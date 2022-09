Apple Watch Series 8: als je altijd bereikbaar wilt zijn (ADV)

Hoera! De Apple Watch Series 8 is beschikbaar. En als je voor de GPS + Cellular-versie gaat, laat je je iPhone gewoon thuis, want je bent altijd en overal bereikbaar op je smartwatch!

Apple Watch Series 8 met Multisim

Onlangs heeft Apple de Apple Watch Series 8 gepresenteerd en hij is inmiddels officieel in de verkoop. Het nieuwe slimme horloge heeft een aantal geinige functies die een upgrade zeker de moeite waard maken. En absoluut als je hem in combinatie met een T-Mobile Multisim-abonnement hebt.

Wanneer je een Apple Watch Series 8 wil kopen, heb je de keuze tussen de versie met alleen GPS of de versie met GPS + Cellular. De Cellular heeft een aantal voordelen, want je kunt met deze Apple Watch Series 8 dan zelfs bellen zonder dat je iPhone in de buurt moet zijn. Je herkent de Apple Watch Series 8 GPS + Cellular aan de rode ring op de draaiknop.

Om deze functie te gebruiken heb je wel een speciaal abonnement nodig. Daarvoor heeft T-Mobile het Multisim-abonnement bedacht. Met T-Mobile Multisim koppel je de geïntegreerde eSIM in de Apple Watch aan een bestaand abonnement. Je hebt dus hetzelfde telefoonnummer, aantal belminuten en je databundel, maar je bent wel bereikbaar op een extra apparaat (de Apple Watch).

T-Mobile Multisim: overal bereikbaar met je Apple Watch

Al sinds de release van de Apple Watch Series 7 is de smartwatch als Cellular-versie te koop in Nederland bij T-Mobile als enige provider. Een Apple Watch 4G met T-Mobile Multisim is ideaal voor onder andere hardlopers of wielrenners.

Het voordeel is namelijk dat je niet meer je telefoon in je broekzak hoeft te stoppen. Toch blijf je altijd bereikbaar en je kunt onderweg zelfs nog muziek streamen. Een ander voordeel is dat je ook zonder je iPhone de navigatie-app kunt gebruiken als je tijdens een sportrondje net iets te ver bent doorgelopen.

Ook wanneer je iemand bent die niet altijd de iPhone bij zich wilt hebben, is een Apple Watch Cellular met Multisim van T-Mobile handig om te hebben. Je hoeft dan niet altijd in de buurt van de telefoon te zijn als je snel een antwoord wilt geven op een berichtje of als je even een telefoontje wilt plegen.

Meer over de Apple Watch Series 8 en Multisim

De Apple Watch Series 8 is de nieuwste smartwatch van Apple. Het horloge heeft nu een temperatuursensor en gloednieuwe veiligheidsfuncties. Daarnaast heeft de smartwatch een energiebesparingsmodus waarmee je de Apple Watch 36 uur kunt gebruiken op één acculading.

Bijzonder handig in combinatie met T-Mobile Multisim is de nieuwe Crashdetectie. Hiermee belt je Apple Watch Series 8 automatisch de hulpdiensten als je in een auto-ongeluk bent beland. Met een Apple Watch zonder Cellular moet je voor deze functie ook je iPhone in de buurt hebben. De Apple Watch Series 8 GPS + Cellular kan daarentegen altijd 112 bellen – mits je mobiel bereik hebt uiteraard.

T-Mobile biedt Multisim aan in combinatie met de Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular). Hij is beschikbaar in twee formaten, 41 mm en 45 mm, en in verschillende kleuren, waaronder zilver, zwart en wit. Multisim kost je 5 euro per maand extra op je bestaande abonnement. Heb je al een Apple Watch Series 7 Cellular? Ook dan kun je een Multisim-abonnement bij T-Mobile afsluiten. En ook met deze smartwatch kun je dan bellen zonder je iPhone bij je te hebben.

Wil je meer lezen over de Apple Watch Series 8? Blader dan onderstaande artikelen nog even door.