Ontvang tot 250 euro bij het verkopen van jouw oude Apple Watch

Van plan om een nieuwe Apple Watch aan te schaffen, terwijl je oude Apple Watch nog ergens in een lade ligt? Er zijn tal van manieren om je oude Apple Watch te verkopen! Hieronder zetten we de mogelijkheden op een rij, zodat je het meeste uit je oude Apple Watch kunt halen.

Waarom je oude Apple Watch geld waard is

Je oude Apple Watch is nog geld waard, vooral als hij goed werkt en er netjes uitziet. Door hem te verkopen of in te ruilen, kun je een deel van het bedrag voor je nieuwe Apple Watch terugverdienen.

Er is veel vraag naar tweedehands Apple Watches, omdat mensen vaak een betaalbare optie zoeken om een Apple Watch te proberen. Door je oude model te verkopen, maak je dus iemand anders blij en houd je zelf meer geld over voor je nieuwe Apple Watch.

Inruilen bij webshop of provider

Bij webshops zoals Coolblue en MediaMarkt kun je je oude Apple Watch verkopen door hem in te ruilen. Bij Coolblue lever je het horloge in bij een winkel of stuur je het op via de post. Na beoordeling van de staat krijg je een tegoedbon of korting op je volgende aankoop.

MediaMarkt heeft een vergelijkbaar inruilprogramma. Je brengt je Apple Watch naar een winkel, waar de waarde wordt ingeschat. Dit tegoed kun je direct gebruiken om een nieuwe Apple Watch of een ander product aan te schaffen.

Om je Apple Watch bij een provider in te ruilen zoals Vodafone of Odido zet je eerst de watch terug naar fabrieksinstellingen. Ga daarna naar de website of winkel van de provider voor een waardeschatting. Bij online inruil krijg je een verzendlabel, en na controle ontvang je de uiteindelijke waarde. In de winkel gebeurt dit direct, en je kunt het tegoed meteen als korting gebruiken voor een nieuw apparaat of abonnement.

Verkopen bij tweedehands platforms zoals Rebuy en Fixje

Je kunt je Apple Watch verkopen via tweedehands websites zoals Verkopen.nl, Fixje en Rebuy, die gespecialiseerd zijn in het inkopen en verkopen van refurbished elektronica. Bij Fixje en Verkopen.nl kun je eenvoudig je oude Apple Watch verkopen. Je start op hun website, waar je het type en de staat van je horloge opgeeft, waarna je een indicatieve inruilwaarde ontvangt. Als je akkoord gaat, kun je je Apple Watch opsturen (Verkopen.nl) of inleveren bij een Fixje-locatie. Na inspectie bevestigen ze de uiteindelijke waarde en ontvang je snel je betaling.

Rebuy werkt op een vergelijkbare manier: je vult de details van je Apple Watch in op hun website en ontvangt direct een prijsvoorstel. Als je akkoord gaat, stuur je je horloge op naar Rebuy. Na een inspectie krijg je de definitieve betaling.

Inruilen via Apple

Je kunt je Apple Watch inruilen via Apple’s Trade In-programma, waarbij je een tegoed krijgt voor een nieuwe aankoop of een cadeaubon. Het proces start online: je vult details in over het model en de staat van je Apple Watch en ontvangt een schatting van de inruilwaarde. Als je akkoord gaat, kun je je oude Watch gratis opsturen of inleveren bij een Apple Store.

Apple beoordeelt de conditie van je apparaat na ontvangst en bevestigt de uiteindelijke inruilwaarde. Dit bedrag wordt dan verrekend met je nieuwe aankoop of als tegoed gegeven. Het Trade In-programma biedt een betrouwbare en milieuvriendelijke manier om je oude Apple Watch in te ruilen en korting te krijgen op je volgende aankoop.

Oude iPhone liggen in plaats van Apple Watch?

