Zo scoor je deze slimme deurbel met chime voor slechts 83 euro (ADV)

De Amazon Prime Days zijn weer begonnen en dat betekent dat je nu kunt profiteren van mooie kortingen op verschillende smart home producten van Aqara, zoals de slimme videodeurbel.

Prime Days van start gegaan bij Amazon

Goed nieuws voor smart home-liefhebbers: de Amazon Prime Days 2025 zijn begonnen! Daardoor profiteer je tot en met 11 juli van hoge kortingen op diverse smart home-producten van Aqara. Deze producten van Aqara werken naadloos samen met Apple Home en HomeKit. Je vindt nu aantrekkelijke aanbiedingen op onder andere een slimme deurbel, slimme rookmelder en nog veel meer. iPhoned heeft de beste deals voor je verzameld!

Aqara Video Doorbell G4: van 119 euro voor 82,99 euro

De Aqara Video Doorbell G4 is een slimme deurbel met een camera die je kunt verbinden met Apple HomeKit, Google Assistant en Amazon Alexa. Deze deurbel heeft ondersteuning voor HomeKit video, wat betekent dat je live beelden kunt kijken in de Home-app en deze kunt opslaan in iCloud. Hij herkent gezichten zonder dat je data naar het internet hoeft te sturen, zodat je bijvoorbeeld een melding kunt krijgen over wie er voor je deur staat, zonder de liveweergave te openen. Je kunt zelfs een welkomstbericht laten afspelen wanneer iemand die je kent aanbelt.

De deurbel heeft een helder beeld, ook ’s nachts, en je kunt filmpjes gratis zeven dagen terug bekijken via de cloud of opslaan op een microSD geheugenkaart. Je kunt hem draadloos gebruiken met batterijen, maar ook aansluiten op stroom, en hij wordt geleverd met een luid binnenalarm. De deurbel is stevig en kan tegen verschillende weersomstandigheden, dus hij werkt goed buiten. Tijdens de Prime Days haal je deze deurbel in huis met maar liefst 36 euro korting.

Aqara Smart Lock 200: perfecte aanvulling op de G4-deurbel

De Aqara Smart Lock U200 is een slim deurslot dat je op verschillende manieren kunt openen, zoals met je vingerafdruk, een code, een app (Home-app of Aqara’s eigen app), spraakassistent of zelfs met Apple Home Key. Je kunt het slot dus ontgrendelen door simpelweg je iPhone of Apple Watch tegen het slot te houden.

In combinatie met de Aqara Video Doorbell G4 kun je via de Aqara-app of Home-app, precies zien wie er voor de deur staat en direct het slot openen, bijvoorbeeld als je een bekende herkent via de gezichtsherkenning van de deurbel. Je kunt ook een gastcode aanmaken voor bezoekers. Zo kun je bezoekers makkelijk en veilig binnenlaten, zelfs als je niet thuis bent, en heb je alles overzichtelijk in één systeem geregeld.

Aqara slimme rookmelder: van 44,99 voor 33,74 euro

De Aqara Smoke Detector is een slimme rookmelder die je waarschuwt met een luid alarm (85 dB), een knipperend LED-lampje en meldingen op je smartphone via de Aqara-app wanneer rook wordt gedetecteerd. De rookmelder werkt op een batterij die tot tien jaar meegaat en kan worden gekoppeld aan andere Aqara rookmelders, zodat ze allemaal tegelijk afgaan bij gevaar.

Je kunt hem eenvoudig integreren met slimme systemen zoals Apple HomeKit, Google Home, Alexa en Matter (via een Aqara Hub), en hij ondersteunt automatiseringen, bijvoorbeeld om lampen te laten knipperen of andere slimme apparaten te activeren bij rookdetectie.

Nog meer aanbiedingen tijdens Amazon Prime Day 2025

Tijdens de Amazon Prime Days kun je, naast de bovengenoemde deals, ook genieten van tal van andere smart home-aanbiedingen van Aqara. Denk bijvoorbeeld aan een slimme camera met een korting van maar liefst 50 euro. Zo haal je de Aqara 4MP Camera Hub G5 Pro al vanaf 134 euro in huis.