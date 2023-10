Gebruik de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 overal dankzij KPN Multisim (ADV)

De Apple Watch Series 9 én de nieuwste Ultra Watch 2 zijn beschikbaar! Kies voor de GPS + Cellular-versie en je laat je iPhone gewoon thuis. Je bent namelijk altijd bereikbaar op je Apple Watch Series 9 met Multisim van KPN.

Apple Watch Series 9 en Ultra 2 met Multisim

Apple presenteerde onlangs de Watch Series 9 en een opvolger voor de Watch Ultra. Inmiddels zijn ze beide officieel in de winkels te verkrijgen, waaronder bij KPN. Je hebt de keuze uit een versie met alleen GPS of een versie met GPS én Cellular.

Alles uit je Apple Watch halen? Ga dan voor de versie met Cellular, zodat je altijd bereikbaar bent. Om deze functie te kunnen gebruiken, heb je echter wel een speciaal abonnement nodig: Multisim. Wij vertellen je alles over de voordelen van dit KPN-abonnement voor je smartwatch.

Dit moet je weten over de Apple Watch Series 9 en Ultra 2

De nieuwste slimme horloges van Apple hebben een aantal nieuwe functies die een upgrade zeker de moeite waard maken. Zowel de Watch Series 9 als de Ultra 2 hebben aan de binnenkant een nieuwe processor gekregen. Deze S9-chip is zo’n 30 procent sneller dan de voorganger.

Bovendien is er een nieuwe U2-chip die zorgt voor een nog betere samenwerking tussen je Watch en andere Apple-apparaten. Kom je in de buurt van je HomePod, dan verschijnen er handige regelaars op je scherm. Start bijvoorbeeld direct een afspeellijst op Apple Music. Ook wordt het vinden van je iPhone of AirPods wel heel gemakkelijk. Naast de globale locatie die je al ziet in de Zoek mijn-app, zie je precies welke richting je op moet en hoeveel meter je te gaan hebt om je apparaat te vinden.

Apple heeft ook een nieuw gebaar geïntroduceerd waarmee je je Watch bedient: Tik dubbel. Je gebruikt het bijvoorbeeld om een telefoontje aan te nemen. Het gebaar vormen doe je door je duim en wijsvinger twee keer tegen elkaar te tikken. De smartwatch detecteert vervolgens de veranderingen in je bloedsomloop en de polsbewegingen die je maakt.

Klinkt goed toch? Dan heb je nog één keuze te maken: welke kleur past het beste bij jou? Met de Watch Series 9 introduceert Apple een nieuwe kleur: roze. Deze komt naast de kleuren die we al kennen van de voorgangers: middernacht, sterrenlicht, zilver en rood.

Haal alles uit je Apple Watch met Multisim

De Apple Watch Series 9 en Ultra 2 zijn ideaal voor sporters. Vooral in combinatie met KPN Multisim, want tijdens je hardloop- of wielrenronde laat je je iPhone gewoon thuis. De Watch registreert je sportactiviteit en je bedient je muziek, terwijl je inkomende oproepen beantwoordt vanaf je pols.

Bovendien heb je je navigatie altijd bij de hand. Ook als je gewoon niet altijd je iPhone bij je wilt hebben, is de Cellular-versie met Multisim ideaal om te hebben. Een WhatsApp-berichtje is in een mum van tijd beantwoordt. Je bent dus altijd bereikbaar, ook zonder telefoon in de buurt.

Multisim-abonnement bij KPN

Met Multisim wordt je gloednieuwe Watch aan de simkaart van je KPN-abonnement verbonden. Zo gebruik je op je smartwatch MB’s en belminuten uit dezelfde bundel als je op je iPhone gebruikt. Je betaalt 5 euro per maand extra voor deze verbinding.

Dat werkt middels een e-sim, een digitale versie van je simkaart. Daarop worden je gegevens en je KPN-bundel geladen. Multisim is er alleen voor klanten van KPN Mobiel en is op ieder moment opzegbaar.