te troggelen, maar ook je digitale identiteit kan gestolen worden.

In het verleden hoorde je vooral dat malware verspreid werd via malafide mailtjes en mailbijlagen, maar er zijn ondertussen veel meer manieren ontstaan die criminelen graag gebruiken. Denk aan malafide apps of kwaadaardige advertenties op een website. Met één klik op zo’n advertentie is het al te laat en loop je risico.

Tips om je iPhone en gegevens veilig te houden

Maar wat kun je zelf nou het beste doen om je gegevens privé te houden? We zetten ze hieronder voor je op een rij:

Let goed op de apps die je op je iPhone installeert: Installeer alleen goedgekeurde apps en kijk uit met applicaties die niet officieel in de App Store te vinden zijn. Blijf echter altijd kritisch, want er zijn gevallen bekend van apps die de strenge beveiliging van de App Store wisten te omzeilen. Bekijk ook de machtigingen die een app vraagt. Het is natuurlijk vreemd als een simpel spelletje toegang nodig heeft tot je camera. Het bekijken van reviews kan geen kwaad: apps met slechte, of weinig, reviews kan je beter links laten liggen.

Zorg ervoor dat je iPhone naar de laatste iOS-versie is geüpdatet. Hiermee zorgt Apple dat gaten in de beveiliging gerepareerd worden;

Stel een toegangscode in;

Verbind niet zomaar met elk openbaar wifi-netwerk;

Klik nooit op onbekende links.

Beveilig al je Apple-apparaten met AVG Ultimate

Voeg nog een extra laag van beveiliging toe door een antivirus te installeren. Kies bijvoorbeeld voor AVG Ultimate. Deze scant jouw apparaten dagelijks op bedreigingen en risico’s. Doet er zich iets verdachts voor, dan brengt hij je direct op de hoogte.

De versleutelde VPN helpt je om je online privacy in de hand te houden. Hiermee ben je online anoniemer, want onder andere je locatie lijkt ergens anders te zijn. Verder wordt je apparaat een stukje sneller door de optimalisaties die AVG Ultimate aanbrengt.

AVG Ultimate installeer je op tot wel tien apparaten. Zo zijn al jouw apparaten én die van je hele gezin met één abonnement beveiligd. Het maakt hierbij niet uit van welk besturingssysteem je gebruik maakt. Het is te gebruiken op iPhone, MacBook en iPad, maar ook Android-toestellen of Windows-pc’s.

AVG Ultimate tijdelijk 60 procent goedkoper

Nog niet overtuigd? Probeer het eerst eens een tijdje uit! Ben je na 30 dagen niet tevreden, dan ontvang je jouw geld gewoon weer terug. Momenteel ontvang je maar liefst 60 procent korting op AVG Ultimate. Daardoor betaal je het eerste jaar 51,99 euro in plaats van 129,99 euro.