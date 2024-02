Apple Watch Ultra spotprijs: zo goedkoop was hij nog nooit

Ongelofelijk! De Apple Watch Ultra was nog nooit zó goedkoop. Apple’s beste smartwatch is nu tijdelijk te koop voor een echte spotprijs.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Ultra voor een spotprijs: zo goedkoop was hij nooit

Toen de Apple Watch Ultra verscheen was het wel even slikken: zo’n mooie Apple Watch heeft natuurlijk een flink prijskaartje. De adviesprijs was namelijk 999 euro. Dan moet je toch wel even twee keer nadenken voordat je hem besluit te kopen.

Maar nu hoeft dat niet meer, want de Apple Watch Ultra was nog nooit zo goedkoop. Belsimpel verkoopt de Apple Watch Ultra nu namelijk voor 669,95 euro! Dat scheelt je toch 329 euro (en vijf cent) in vergelijking met de adviesprijs.

Let wel op dat ook bij deze aanbieding geldt: OP = OP. Wees er dus wel snel bij om te voorkomen dat je de aanbieding misloopt. Deze aanbieding is voor de Apple Watch Ultra met een oranje bandje. Maar er zijn ook versies met andere bandjes beschikbaar.

Apple Watch Ultra: de beste prijzen

Is de aanbieding al weg? Of wil je de prijzen van de Apple Watch Ultra in de gaten houden? Bekijk dan onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je altijd de beste prijs te pakken hebt. De prijzen in onze vergelijker worden automatisch bijgewerkt, zo zie je meteen waar de Apple Watch Ultra het goedkoopst is.

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 669,95 Bekijk prijzen Refurbished € 579,99 Bekijk prijzen

Apple Watch Ultra in het kort

Met de Apple Watch Ultra heb je de beste én tegelijkertijd grootste Apple Watch in handen. Dankzij de extra sterke titanium behuizing kan deze smartwatch tegen een stootje en de accuduur van 36 uur (60 uur in databesparingsmodus) maakt deze smartwatch de ideale partner voor fanatieke sporters.

De Ultra-smartwatch ziet er ongeveer hetzelfde uit als andere Apple Watches, met wat veranderingen hier en daar. Het horloge is groter en het scherm wat platter. Verder is de Digitale Kroon vergroot, zodat je ‘m makkelijker kunt bedienen.

De draaiknop zit nu samen met een zijknop in een apart blokje aan de zijkant van het horloge. De oranje knop aan de andere kant kun je naar eigen wens programmeren en koppelen aan een actie. Zo kun je een bepaalde app of workout starten op het moment dat je de knop indrukt.

Lees meer: Apple Watch Ultra review – is hij nog steeds de hoge prijs waard?