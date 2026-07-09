Geen sleutels meer nodig: populair slim deurslot van Aqara nu flink afgeprijsd

Je sleutels zoeken in je tas, een reservesleutel verstoppen of de deur handmatig op slot draaien? Met een slim deurslot behoort dat steeds vaker tot het verleden. De populaire Aqara Smart Lock U200 Kit is nu tijdelijk extra interessant geprijsd en komt daarmee dicht in de buurt van de laagste prijs ooit.

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Je sleutelbos kan de deur uit dankzij deze deal

De Aqara Smart Lock U200 Kit is nu extra aantrekkelijk geprijsd bij bol. Het slimme deurslot heeft normaal een prijskaartje van 179 euro, maar is momenteel verkrijgbaar voor slechts 151 euro. Daarmee komt deze deal dicht in de buurt van de laagste prijs die we tot nu toe hebben gezien. Dankzij functies zoals Apple Home Key, een ingebouwde vingerafdrukscanner, pincodebediening en ondersteuning voor Matter is dit een complete upgrade voor je voordeur. In dit artikel vertellen we je alles over dit slimme slot.

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Maak je voordeur slim zonder je slot te vervangen

Het slimme slot van Aqara is een van de interessantste opties voor wie zijn woning slimmer wil maken. Dankzij de uitgebreide ondersteuning voor slimme platformen en handige ontgrendelopties verander je je bestaande voordeur eenvoudig in een slimme toegangspoort.

Wat de Aqara Smart Lock U200 bijzonder maakt, is dat je niet je volledige slot hoeft te vervangen. Het slimme slot wordt aan de binnenzijde van de deur gemonteerd, terwijl je bestaande cilinder en sleutel aan de buitenkant behouden blijven. Hierdoor is de installatie relatief eenvoudig en blijft de deur ook met een normale sleutel te openen.

Je hoeft nooit meer een reservesleutel te geven

Je kunt de deur op verschillende manieren openen met de Aqara Smart Lock U200. Naast een ingebouwde vingerafdrukscanner en persoonlijke pincode kun je het slot ook bedienen via de Aqara-app. Dat maakt het niet alleen makkelijk voor jezelf, maar ook wanneer je anderen toegang wilt geven tot je woning.

Via de app voeg je eenvoudig gastgebruikers toe en stel je tijdelijke toegangscodes in. Zo geef je familie, vrienden of bijvoorbeeld een schoonmaker toegang zonder dat je een extra sleutel hoeft te regelen. Je bepaalt zelf wanneer iemand binnen mag komen en kunt de toegangsrechten op elk moment aanpassen of intrekken. Zo combineert de Aqara U200 het gemak van een slim deurslot met extra flexibiliteit en controle over wie je woning kan betreden.

Aqara Home Aqara Software Service Co.,Ltd. 8.8 (636 reviews) Gratis via App Store via App Store

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Open je deur met je iPhone dankzij Apple Home Key

Ook voor liefhebbers van smart home is de Aqara Smart Lock U200 een interessante keuze. Het slimme slot werkt samen met populaire platformen zoals Apple HomeKit en Google Home, waardoor je het eenvoudig kunt koppelen aan andere slimme apparaten in huis. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de verlichting automatisch aangaat wanneer je thuiskomt, of een melding ontvangen zodra de deur wordt geopend.

Een van de grootste pluspunten voor Apple-gebruikers is de ondersteuning voor Apple Home Key. Hiermee wordt je iPhone of Apple Watch een digitale sleutel waarmee je de deur eenvoudig kunt openen. Je hoeft alleen je geschikte apparaat bij het slot te houden om toegang te krijgen, vergelijkbaar met hoe je contactloos betaalt. Dankzij deze functie hoef je dus niet meer op zoek naar je fysieke sleutel en heb je altijd een slimme sleutel bij de hand.

Aqara U200: meer veiligheid zonder gedoe

De ingebouwde accu zorgt ervoor dat je niet steeds nieuwe batterijen hoeft te kopen. Afhankelijk van het gebruik gaat de batterij maanden mee en via de app houd je eenvoudig het energieniveau in de gaten. Daarnaast biedt het slot extra zekerheid met functies zoals automatische vergrendeling en meldingen bij verdachte activiteiten.

Hoewel de prijs niet officieel de allerlaagste ooit is, komt de huidige aanbieding daar wel heel dichtbij. Daardoor is dit een goed moment om de Aqara Smart Lock U200 aan te schaffen als je al langer een slim slot overweegt. Voor wie zijn huis slimmer, veiliger en vooral gebruiksvriendelijker wil maken, is deze deal daarom zeker het bekijken waard. Je sleutelbos kan binnenkort zomaar verleden tijd zijn.