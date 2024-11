Apple Watch Series 9: zo goedkoop was hij nog nooit

Ben je van plan om een nieuwe Apple Watch aan te schaffen en wil je hier niet de hoofdprijs voor betalen? Dan is nu je kans! MediaMarkt stunt namelijk flink met de prijzen van de Apple Watch Series 9.

Black Friday begint vroeg bij MediaMarkt

Hoewel het officieel nog geen Black Friday is, is MediaMarkt alvast begonnen met hun Pre-Black Friday deals. Hierdoor is de Apple Watch Series 9 nu extra goedkoop, en kun je deze smartwatch voordeliger dan ooit aanschaffen bij MediaMarkt. Profiteer alvast van deze aanbiedingen voordat Black Friday officieel van start gaat!

Dit wil je weten over de Watch Series 9

De Apple Watch Series 9 levert snelle prestaties dankzij de krachtige S9-chip en heeft een helderder display, wat zorgt voor betere leesbaarheid in verschillende lichtomstandigheden. Het horloge biedt nauwkeurigere metingen voor gezondheid en fitness, zoals hartslag en zuurstofgehalte, en maakt tracking van je slaap en dagelijkse activiteiten eenvoudiger dan ooit.

Ook de Watch Series 9 is voorzien van de ‘Tik dubbel-functie’, waarmee je taken kunt uitvoeren zonder het scherm aan te raken – handig voor onderweg. Ook is de spraakherkenning verbeterd, wat het gebruik van Siri nog gemakkelijker maakt voor het controleren van meldingen of het instellen van herinneringen zonder je telefoon erbij te hoeven pakken. Hieronder hebben we de beste prijzen voor de Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 nu extra goedkoop: alle aanbiedingen op een rij

Liever de nieuwste Apple Watch?

Net een van de bovenstaande deals gemist, of wil je liever de nieuwste Apple Watch? Geen zorgen! Met de onderstaande prijsvergelijker kun je altijd de beste aanbiedingen voor de Apple Watch Series 10 vinden.

Zo weet je zeker dat je de beste deal hebt voor deze nieuwste smartwatch, voorzien van verbeterde prestaties, een nieuw design en nog meer geavanceerde functies.