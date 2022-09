Apple Watch Ultra nu te bestellen: bekijk de beste prijzen van het sporthorloge

De Apple Watch Ultra is Apple’s nieuwe smartwatch voor extreme sporten en avonturiers. Hij is robuuster, heeft een groter scherm en een heleboel praktische functies voor sporters. En hij is nu al te koop! Wees er snel bij dus!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Ultra kopen

Al langer gingen er geruchten dat Apple een soort Apple Watch Pro zou presenteren. Uiteindelijk werd het dus de Apple Watch Ultra, maar qua functies kwamen de geruchten redelijk in de buurt van wat het is geworden. De grootste verrassing van gisteren? De Apple Watch Ultra is nu al te bestellen!

Wil je hét nieuwe sporthorloge van Apple kopen? Dan hebben we bij iPhoned al een overzicht voor je klaargezet waar je de Apple Watch Ultra kunt bestellen.

Apple Watch Ultra in een notendop

Zoals gezegd is de Apple Watch Ultra gemaakt voor fanatieke sporters die vinden dat de ‘gewone’ Apple Watch niet robuust genoeg is en graag nog geavanceerdere functies willen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grotere kast van titanium

De Ultra is de grootste Apple Watch die Apple ooit heeft gemaakt. De kast meet 49 mm, dat is dus 4 mm groter dan de de Apple Watch Series 8. Vier millimeter klinkt op het eerste gezicht niet veel, maar op het kleine formaat van de Watch krijg er toch heel wat scherm voor terug. Ook biedt het grotere formaat ruimte voor een nog grotere batterij.

De behuizing is gemaakt van titanium en daardoor extra stevig. De Ultra kan daarmee alle omstandigheden aan. Denk hierbij aan trailrunning, hiken in de bergen of diepzeeduiken. Over duiken gesproken: zodra het horloge merkt dat je in het water bent wordt er een speciale app opgestart. Hiermee houd je de watertemperatuur en diepte in de gaten.

Nieuw design met aanpasbare zijknop

Daarnaast heeft het horloge een ietwat aangepast uiterlijk. De Digitale Kroon en zijknop zitten nu samen in een apart blokje aan de zijkant. De functie van de zijknop bepaal je zelf.. Zo is het onder meer mogelijk om een bepaalde work-out of app op te starten als je de knop indrukt.

Apple Watch Series Ultra kopen: dit zijn de beste prijzen

De Apple Watch Ultra is vanaf 23 september verkrijgbaar voor 999 euro. Het horloge is per direct te pre-orderen. Hieronder vind je een overzicht waar je deze nu het beste in huis haalt. Wil jij de Apple Watch Ultra met Multisim gebruiken? Dan kun je deze nu bij T-Mobile pre-orderen en hoef je niet altijd meer je smartphone mee te nemen om bereikbaar te blijven. De Apple Watch Ultra heeft overigens altijd GPS + Cellular.

Daarnaast kondigde Apple tijdens het event ook al de Apple Watch Series 8 en een nieuwe Apple Watch SE aan.

Wil je op de hoogte blijven van de Apple Watch Pro? Download de gratis iPhoned-app, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!