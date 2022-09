Apple Watch Ultra: hét sporthorloge voor de fanatiekeling (ADV)

Apple heeft onlangs de Apple Watch Ultra aangekondigd. Met dit slimme sporthorloge hoeft je iPhone niet mee naar de bergen of het strand, want je bent altijd en overal bereikbaar met T-Mobile Multisim op je Apple Watch Ultra!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dé combinatie: Apple Watch Ultra en T-Mobile Multisim

Het is nog geen twee weken geleden dat Apple hem heeft aangekondigd en nu kun je hem overal kopen: de Apple Watch Ultra. Met deze smartwatch, bedoeld voor fanatiekelingen, wereldreizigers en sowieso mensen die van extreme sporten houden, ben je overal gezond én verbonden.

De Apple Watch Ultra heeft namelijk standaard GPS + Cellular. In combinatie met Multisim van T-Mobile kan je met dit sporthorloge óveral bellen en sms’en (mits je bereik hebt natuurlijk). In dit artikel sommen we de belangrijkste zaken voor je op.

1. Nieuw groot design en enorme batterij

De doelgroep van de Apple Watch Ultra is duidelijk: (extreme) sporters en avonturiers. Dat is te zien bij het design van de Apple Watch Ultra. Deze heeft een behuizing van titanium en een krasbestendig plat scherm van saffierglas. Laatstgenoemde is nog dikker en daardoor veel sterker dan het glas van de andere Watches. Hij kan dus zeker tegen een stootje.

Maar er is nóg meer mogelijk. Met deze smartwatch kan je gaan diepzeeduiken of de bergen beklimmen. In combinatie met T-Mobile Multisim verdwaal je nooit met deze Apple Watch Ultra, want hij heeft een eigen mobiele netwerkverbinding. Je iPhone hoeft dus niet in de buurt te zijn.

2. Apple Watch Ultra heeft temperatuursensor

Apple blijft maar komen met allerlei sensoren om je gezondheid en omgeving in de. Zo kan deze hartfilmpjes maken en belt automatisch de hulpdiensten als je valt. Apple heeft nu een laatste toevoeging gedaan: een temperatuursensor. Deze is in eerste instantie handig voor vrouwen, omdat deze daarmee hun menstruatiecyclus bij kunnen houden. Op de Apple Watch Ultra heeft deze sensor echter nog een andere praktische functie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zodra je in het water gaat met een Apple Watch Ultra, schakelt die over naar een zwem-modus. Omdat je onderwater het touchscreen van de Watch niet meer kan besturen, krijg je alleen nog maar belangrijke info te zien. En een van de gegevens is de watertemperatuur. Zeker voor zwemmers en duikers een nuttige info omdat zij beter kunnen inschatten hoelang ze in het water kunnen blijven. Overigens: een druksensor zit er ook in geïntegreerd.

3. Crash Detectie: een functie die je nooit wil gebruiken

Met de nieuwe functie Crash Detectie belt je Apple Watch Ultra met Multisim van T-Mobile automatisch het lokale noodnummer na een auto-ongeluk. Daarbij geeft de Watch ook meteen je locatie door van de gps. Crash Detectie werkt via een verbeterde versnellingsmeter en gyroscoop in je Apple Watch. Deze kunnen vier keer sneller bewegingen registreren dan hun voorgangers. Op voorgaande modellen maakte deze sensoren al functies als valdetectie mogelijk.

Heb je een Apple Watch Ultra GPS + Cellular met Multisim van T-Mobile, dan hoef je niet eens je iPhone mee te nemen om deze functie te kunnen gebruiken. Je kan dan namelijk bellen en berichten sturen zónder je telefoon. Zo kan deze Crash Detectie je leven redden! Sowieso handig bij de Apple Watch Ultra, want Crash Detectie zal ook bij sommige extreme sporten werken.

Altijd bereikbaar met T-Mobile Multisim

Wat is Multisim van T-Mobile? Je kan met dit abonnement, dat 5 euro bovenop je bestaande abonnement kost, zonder telefoon op pad én verbonden met de wereld blijven. Dat allemaal via je smartwatch!

Dit komt omdat je met een T-Mobile Multisim-abonnement een tweede, virtuele simkaart in de Apple Watch gebruikt. Dit abonnement werkt ook met de Apple Watch Series 7 Cellular of de nieuwe Apple Watch Series 8 en SE met de Cellular-optie.