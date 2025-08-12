Deze 3 Apple Watches onder de €500 krijgen straks watchOS 26

Jane van Brakel
Jane van Brakel
12 augustus 2025, 13:00
3 min leestijd
Met watchOS 26 krijgen ook oudere Apple Watches betere prestaties en nieuwe functies, zodat ze nog jaren meegaan. De nieuwere modellen krijgen echter alleen extra functies als het polsgebaar en live vertalen. In dit artikel lees je welke modellen onder de €500 dat zijn.

Lees verder na de advertentie.

Over watchOS 26

Apple Watch Liquid Glass
Liquid Glass

WatchOS 26 is de grootste Apple Watch-update voor 2025 en brengt een vernieuwde interface, extra functies en bredere compatibiliteit. Alle modellen vanaf de Apple Watch Series 6 tot en met de nieuwste Series 10 en Ultra 2 worden ondersteund, net als de SE (2e generatie). Oudere modellen zoals de Series 5 en ouder vallen helaas buiten de boot.

Belangrijke nieuwigheden zijn onder andere het Liquid Glass-design, een slimmer bedieningspaneel, de toevoeging van een notities-app, verbeterde slimme stapel-widgets en het Nederlandse Apple Watch-toetsenbord. Dankzij Workout Buddy wordt de gezondheids- en fitnesservaring ook uitgebreider.

Betaalbare Apple Watches mét watchOS 26-ondersteuning

Je hebt voor watchOS 26 niet per se de allernieuwste Apple Watch nodig; oudere modellen zoals de Watch Series 6,7,8 of 9 worden ook ondersteund en krijgen ook de update. Dit betekent dat je op de oudere modellen ook gewoon kunt profiteren van de nieuwe software en verbeterde prestaties, waardoor je nog prima enkele jaren vooruit kunt met een van deze watches.

watchos 26 header

Sommige nieuwe functies, zoals het poslgebaar, live vertalen en bepaalde AI-tools, werken alleen op de nieuwste modellen zoals de Series 9, Series 10 en Ultra 2. Oudere modellen hebben deze extra opties niet. Wil je alle nieuwe mogelijkheden gebruiken, dan is een recent model aan te raden, en juist nu zijn onder andere de Series 9, Series 10 en SE 2024 flink goedkoper in huis te halen. We hebben de beste prijzen hieronder voor je op eee rij gezet.

1. Apple Watch Series 10: van €449 voor €379

De Apple Watch Series 10 is de dunste Apple Watch tot nu toe. Hij heeft een groter en helderder scherm, een snellere S10-chip en 64GB opslag. Je kunt kiezen uit een aluminium of titanium uitvoering, in verschillende kleuren, en hij is nog waterbestendig ook.

series 10

Op de Watch zitten diverse belangrijke gezondheids- en sportfuncties, zoals hartslagmeting, slaapapneu-detectie en een temperatuursensor. Met het Tik-dubbel gebaar en de verbeterde Siri-functies is hij makkelijk te bedienen. Deze Apple Watch haal je nu tijdelijk in huis met maar liefst €69 korting. We hebben de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet.

Bekijk bij Amazon: voor €379

Bekijk bij MediaMarkt: voor €379

Bekijk bij Coolblue: voor €379

Bekijk bij Bol: voor €408

2. Apple Watch SE 2024: van €249 voor €229

De Apple Watch SE 2024 is de betaalbare Apple Watch en is verkrijgbaar in 40mm of 44mm. Het lichte aluminium ontwerp is waterbestendig tot 50 meter en heeft een helder Retina-scherm. De Watch draait op de snelle S8-chip en heeft 32GB aan opslag.

De SE heeft handige gezondheids- en veiligheidsfuncties zoals hartslagmeting, valdetectie, SOS-noodmelding en crashdetectie. Ook kun je er eenvoudig op navigeren via de Digital Crown en Siri. De batterij gaat tot 18 uur mee bij normaal gebruik en kan in anderhalf uur tot 80% worden opgeladen. Je kunt deze Apple Watch nu tijdelijk al in huis halen vanaf €229. De scherpste deals hebben we hieronder voor je verzameld.

Bekijk bij Amazon: voor €229

Bekijk bij Coolblue: voor €229

Bekijk bij Bol: voor €242

Bekijk bij MediaMarkt: voor €249

3. Apple Watch Series 9: van €479 voor €374,95

De Apple Watch Series 9 is in 2025 nog steeds een uitstekende keuze voor wie een krachtige smartwatch zoekt. Deze watch is uitgerust met een snelle S9-chip, die tot 30% betere prestaties levert dan de vorige generaties. Het display heeft een helderheid van 2000 nits wat zorgt voor goede leesbaarheid zelfs in fel zonlicht.

Qua design lijkt de Series 9 sterk op zijn voorgangers en is beschikbaar in aluminium en roestvrij staal, in verschillende maten en kleuren. De batterijduur is ongeveer 18 uur. De Series 9 zal nog jarenlang software-updates ontvangen, waardoor hij toekomstbestendig is. Samen met zijn sterke prestaties en vernieuwde functies blijft de Apple Watch Series 9 een interessante en betaalbare optie in 2025, zeker nu hij tijdelijk met €104 korting in huis te halen is.

Bekijk bij Belsimpel: voor €374

Bekijk bij Bol: voor €389

Bekijk bij iBood: voor €389

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Apple
watchOS 26 Apple Watch Apple Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9 Apple Watch SE 2025

