Apple Watch Ultra goedkoper dan ooit: dit is de beste aanbieding

Heb je het goede voornemen om gezond het nieuwe jaar in te gaan? Dan komt dat goed uit! De Apple Watch Ultra is goedkoper dan ooit. Deze krachtige Apple Watch helpt jou bij het behalen van je sportieve doelen.

De Apple Watch Ultra in het kort

Met de Apple Watch Ultra heb je de beste én tegelijkertijd duurste Apple Watch in handen. Dankzij de extra sterke titanium behuizing kan deze smartwatch tegen een stootje en de accuduur van 36 uur (60 uur in databesparingsmodus) maakt deze smartwatch de ideale partner voor fanatieke sporters.

Verder is deze Apple Watch voorzien van een zeer nauwkeurige gps en extra nauwkeurig kompas die ondersteuning kunnen bieden tijdens lange wandel- of klimtochten. Andere features die we terug zien op de smartwatch zijn onder andere een sirene van maar liefst 86dB voor noodsituaties en een ECG-sensor.

Apple Watch Ultra goedkoper dan ooit

Aan deze voordelen hangt helaas ook een flink prijskaartje. De adviesprijs van deze smartwatch is 999 euro. We hebben echter goed nieuws! Op dit moment is deze smartwatch flink in prijs gedaald. Zo haal je de Apple Watch Ultra bij diverse webshops zoals Belsimpel, Mobiel.nl en Amazon al in huis voor onder de 700 euro. Daarmee bespaar je maar liefst tot 325 euro op de adviesprijs.

De beste Apple Watch Ultra accessoires

De Apple Watch Ultra is leverbaar met 3 verschillende bandjes, namelijk:

Alpine: het Alpine‑bandje is gemaakt van twee lagen polyester die met elkaar zijn verweven. De lussen aan de bovenkant zijn verstevigd en met de titanium haaksluiting pas je de pasvorm aan.

het Alpine‑bandje is gemaakt van twee lagen polyester die met elkaar zijn verweven. De lussen aan de bovenkant zijn verstevigd en met de titanium haaksluiting pas je de pasvorm aan. Trail: het Trail-bandje is dun en licht, en gemaakt van geweven nylon. Het bandje is onderweg eenvoudig te verstellen.

het Trail-bandje is dun en licht, en gemaakt van geweven nylon. Het bandje is onderweg eenvoudig te verstellen. Ocean: het Ocean-bandje is gemaakt van elastomeer en rekt daardoor mee. Zodoende past het ook over een wetsuit. Je sluit het bandje door middel van een titanium gesp en een verstelbaar oog.

Ben je op zoek naar een nieuw bandje of zoek je een glasplaatje om het display te beschermen neem dan zeker even een kijkje tussen de volgende accessoires.

Niet gevonden wat je zocht?

Wil je graag een Apple Watch maar heb je wat minder te besteden? Ook dan zijn er genoeg mogelijkheden! Om het overzichtelijk te houden hebben we ze voor je verzameld op deze pagina. Op deze pagina hebben we de beste aanbieding per Apple Watch voor je op een rijtje gezet.