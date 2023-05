Apple Watch Ultra nu véél goedkoper – hier bestel je hem

Het beste horloge van Apple is op dit moment flink in prijs gedaald. Wij vertellen je waar je de Apple Watch Ultra nu véél goedkoper haalt!

Apple Watch Ultra beste én duurste horloge van Apple

Vorig jaar lanceerde Apple de Apple Watch Ultra, de beste én duurste Apple Watch ooit. Het horloge is met de extra sterke behuizing van titanium voornamelijk bedoeld voor fanatieke sporters en buitenmensen. Met functies voor diepzeeduiken en bergbeklimmen is het bovendien de meest geavanceerde Apple Watch die we tot nu toe hebben gezien.

Dat de Apple Watch Ultra het beste horloge is van Apple zie je ook terug in de prijs: je betaalt bij Apple maar liefst 999 euro voor de Watch. Een flink prijskaartje dus, maar de Apple Watch Ultra is op dit moment veel goedkoper te krijgen dan normaal. Wij zetten de beste deals voor je onder elkaar!

Apple Watch Ultra nu veel goedkoper

Bij zowel Amazon als Belsimpel betaal je nu veel minder voor de Apple Watch Ultra. Allebei de aanbieders vragen op dit moment € 856,95, dat is behoorlijk lager dan de originele prijs van het horloge. Bekijk de beste deals in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

Meest geavanceerde Apple Watch ooit

Twijfel je nog of je de Apple Watch Ultra wilt kopen? De Apple Watch Ultra is de meest geavanceerde Apple Watch ooit, waarmee je voorlopig wel vooruit kan. De Digitale Kroon en zijknop van het horloge zijn wat groter dan bij eerdere Apple Watches en zit er aan de andere kant een nieuwe actieknop. Je bepaalt zelf welke functie deze knop krijgt, zodat je horloge precies is ingericht zoals jij wilt.

Een ander groot voordeel van de Apple Watch Ultra is de accuduur. De Apple Watch Ultra heeft een batterijduur van maar liefst 36 uur. Zet je de nieuwe databesparingsmodus aan, dan gaat het horloge volgens Apple tot wel 60 uur mee. Zo hoef je je nooit meer zorgen te maken of je horloge wel voldoende is opgeladen, want je doet makkelijk twee dagen met de accu van de Apple Watch Ultra.

Apple Watch 8 goedkoop alternatief

Vind je de Apple Watch Ultra toch aan de dure kant? Dan is de Apple Watch Series 8 een goed alternatief. De Apple Watch Series 8 heeft een maximale batterijduur van 36 uur en draait op dezelfde S8-chip als de Apple Watch Ultra. Bekijk de beste prijzen van de Apple Watch Series 8 in onze prijsvergelijker: